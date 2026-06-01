Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
Силы ПВО отразили ночью атаку 12 БПЛА над Воронежской областью
Опасность атаки БПЛА в регионе снята, силы ПВО отразили за ночь 12 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов», – написал он.
Гусев уточнил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на воскресенье сбили 216 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем.