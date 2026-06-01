    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    1 июня 2026, 01:37 • Новости дня

    «Аэрофлот» сообщил о возобновлении ежедневных полетов из Москвы в ОАЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский перевозчик первого июня возвращает в расписание регулярные рейсы на Ближний Восток после снятия ограничений авиационных властей.

    Авиакомпания будет выполнять перелеты из Москвы в Эмираты один раз в день, передает РИА «Новости». На маршруте задействуют самолеты Boeing 737.

    Первый рейс SU520 отправится из Шереметьево в понедельник утром и прибудет в пункт назначения в 14.30 по местному времени. Все билеты в классах «эконом» и «комфорт» на этот перелет уже распроданы.

    Ранее перевозчик осуществлял только вывозные рейсы из страны до 11 марта. Позже полеты полностью прекратились из-за эскалации вооруженного конфликта в регионе и введенных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиационные власти ОАЭ в начале мая отменили временные ограничения для полетов. Авиакомпания Emirates решила возобновить рейсы между Петербургом и Дубаем. Российские авиакомпании запланировали вернуть рейсы в ОАЭ.

    31 мая 2026, 13:07 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз (ЕС) обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых котировок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время ограничение установлено на уровне 44,10 доллара за баррель, передает «Коммерсант».

    Механизм предполагает автоматический пересмотр предельной стоимости каждые шесть месяцев. По правилам, потолок должен находиться на 15% ниже средней рыночной цены российской марки Urals. Однако из-за роста стоимости нефти, в том числе из-за фактического закрытия Ормузского пролива, очередной пересмотр мог бы поднять планку до 65 долларов за баррель.

    Один из вариантов предполагает сохранение текущего лимита, а также отказ от автоматического повышения до конца года. Ожидается, что эта мера войдет в новый пакет антироссийских санкций, который Евросоюз планирует официально представить в начале июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предлагала снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

    Позже страны Евросоюза отказались от введения нового лимита.

    План по сдерживанию стоимости сырья оказался неосуществимым из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    31 мая 2026, 04:29 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник MQ-1 Predator
    @ Leslie Pratt/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран уничтожил американский многоцелевой дрон MQ-1 Predator, вторгшийся в воздушное пространство страны, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

    КСИР заявило, что беспилотник вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана, «но сразу же был обнаружен и поражен ракетами системы ПВО КСИР», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    По данным иранских военных, американский дрон нарушил воздушное пространство страны с целью совершения враждебных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщает, что в результате ракетного удара по кувейтской авиабазе Али-эль-Салем несколько граждан США получили травмы, а два ударных беспилотника MQ-9 Reaper оказались серьезно повреждены.

    На днях иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-9 над акваторией Персидского залива.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    1 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Российские таможенники объяснили очередь на въезде в Россию со стороны Эстонии

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотни путешественников застряли на эстонском контрольно-пропускном пункте «Нарва 1» в ожидании перехода на российскую территорию из-за работы эстонских служб, так как с российской стороны очереди не было, сообщил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков.

    «Перед пунктом пропуска «Нарва 1» на эстонской стороне сегодня образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Задержки на сопредельной стороне связаны с работой эстонских государственных органов», – сказал он РИА «Новости».

    Скорюков указал на то, что на российской границе скоплений людей не зафиксировано, таможенный пост в Ивангороде работает штатно, принимая прибывающих без задержек.

    Напомним, 31 мая на контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода. В начале мая на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.


    31 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    CNN: Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран ускорил восстановление подземных объектов, устранив последствия атак на входы в тоннели с помощью строительной техники.

    Иран восстановил доступ к большинству своих подземных баз, пострадавших от атак Соединенных Штатов и Израиля, передает РИА «Новости». По данным спутниковых снимков, удалось расчистить завалы у 50 из 69 входов в тоннели на 18 секретных объектах.

    «Как выяснило CNN, Иран уже расчистил 50 из 69 входов в тоннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль», – отмечает телеканал. Американские и израильские силы пытались заблокировать доступ к этим базам, разрушая дороги и обрушивая входы.

    После вступления в силу режима прекращения огня восстановительные работы заметно ускорились. Для устранения последствий ракетных ударов иранская сторона использует бульдозеры и самосвалы.

    Удары по иранской территории начались 28 февраля, в результате погибли более трех тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, и Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Иран приступил к расчистке завалов на входах в подземные ракетные базы.

    Позже американская разведка подтвердила восстановление доступа к 90% подземных хранилищ по всей стране.

    Всего в ходе боевых действий против Соединенных Штатов и Израиля погибли 3483 человека.

    31 мая 2026, 03:40 • Новости дня
    Bloomberg заявило о пострадавших при ударе Ирана американских военных

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара по кувейтской авиабазе Али-эль-Салем несколько граждан США получили травмы, а два ударных беспилотника MQ-9 Reaper оказались серьезно повреждены, сообщает Bloomberg.

    По базе в Кувейте был нанесен удар иранской баллистической ракетой, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

    По словам источника, снаряд удалось перехватить, однако падающие обломки ранили около пяти человек. Среди пострадавших оказались как военнослужащие, так и подрядчики.

