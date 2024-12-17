У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.6 комментариев
Госдума приняла обновленный закон о молодежной политике
Госдума утвердила изменения в закон о молодежной политике России
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях изменения в закон о молодежной политике, усилив патриотическое воспитание и правовое просвещение молодежи. В законе появились новые направления, включая поддержку молодежных НКО.
В закон внесены изменения, касающиеся защиты прав молодежи и поддержки молодежных организаций. председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, отметил, что закон позволяет сформировать устойчивую систему управления и новые меры поддержки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Важным элементом нового закона стало усиление роли Федерального агентства по делам молодежи, которое теперь будет играть координирующую роль в реализации молодежной политики. Агентство получило полномочия по разработке рекомендаций для учреждений молодежной политики и организации межведомственного взаимодействия на региональном уровне.
Закон также вводит 15 новых направлений молодежной политики, включая патриотическое и духовно-нравственное воспитание, правовое просвещение и поддержку инициативных проектов. Метелев подчеркнул, что в законе теперь указаны конкретные инструменты для работы в этих направлениях.
Особое внимание уделено патриотическому воспитанию и укреплению традиционных ценностей. Правительство Российской Федерации утвердит комплекс мер по патриотическому воспитанию на федеральном уровне, а регионы смогут разрабатывать свои меры с учетом местных потребностей.
Кроме того, в законе появится новая статья о роли уполномоченного по правам человека и уполномоченного при президенте по правам ребенка в реализации молодежной политики. Введены поправки, увеличивающие срок до 2027 года для приведения учредительных документов в соответствие с новыми нормами.