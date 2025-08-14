Пакистан создал ракетные войска на фоне конфликта с Индией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что Пакистан сформировал новые ракетные войска, которые предназначены для повышения обороноспособности страны в условиях возможных неядерных военных конфликтов, передает ТАСС.

Шариф сообщил, что «ракетные войска будут оснащены новейшими вооружениями и станут важной вехой в укреплении боеспособности армии».

По информации источника в армии Пакистана, новое командование займется развертыванием и применением ракетных войск в конфликтах, где не используется оружие массового поражения. Собеседник также уточнил, что основной задачей нового рода войск является противодействие Индии.

Объявление о создании ракетных войск прозвучало на фоне продолжающейся военной напряженности между Пакистаном и Индией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил Пакистану нанесением ракетных ударов с использованием ракет BrahMos. Пакистан опроверг заявления о намерении нанести ядерный удар по Израилю. Конфликт между Индией и Пакистаном показал высокую эффективность оружия России и Китая.