Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.2 комментария
Белоусов призвал масштабировать производство «Орешника» в следующем году
Белоусов: Производство ракетного комплекса «Орешник» увеличат в следующем году
В следующем году необходимо масштабировать производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник», а в ближайшие пять лет внедрить новые системы с улучшенными характеристиками, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны.
Андрей Белоусов заявил о необходимости масштабирования производства ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в следующем году.
В ходе своего выступления на итоговой коллегии министр отметил, что в ближайшие пять лет необходимо ввести комплексы с новыми качественными характеристиками, включая улучшенные параметры точности, помехозащищенности и дальности, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник» будет налажен в ближайшее время.
Министр обороны Белоусов сообщил, что российское высокоточное оружие поразило ВПК и энергосистему на Украине.