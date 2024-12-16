Белоусов призвал масштабировать производство «Орешника» в следующем году

Белоусов: Производство ракетного комплекса «Орешник» увеличат в следующем году

Tекст: Вера Басилая

Андрей Белоусов заявил о необходимости масштабирования производства ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в следующем году.

В ходе своего выступления на итоговой коллегии министр отметил, что в ближайшие пять лет необходимо ввести комплексы с новыми качественными характеристиками, включая улучшенные параметры точности, помехозащищенности и дальности, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник» будет налажен в ближайшее время.

Министр обороны Белоусов сообщил, что российское высокоточное оружие поразило ВПК и энергосистему на Украине.

