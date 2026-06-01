Топ-менеджеров Инвестиционной палаты и Mind Money арестовали за мошенничество

Tекст: Катерина Туманова

Фигурантам вменяют хищения в особо крупном размере, следует из данных электронной базы столичных судов.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хандошко Ю. Ю. и Седушкина А. С. удовлетворено», – приводит ТАСС данные из документов.

Как уточняет РБК, уголовное дело напрямую связано с замороженными активами россиян и иностранцев.

Алексей Седушкин с 2022 года руководил Инвестиционной палатой. Организация занималась централизованным обменом активов между отечественными и зарубежными инвесторами. Нерезиденты выкупали заблокированные из-за европейских санкций бумаги по линии Euroclear и Clearstream.

Юлия Хандошко возглавляла европейского брокера Mind Money. Компания оказывала помощь в разблокировке иностранных ценных бумаг российских клиентов и получении выплат по ним.



