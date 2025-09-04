В Чебоксарах медики удалили гигантскую опухоль и спасли женщину

Врачи Чебоксар удалили пациентке опухоль весом около 10 килограммов

Tекст: Дарья Григоренко

Женщина поступила в приемное отделение в критическом состоянии – у нее полностью отсутствовала функция самостоятельного мочеиспускания, отмечалась тяжелая степень анемии и высокая температура, что угрожало жизни, передает РИА «Новости».

Пациентка долгое время наблюдалась у врача по поводу растущей миомы, но неоднократно отказывалась от операции, несмотря на рекомендации специалистов. К моменту госпитализации опухоль достигла таких размеров, что начала сдавливать соседние органы. Промедление могло привести к сепсису и почечной недостаточности, пояснили врачи.

«К моменту поступления в больницу опухоль достигла громадных размеров, вызывая сдавливание соседних органов. Это привело к полной потере функции самостоятельного мочеиспускания, развитию тяжелой степени анемии и повышению температуры тела, что создавало прямую угрозу жизни пациентки», – говорится в сообщении медицинского учреждения.

Операция длилась 2 часа, размеры миомы были сопоставимы с плодом на позднем сроке беременности. Вмешательство выполнила бригада гинекологического отделения под руководством заведующей Ириной Едифановой при участии врачей-акушеров гинекологов Ирины Гурьевой и Ольги Емельяновой.