    Кроме того, атака привела к уничтожению одного ударного беспилотника MQ-9 Reaper и серьезному повреждению еще как минимум одного аппарата. Стоимость каждого такого дрона составляет около 30 млн долларов. Центральное командование США пока не ответило на запрос о комментариях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия в ходе конфликта с Ираном потеряла пятую часть тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper.

    В апреле пятнадцать военнослужащих США получили ранения при ударе иранского дрона по авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте. Месяцем ранее Корпус стражей исламской революции поразил этот военный объект баллистическими ракетами.

    31 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еще 28 торговых судов прошли через Ормузский пролив, получив соответствующее разрешение от военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), следует из заявления пресс-службы ВМС КСИР.

    Очередная группа торгового флота благополучно пересекла акваторию Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Движение кораблей осуществлялось при строгой координации с Корпусом стражей исламской революции.

    «В течение прошедших суток 28 судов, включая нефтетанкеры, контейнеровозы и другие типы торговых судов, прошли через Ормузский пролив после получения разрешения на проход и при координации ВМС КСИР», – подчеркивается в официальном заявлении пресс-службы иранского военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая у Ормузского пролива скопилось около полутора тысяч ожидающих разрешения на проход коммерческих судов.

    Позже капитаны тридцати кораблей согласовали с иранскими военными условия перехода.

    На следующий день военно-морские силы Ирана обеспечили безопасный транзит тридцати пяти различных судов.

    31 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Армия Израиля захватила древнюю крепость крестоносцев в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия установила контроль над важной стратегической высотой к северу от реки Литани в Ливане, где расположена крепость крестоносцев Бофор, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

    Подразделения израильской армии успешно продвинулись вглубь ливанской территории, передает ТАСС. Министр обороны страны Исраэль Кац опубликовал в социальной сети X фотографии с места событий. На кадрах видно, как над развалинами исторического памятника развеваются флаги пехотной бригады «Голани» и самого государства.

    «По указанию премьер-министра и по моему указанию Армия обороны Израиля расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бофор – одну из важнейших стратегических точек для защиты наших населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности наших войск», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте министр обороны Исраэль Кац приказал армии подготовиться к расширению военной операции на ливанской территории.

    Ранее израильские подразделения пересекли границу для закрепления на нескольких контрольных точках в южной части соседней страны.

    Несколько дней назад Армия обороны Израиля атаковала столицу Ливана и более 135 объектов шиитского движения.

    31 мая 2026, 08:47 • Новости дня
    Адмирал НАТО Драгоне сообщил о переброске сил к Ормузскому проливу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Североатлантический альянс в настоящий момент не вовлечен напрямую в решении проблем, связанных с Ормузским проливом, однако члены НАТО перебрасывают свои силы ближе к этому району и готовы вмешаться «при наличии условий», заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на полях международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

    «НАТО напрямую сейчас не играет никакой роли, но члены НАТО играют ее. Они передислоцируют силы ближе к этому району. Поэтому, когда будут созданы необходимые условия, я думаю, что они смогут сделать свое дело», – сказал высокопоставленный военный.

    Адмирал подчеркнул, что речь идет не о действиях всего альянса, а о так называемой «коалиции желающих». В нее входят государства-члены НАТО и страны-единомышленники, которые ведут подготовку к возможному вмешательству при возникновении соответствующих условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская коалиция подготовилась к началу миссии по разблокировке Ормузского пролива при выполнении четырех условий.

    Военно-морские силы США возобновили сопровождение гражданских танкеров в этой акватории.

    Латвия и Литва выразили желание присоединиться к данной операции.

    31 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    В Иране ответили на намерение США внести изменения в меморандум о мире

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран внесет новые поправки в возможный текст соглашения с США, заявил источник агентства Tasnim, знакомый с данными американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы предложил новые поправки к существующему документу.

    «Обмен текстами продолжается, и Иран, как всегда, применит свои поправки к документу, и пока ничего окончательно не решено», – приводит Telegram-канале Tasnim слова информатора.

    Он подчеркнул, что критерий для Ирана – «это текст, который мы принимаем сами», и внесение поправок Трампом не означает их Иран их безоговорочно примет.

    Источник сообщил, что Иран полностью готов к ситуации недопонимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телерадиокомпания IRIB заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. CNN сообщил, что Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах. Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив.

    31 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    Сальдо сообщил об увеличении числа пострадавших от удара ВСУ по Геническу

    Tекст: Катерина Туманова

    Число пострадавших от удара ВСУ по Геническу вечером воскресенья увеличилось до 11 человек, сообщил в Max-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», – написал он.

    Ранее в воскресенье, около 19.30, киевский режим ударил по мирным жителям Геническа, в частности, БПЛА ударил по жилым многоквартирным домам на улице Братьев Коваленко.

