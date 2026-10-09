  • Новость часаГендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием
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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 16:58 • Новости дня

    Суд взыскал с производителя лекарств «Аксельфарм» почти 567 млн рублей

    Суд по иску ФАС взыскал с компании «Аксельфарм» почти 567 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и постановил взыскать с фармацевтической компании «Аксельфарм» почти 567 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

    «Суд решил взыскать с ООО «Аксельфарм» в федеральный бюджет доход в размере 566 951 059 рублей 34 копейки… полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства», – огласила резолютивную часть решения судья Наталия Дейна, передает РИА «Новости».

    В ноябре 2024 года ФАС предписала компании перечислить в бюджет незаконный доход от продажи дженерика противоопухолевого препарата «Осимертиниб». Оригинал лекарства защищен патентом шведской AstraZeneca, которая продает в России препарат под названием «Тагриссо».

    Попытки «Аксельфарма» оспорить решение о нарушении антимонопольного законодательства закончились отказом в судах.

    На прошлой неделе суд взыскал с фармкомпании «Аксельфарм» еще 514 млн рублей. В прошлом месяце ФАС подала иск на 961 млн рублей к этому же производителю лекарств.

    В июле антимонопольщики возбудили дело против компании «Замбон-фарма» из-за завышения цен на антибиотик.


    7 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках

    Росздравнадзор: Дефицита препарата «Атаракс» в российских аптеках нет

    Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На российском фармацевтическом рынке отсутствуют признаки дефицита успокаивающего препарата «Атаракс», в гражданском обороте находится более 1,06 млн упаковок лекарства, сообщил Росздравнадзор.

    В России нет нехватки рецептурного успокаивающего препарата «Атаракс» и других лекарств на основе гидроксизина, пишет «Интерфакс». В гражданском обороте сейчас находится более 1,06 млн упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «гидроксизин».

    Из них свыше 512 тыс. упаковок продаются под торговым названием «Атаракс», а остальные производятся отечественными фармацевтическими компаниями. Объемы поставок полностью соответствуют среднегодовому уровню прошлых лет.

    Поводом для разъяснений надзорного ведомства стали публикации в СМИ о нехватке популярного транквилизатора в аптеках Москвы и Петербурга. В Росздравнадзоре подчеркнули, что отсутствие конкретного торгового наименования в отдельной аптеке не является признаком общего дефицита. В столичных аптеках в наличии имеется более 89 тыс. упаковок гидроксизина, а в Петербурге – свыше 16 тыс. упаковок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в России появились первые аптеки формата China Friendly.

    В мае Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства.

    В стране стартовал эксперимент с мобильными аптечными пунктами для отдаленных сел.

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    8 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Прощание с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве на Троекуровском кладбище 8 октября состоится закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

    Церемония прощания с психотерапевтом пройдет в закрытом формате в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

    Родственница вдовы Кашпировского сообщила, что тело кремировать не будут. Место погребения семья решила сохранить в тайне.

    Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни. Продюсер Сергей Дворцов ранее сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне ряда заболеваний.

    Племянник Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта онкологию.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    7 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Гидрометцентр: Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых месяцев за всю историю метеорологических наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.

    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. «Средняя температура сентября в Москве составила в этом году плюс 14,1 градуса, при этом аномалия составила плюс 2,2 градуса», – отметил собеседник агентства.

    Таким образом, месяц стал пятым самым теплым сентябрем в погодной летописи столицы. Рекордсменом остается сентябрь 2024 года, когда средняя температура месяца достигла 17,1 градуса. В пятерку лидеров также входят первые осенние месяцы 2023, 1938 и 2018 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптики пообещали москвичам потепление.

    В понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры в столице к концу недели.

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    6 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Вооруженный ножом подросток ранил врача скорой помощи в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В центре Москвы 17-летний юноша ранил ножом врача скорой помощи: он заперся в туалете квартиры на улице Антонова-Овсеенко, а затем внезапно набросился на прибывших к его матери медиков.

    Врачи приехали на вызов к матери нападавшего. В результате происшествия один специалист получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    «Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Антонова-Овсиенко. По предварительным данным, бригаду скорой помощи на дом вызвала проживавшая там женщина. Ее 17-летний сын заперся от прибывших медиков в туалете, а когда те начали стучать в дверь, открыл ее и набросился на врачей с ножом, один пострадал», – сообщил источник.

    По предварительной информации, причиной агрессии стал испуг юноши за состояние здоровья матери.

    Позже стало известно, что 17-летнего юношу доставили в специализированное лечебное заведения для людей с психическими расстройствами. Предварительно, подросток состоял на учете в ПНД с аутизмом.

    «Мать парня также доставлена в специализированную больницу, она также находится на учете у психиатра», – добавил информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяная женщина в августе избила фельдшера скорой помощи под Петербургом, а в августе нетрезвый молодой человек избил фельдшера и водителя скорой. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

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    7 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о завершении проверки эпидситуации в Иркутске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Роспотребнадзор завершает комплекс профилактических мероприятий в Иркутске, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как спокойная.

