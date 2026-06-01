Кнайсль призвала страны Евросоюза возобновить диалог с Россией

Tекст: Катерина Туманова

Каждой стране Евросоюза следует по отдельности возобновить нормальный диалог с Россией, считает экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, передает РИА «Новости». Она считает нецелесообразным выбирать единого переговорщика, который бы выступал от лица всего объединения.

«Я думаю, что намного нужнее, чтобы каждая столица страны ЕС каким-то образом начала диалог с Россией. Это не так сложно, у них всех здесь есть послы, не нужно ничего изобретать», – заявила она в кулуарах Мастерской новых медиа.

Кнайсль обратила внимание на то, что европейские дипломаты в Москве фактически не выполняют свою работу. По ее словам, они игнорируют приглашения на официальные мероприятия от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Экс-министр Австрии добавила, что координация 27 стран через спецпосланника – невыполнимая задача, и предложила всем европейским государствам вернуться к обычным дипломатическим контактам.

Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что именно Европа стала инициатором прекращения переговоров с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил об отсутствии у Евросоюза инициативы для переговоров с Москвой. Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией.

Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Москвой. В Италии опровергли назначение Драги переговорщиком с Россией.