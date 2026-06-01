Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского политика, а в прошлом астронавта Марка Келли, который назвал российских исследователей космоса ворами во время выступления в Одессе.
«Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».
Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.
Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.