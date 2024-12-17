Госдума приняла обновленный закон о молодежной политике

Госдума утвердила изменения в закон о молодежной политике России

В закон внесены изменения, касающиеся защиты прав молодежи и поддержки молодежных организаций. председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, отметил, что закон позволяет сформировать устойчивую систему управления и новые меры поддержки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Важным элементом нового закона стало усиление роли Федерального агентства по делам молодежи, которое теперь будет играть координирующую роль в реализации молодежной политики. Агентство получило полномочия по разработке рекомендаций для учреждений молодежной политики и организации межведомственного взаимодействия на региональном уровне.

Закон также вводит 15 новых направлений молодежной политики, включая патриотическое и духовно-нравственное воспитание, правовое просвещение и поддержку инициативных проектов. Метелев подчеркнул, что в законе теперь указаны конкретные инструменты для работы в этих направлениях.

Особое внимание уделено патриотическому воспитанию и укреплению традиционных ценностей. Правительство Российской Федерации утвердит комплекс мер по патриотическому воспитанию на федеральном уровне, а регионы смогут разрабатывать свои меры с учетом местных потребностей.

Кроме того, в законе появится новая статья о роли уполномоченного по правам человека и уполномоченного при президенте по правам ребенка в реализации молодежной политики. Введены поправки, увеличивающие срок до 2027 года для приведения учредительных документов в соответствие с новыми нормами.