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове спокойная, сообщает Роспотребнадзор. На 7 октября у более чем 90% контактных лиц завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, а результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили опасных микроорганизмов.

    Проверка двух комиссий по контролю соблюдения требований биологической безопасности в институте не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Подтверждено соблюдение должного контроля.

    В соответствии с Международными медико-санитарными правилами Роспотребнадзор направил во Всемирную организацию здравоохранения информацию о ситуации. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Эпидемические риски для населения отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия уведомила ВОЗ об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В понедельник Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.

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    8 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Поклонники проводили Кашпировского в последний путь аплодисментами

    Психотерапевта Кашпировского проводили в последний путь аплодисментами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотни поклонников, друзья и коллеги проводили психотерапевта Анатолия Кашпировского в последний путь долгими аплодисментами на Троекуровском кладбище в Москве.

    Церемония прощания прошла в Большом зале Троекуровского кладбища и продлилась около часа. Сначала память покойного почтили члены семьи в закрытом формате, после чего в зал пустили всех желающих, передает РИА «Новости».

    После завершения церемонии родственники долгое время находились у гроба за закрытыми дверьми.

    Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на SHOT, третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась. В траурном зале в это время включили песню, которую любил исполнять сам целитель – «Две звезды».

    Известно, что бизнес и жилье Кашпировского оформлены на Чалбашову, которая младше его на 33 года. Женщина работала его помощницей и получала все гонорары за сеансы психотерапевта. В 2014 году ради брака с Чалбашовой Кашпировский развелся с женой Ириной. В 2025 у пары родилась дочь. Кашпировский скончался в субботу на 88-м году жизни.

    После завершения церемонии прощания с психотерапевтом тело покойного вынесли под овации собравшихся поклонников.

    Будущий психотерапевт родился 11 августа 1939 года в селе Ставница на западе Украины. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и четверть века работал психиатром. Всесоюзную известность ему принес цикл телепрограмм «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», вышедший на экраны в 1989 году. По оценкам самого вещателя, выпуски посмотрели около 300 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о закрытом формате траурного мероприятия директор психотерапевта заявил еще в понедельник.

    Ранее владельцем дома Кашпировского в США стал не приехавший на похороны сын. Он отказался посетить прощание с отцом в воскресенье.

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    7 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Выбросившего трех кошек с 20-го этажа мужчину задержали в Москве

    Росгвардия: Пьяный москвич выбросил с 20-го этажа трех кошек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве задержали мужчину, который выбросил с 20-го этажа трех кошек, животные погибли, сообщило столичное управление Росгвардии.

    Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на Литовском бульваре, передает ТАСС со ссылкой на главное управление Росгвардии по Москве. К правоохранителям обратилась жена 66-летнего мужчины. Выяснилось, что ее супруг в состоянии опьянения выбросил из окна квартиры на 20-м этаже трех кошек.

    В результате их падения был поврежден припаркованный у подъезда автомобиль.

    Сотрудники Росгвардии доставили москвича в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Дзержинске завели дело из-за пяти мертвых далматинцев в квартире.

    В январе чиновницу в Пскове уволили после инцидента с выброшенными на мороз собаками.

    В конце прошлого года уголовное дело завели после гибели собак и кошек в приюте под Ростовом-на-Дону.

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    7 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    Иностранный студент РУДН погиб при падении из окна общежития

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве выясняются обстоятельства гибели иностранного учащегося Российского университета дружбы народов (РУДН), который упал из окна здания общежития.

    Иностранный учащийся медицинского института Российского университета дружбы народов выпал из окна общежития и погиб, передает РИА «Новости». «Иностранный студент медицинского института выпал из окна общежития. РУДН выражает глубокие соболезнования родным и близким студента. Детали произошедшего выясняются», – сообщили в пресс-службе вуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд вынес приговор участникам террористического сообщества за подготовку взрыва у здания РУДН.

    Весной прошлого года суд признал социально-опасным одного из учащихся этого вуза.

    В 2024 году в Москве задержали студента университета по подозрению в вербовке в террористическую организацию.

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    7 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии на западе Москвы

    Госавтоинспекция: Ребенок погиб при наезде автомобиля на препятствие в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на внешней стороне Кутузовского тоннеля, сообщает Госавтоинспекция Москвы. «В результате произошедшего малолетний пассажир автомобиля скончался», – заявили в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    7 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Мурашко сообщил о разработке национального руководства по питанию

    Мурашко: Минздрав начал разработку национального руководства по питанию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2027 году в России появится национальное руководство по питанию на фоне десятилетнего роста заболеваемости ожирением среди населения.

    В России разрабатывается национальное руководство по питанию, которое будет служить ориентиром для медицинских работников и граждан, следует из обращения Мурашко, которое зачитал его заместитель Евгений Камкин на профильном конгрессе в Москве, передает РИА «Новости».

    «Минздрав России ведет работу над созданием национального руководства по питанию, которое появится в 2027 году. Оно призвано стать ориентиром как для медицинских специалистов, так и для граждан, и способствует распространению научно-обоснованных подходов к ежедневному рациону», – говорится в послании.

