Астрономы назвали дату первого в этом году лунного затмения

В ИКИ РАН назвали дату первого в этом году лунного затмения

Tекст: Мария Иванова

Земная тень накроет спутник уже в предстоящее воскресенье, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Явление продлится с 12.50 до 16.17 по московскому времени, однако в европейской части России Луна в этот момент будет скрыта за горизонтом.

Полная фаза затмения ожидается с 14.04 до 15.03, когда наблюдение станет возможным только к востоку от Уральских гор.

Астрономическое событие завершает половину лунного оборота по орбите вокруг нашей планеты после солнечного затмения, состоявшегося 17 февраля. Ученые пояснили, что увидеть явление смогут лишь те, у кого время восхода Луны совпадет с указанным интервалом. Такой шанс выпадает жителям восточных регионов, где в это время уже наступят сумерки.

Специалисты отметили, что группировка затмений парами с разницей в 15 суток объясняется законами небесной механики и движением спутника. Данное явление издревле используется наукой для измерения расстояния до Луны и уточнения ее размеров. Кроме того, форма земной тени на поверхности спутника служит наглядным доказательством шарообразности нашей планеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первое солнечное затмение 2026 года прошло 17 февраля в Антарктиде.

Метеорологи ранее прогнозировали возможность наблюдения мартовского явления только на востоке страны. Жители разных регионов России в прошлом году запечатлели полную «кровавую» Луну.