Глава МИД Молдавии поддержал идею объединения с Румынией

Tекст: Катерина Туманова

«Вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии не должен быть табуированным. У нас существовало и существует унионистское течение. <...> Несомненно, эта дискуссия является частью политического процесса в стране. Будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения», – передает слова молдавского министра РИА «Новости» в эфире радиостанции Vocea Basarabiei.

Пошой добавил, что конкретные шаги в этом направлении станут предметом обсуждения при достижении значительной открытости и поддержки со стороны обоих государств.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics отмечала, что в случае референдума отдала бы голос за присоединение к Румынии из-за сложной международной обстановки.

В апреле она называла слияние двух стран возможным сценарием ускоренной европейской интеграции. При этом большинство граждан Молдавии, согласно соцопросам, выступают против поглощения республики соседним государством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Додон в феврале заявлял о негативной реакции ЕС на идею объединения Молдавии и Румынии.