На Украине начался масштабный аудит оборонной отрасли
Госаудитслужба Украины начала проверку 86 оборонных предприятий
Госаудитслужба Украины инициировала комплексную проверку оборонно-промышленного комплекса после громких коррупционных разоблачений и кадровых перестановок в Минобороны.
Проверки охватят 86 предприятий оборонно-промышленного комплекса и два ключевых госпредприятия Минобороны, передает ТАСС.
Аудит проводится по поручению Владимира Зеленского из-за недавних коррупционных скандалов и подозрений в участии руководителей ведомств в схемах при оборонных закупках. К контролю привлечены порядка 500 сотрудников Госаудитслужбы, которые будут проверять предприятия, занимающиеся производством и закупкой вооружений, а также оборонные структуры, такие как Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла.
По словам главы Госаудитслужбы Аллы Басалаевой, прошлогодние ревизии уже спровоцировали масштабные уголовные дела, увольнения чиновников и возвращение через суд крупных сумм за невыполненные госконтракты.
«В прошлом нам пришлось справляться с безумным давлением. Подобные попытки, вероятно, будут и на этот раз», – отметила Басалаева.
Ведомство планирует ежемесячно информировать правительство о промежуточных итогах проверки, а полный отчет представить после завершения всех мероприятий.
Ранее коррупционные скандалы в Министерстве обороны привели к нашумевшим отставкам, включая смену главы ведомства и его замов в сентябре 2023 года. Расследования вскрыли махинации с поставками продовольствия, «курткогейт» с некачественными куртками и шлемами по завышенной цене, а также злоупотребления при закупке обмундирования через посредников. В 2023 году было возбуждено более 220 уголовных дел по всем этим фактам. Новые уголовные дела возбуждались и в 2024 году, в том числе против организаторов закупок некачественных аптечек и бывшего советника Минобороны, подозреваемых в хищениях на сумму более 10 млн долларов. Истории с разоблачением коррупции, как неоднократно отмечали западные страны, приводили к ухудшению отношений между Киевом и его партнерами из-за недостаточного контроля за расходованием помощи.
Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил о сложностях в отслеживании денежных потоков при оборонных закупках на Украине.
Украинский бизнесмен Тимур Миндич подозревается в оказании давления на бывшего министра обороны Рустема Умерова по делу о закупке некачественных бронежилетов на 218 млн гривен.
Рустем Умеров ранее подвергался критике в связи с проблемами при приобретении вооружений.