    Министр отметил рост заболеваемости ожирением среди детей и взрослых за последние 10 лет. По его словам, это состояние значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологии и других хронических недугов.

    Мурашко также подчеркнул, что в настоящее время принципов здорового образа жизни придерживаются около 11,5% россиян. Он указал на необходимость к 2030 году увеличить этот показатель минимум в полтора раза за счет расширения сети центров здоровья и медицины долголетия.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала ожирение общемировой проблемой, отметив значительный рост заболеваемости среди взрослого населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минздраве назвали причины роста заболеваемости диабетом второго типа.

    В прошлом месяце в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.

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    7 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Иностранцев задержали за похищение знакомого в Москве

    СК: Двоих иностранцев задержали за похищение знакомого в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы задержали в Москве двоих иностранных граждан, которые поместили своего знакомого в багажник автомобиля и похитили его.

    В понедельник вечером на улице Юных Ленинцев на юго-востоке столицы группа иностранных граждан против воли поместила своего знакомого в багажник автомобиля и скрылась, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.

    «Потерпевший освобожден, а двое фигурантов задержаны. С ними проведены необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение», – сообщили в ведомстве.

    В четверг следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемых. В СК добавили, что установлены еще трое соучастников преступления, которым заочно предъявлено обвинение. Они объявлены в розыск, следствие также намерено просить суд об их заочном аресте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство внутренних дел зафиксировало снижение уровня преступности среди мигрантов.

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    7 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    Молодежные организации провели флешмоб ко дню рождения Путина

    Более 3 тыс. активистов прошли по ВДНХ в честь дня рождения Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве на территории ВДНХ прошел флешмоб ко дню рождения президента России Владимира Путина, в котором приняли участие более 3 тыс. активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты».

    Участники шествия пронесли плакаты с цитатами президента и информацией о достижениях России за время его руководства. После этого они выстроились в слово «Поздравляем» и развернули масштабный российский флаг, сообщает РИА «Новости».

    «Мы гордимся нашей страной, ее развитием и сильным президентом, который последовательно отстаивает национальные интересы и будущее России», – заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

    Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения. Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем послании отметил выдающиеся заслуги российского лидера в управлении государством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства проведет свой праздник в рабочей обстановке.

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    7 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Делегация министерства ИТ КНДР отправилась в Москву на цифровой форум

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра информационных технологий КНДР Квон Вон Сон возглавил делегацию, которая отправилась в Россию для участия во II Глобальном цифровом форуме.

    Делегация министерства информационных технологий КНДР во главе с заместителем министра Квон Вон Соном вылетела в Москву для участия во II Глобальном цифровом форуме, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Пхеньяне.

    Отмечается, что форум пройдет с 8 по 10 октября в комплексе «Мечта» в парке Горького. В нем примут участие эксперты из 110 стран, а сессии форума будут посвящены трансформации городской среды под влиянием цифровых технологий.

    Кроме того, северокорейские представители планируют принять участие в третьем заседании подкомиссии по вопросам связи, ИТ и цифрового развития в рамках двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце новый посол России в КНДР пообещал расширить двустороннее сотрудничество.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Пхеньян.

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    7 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Переболевшего оспой обезьян мужчину выписали из больницы в Подмосковье

    Переболевший оспой обезьян 27-летний мужчина выписан в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Подмосковье после успешного лечения выписан 27-летний мужчина, у которого лабораторно подтвердили оспу обезьян.

    Переболевший оспой обезьян 27-летний мужчина выписан в Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Домодедовской больницы. Диагноз у него был подтвержден в медицинской лаборатории.

    «В инфекционном отделении Домодедовской больницы прошел курс лечения пациент, 27 лет, с диагнозом оспа обезьян, который был подтвержден лабораторными методами», – сообщили в медучреждении.

    Пациент поступил с характерными клиническими признаками инфекции. После курса лечения его состояние улучшилось, и он был благополучно выписан под наблюдение участкового врача, добавили в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские ученые создали уникальный экспресс-тест на оспу обезьян.

    В феврале Роспотребнадзор исключил риски распространения рекомбинантной оспы обезьян.

    В том же месяце академик Геннадий Онищенко объяснил появление оспы обезьян в России.

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    7 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Установлены забившие камнями кота в Москве дети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве установлены личности восьмилетних детей, которые убили кота и несколько птиц, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

    «Детей установили, их трое, им по восемь лет. Родителей взяли на учет и привлекут по статье 5.35, которая устанавливает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – заявила Ярославская, передает ТАСС.

    Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что жители Шелепихи пожаловались на группу детей, регулярно издевающуюся над животными и птицами. Отмечалось, что дети забили кота камнем, бросались палками в собак, а возле домов были обнаружены мертвые вороны и голуби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Дзержинске завели дело из-за пяти мертвых далматинцев в квартире.

    В январе чиновницу в Пскове уволили после инцидента с выброшенными на мороз собаками.

    В прошлом году уголовное дело завели после гибели собак и кошек в приюте под Ростовом-на-Дону.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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