    «По предварительным данным, травмированы пять человек. Самое страшное – погиб ребёнок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения», – написал губернатор региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области, а также подстанцию и жилые дома. Днем ранее, 30 мая, дрон ВСУ атаковал бензовоз в Геническом округе Херсонской области.




    31 мая 2026, 22:09 • Новости дня
    Бригада скорой помощи с раненым БПЛА медиком спасла ожидавшую ее пострадавшую

    Tекст: Катерина Туманова

    Медики в Брянской области ехали на вызов, когда ВСУ атаковали дроном автомобиль скорой помощи, медик получил травмы, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Max-канале.

    «Группа СГУП ЦСН «Защита» Брянской области сопровождала на служебном автомобиле бригаду скорой помощи. Медики ехали, чтобы оказать неотложную помощь пострадавшей в посёлок Старый Ропск. В автомобиль попал и сдетонировал FPV-дрон», – написал он.

    Ковальчук отметил, что несмотря на полученные сотрудником неотложки осколочные ранения, бригада скорой смогла забрать пострадавшую и отвезти в больницу.

    «Опасности для ее жизни нет. Благодарю за службу!» – уточнил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО в воскресенье днем сбили 23 украинских беспилотника над тремя регионами. Днем ранее, 30 мая, боец отряда «БАРС-Брянск» получил ранение при атаке дрона ВСУ. Удары ВСУ по Брянской области 21 мая убили двух мирных жителей.

    31 мая 2026, 22:33 • Новости дня
    Число отравившихся в Пятигорске достигло 36 человек, из них двое детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Число пострадавших при отравлении в пятигорском кафе возросло до 36 человек, в результате вспышки кишечной инфекции за медицинской помощью обратились десятки посетителей, среди которых оказались двое несовершеннолетних.

    Следственные органы зафиксировали резкое увеличение количества заболевших после посещения местного заведения, передает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

    «По предварительным данным, в настоящее время количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых госпитализирован, в том числе двое детей 14 и пяти лет; пять человек отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявили в ведомстве.

    Там уточнили, что следователями СК России совместно с Роспотребнадзором провели осмотр точки общественного питания, в ходе которого изъяты образцы, по которым назначено проведение необходимых экспертиз. Ход следствия находится на контроле у руководства следственного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава города Дмитрий Ворошилов информировал о девяти госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции. В течение дня их число увеличилось до 29 пострадавших. Эксперты регионального управления Роспотребнадзора уже выявили у заразившихся посетителей маркеры сальмонеллы.


    31 мая 2026, 23:08 • Новости дня
    При столкновении грузовиков в Электростали один человек погиб, один ранен

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в подмосковной Электростали, где столкнулись пять грузовиков.

    «Сегодня около 19.10 на 117-м километре автодороги А-107 ММК произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина, управляя грузовой автомашиной, допустил столкновение с четырьмя грузовыми автомобилями, которые остановились перед железнодорожным переездом в попутном направлении», – сообщили в Max-канале Подмосковного МАД.

    Там уточнили, что водитель одной из машин погиб на месте. Состояние здоровья его пассажира, получившего телесные повреждения, уточняется.

    Сотрудники Госавтоинспекции провели направленные на установление обстоятельств произошедшего мероприятия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек и восемь пострадали. Жертвами аварии с грузовиком на пермской трассе стали четыре человека. В Ленобласти при опрокидывании автомобиля в кювет погибли четыре человека.


    31 мая 2026, 22:20 • Новости дня
    Ребенок погиб при падении минивэна в кювет в Дагестане

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь человек пострадали в ДТП с минивэном Mercedes-Benz в Тарумовском районе Дагестана, в результате аварии погиб семилетний мальчик, еще шесть человек получили травмы.

    Авария произошла вблизи села Кочубей, водитель минивэна не смог удержать машину на дороге, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

    «Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», – сообщили в ведомстве.

    По информации Центра медицины катастроф, всего в ДТП пострадали семь человек, пятеро из которых несовершеннолетние.

    Один ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. Остальные шесть человек, включая четверых детей, были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек и восемь пострадали. Жертвами аварии с грузовиком на пермской трассе стали четыре человека. В Ленобласти при опрокидывании автомобиля в кювет погибли четыре человека.


    31 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    По факту отравления людей в Пятигорске возбуждено уголовное дело

    Tекст: Катерина Туманова

    После сообщения о том, что 30 мая в Пятигорске после употребления готовой кулинарной продукции в точке общественного питания посетители почувствовали ухудшение самочувствия и были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы с кишечной инфекцией, следователи регионального СУ СК России провели проверку и возбудили дело.

    «По данному факту следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей), – сообщили в ведомстве.

    До этого сообщалось, что число отравившихся в Пятигорске достигло 36 человек, из них двое детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава города Дмитрий Ворошилов информировал о девяти госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции. В течение дня их число увеличилось до 29 пострадавших. Эксперты регионального управления Роспотребнадзора уже выявили у заразившихся посетителей маркеры сальмонеллы.



    С 30 мая Россия останавливает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также поставки минеральной воды «Джермук». Это совпало с рядом недружественных по отношению к России шагов команды армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

