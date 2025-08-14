Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.5 комментариев
Пакистан создал ракетные войска на фоне конфликта с Индией
Пакистан объявил о формировании новых ракетных войск, которые будут оснащены современным вооружением и предназначены для ведения боевых действий без применения ядерного оружия.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что Пакистан сформировал новые ракетные войска, которые предназначены для повышения обороноспособности страны в условиях возможных неядерных военных конфликтов, передает ТАСС.
Шариф сообщил, что «ракетные войска будут оснащены новейшими вооружениями и станут важной вехой в укреплении боеспособности армии».
По информации источника в армии Пакистана, новое командование займется развертыванием и применением ракетных войск в конфликтах, где не используется оружие массового поражения. Собеседник также уточнил, что основной задачей нового рода войск является противодействие Индии.
Объявление о создании ракетных войск прозвучало на фоне продолжающейся военной напряженности между Пакистаном и Индией.
