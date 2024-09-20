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В Арзамасе хирурги удалили из мочевого пузыря пациента «царь-камень»
В больнице скорой помощи им. Владимирского в Арзамасе хирурги успешно провели уникальную операцию по удалению из мочевого пузыря 20-летнего лежачего больного камня размером 11 на 6 сантиметров, сообщил хирург-уролог Михаил Телешов.
Телешов сообщил в своем Telegram-канале о необычном случае в своей практике. К врачам обратился пациент, более двух десятилетий прикованный к постели после тяжелой травмы позвоночника. В ходе обследования у него был диагностирован двусторонний гидронефроз четвертой степени – серьезное заболевание почек, вызванное длительным нарушением оттока мочи, указал он, передает РИА «Новости».
Хирург отметил, что дополнительное обследование выявило причину этого состояния – огромный камень в мочевом пузыре. По словам Телешова, камень образовался из-за неполного опорожнения мочевого пузыря и достиг таких внушительных размеров, что перекрыл устья мочеточников, препятствуя оттоку мочи. Врачи назвали его «царь-каменем».
19 сентября была проведена сложная операция по удалению камня. К счастью, все прошло успешно, и пациент уже чувствует себя значительно лучше, сообщил Телешов.