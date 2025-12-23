Госаудитслужба Украины начала проверку 86 оборонных предприятий

Tекст: Вера Басилая

Проверки охватят 86 предприятий оборонно-промышленного комплекса и два ключевых госпредприятия Минобороны, передает ТАСС.

Аудит проводится по поручению Владимира Зеленского из-за недавних коррупционных скандалов и подозрений в участии руководителей ведомств в схемах при оборонных закупках. К контролю привлечены порядка 500 сотрудников Госаудитслужбы, которые будут проверять предприятия, занимающиеся производством и закупкой вооружений, а также оборонные структуры, такие как Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла.

По словам главы Госаудитслужбы Аллы Басалаевой, прошлогодние ревизии уже спровоцировали масштабные уголовные дела, увольнения чиновников и возвращение через суд крупных сумм за невыполненные госконтракты.

«В прошлом нам пришлось справляться с безумным давлением. Подобные попытки, вероятно, будут и на этот раз», – отметила Басалаева.

Ведомство планирует ежемесячно информировать правительство о промежуточных итогах проверки, а полный отчет представить после завершения всех мероприятий.

Ранее коррупционные скандалы в Министерстве обороны привели к нашумевшим отставкам, включая смену главы ведомства и его замов в сентябре 2023 года. Расследования вскрыли махинации с поставками продовольствия, «курткогейт» с некачественными куртками и шлемами по завышенной цене, а также злоупотребления при закупке обмундирования через посредников. В 2023 году было возбуждено более 220 уголовных дел по всем этим фактам. Новые уголовные дела возбуждались и в 2024 году, в том числе против организаторов закупок некачественных аптечек и бывшего советника Минобороны, подозреваемых в хищениях на сумму более 10 млн долларов. Истории с разоблачением коррупции, как неоднократно отмечали западные страны, приводили к ухудшению отношений между Киевом и его партнерами из-за недостаточного контроля за расходованием помощи.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил о сложностях в отслеживании денежных потоков при оборонных закупках на Украине.

Украинский бизнесмен Тимур Миндич подозревается в оказании давления на бывшего министра обороны Рустема Умерова по делу о закупке некачественных бронежилетов на 218 млн гривен.

Рустем Умеров ранее подвергался критике в связи с проблемами при приобретении вооружений.