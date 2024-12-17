Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации

Tекст: Евгений Крутиков

Под Курахово за последние дни захлопнулся и зачищен небольшой котел юго-восточнее города. Там в череде сел по берегам реки Сухие Ялы и балки Солененькая ВСУ создали укрепрайон, который должен был прикрывать Курахово с данного направления. Но наступление ВС РФ шло еще и с юга охватами, в результате чего эта оборонительная система обрушилась. Киев не отдавал приказа отойти, украинские солдаты пытались выходить самостоятельно мелкими группами, но несколько сотен остались в котле.



Ситуация вокруг Курахово становится для противника критической. Несмотря опять же на отсутствие приказа, из Курахово уже стали выходить украинские морпехи. Предположительно, они должны составить в степи западнее новую линию обороны.

ВС РФ продвигаются, кроме того, с северного берега водохранилища на село Дачное, а с южного направления на населенный пункт Константинополь. Если котел захлопнется, а в самом Курахово за противником пока остается только промзона и комплекс горбольницы, это может стать самым крупным котлом за все время СВО. В него попадает весь гарнизон Курахово, а также силы прикрытия.

Одновременно для противника резко ухудшилась ситуация под Красноармейском (Покровском). ВСУ решили, что ВС РФ после занятия Селидово будут продвигаться на Красноармейск по прямой и через Мирноград (Димитров), и выставили наиболее боеспособные части на этом направлении в районе населенного пункта Лысовка. Но наступление ВС РФ было развернуто не по прямой, а на запад вдоль железнодорожного полотна, обходя Красноармейск по дуге и угрожая городу с юга. В результате были заняты несколько ключевых населенных пунктов, включая поселок Шевченко, от которого до южных окраин Красноармейска три километра.

Попытки контратаками сбить наших с позиций в Шевченко не удались. Там накапливаются силы для продвижения уже непосредственно к городу.

Попутно выяснилось, что на этом направлении у ВСУ вообще отсутствовали укрепления. В результате должности лишился командующий украинской группировкой «Донецк» генерал Луценко.

На данный момент российские войска продолжают охватывать Красноармейск, расширяя южный фланг и уже поставив под контроль основные трассы из города на Запорожье, Курахово и Днепропетровск. Снабжение гарнизона Красноармейска возможно только с севера и северо-запада, то есть из Краматорска и Славянска.

Даже западные источники, например, CNN, бьют тревогу по поводу судьбы Красноармейска. Город может быть либо занят российскими войсками, либо окружен, и непонятно, что хуже для ВСУ. Потеря крупной военной группировки (гарнизона и переброшенных подкреплений) зачастую страшнее потери самого населенного пункта.

На этом фоне стали появляться утечки о якобы подготовке Киевом или новой попытки «контрнаступа», или какой-то новой масштабной провокации в российском приграничье.

О «контрнаступе» говорил еще главком ВСУ Сырский, он же и начал создавать ударный кулак из резервных и вновь формируемых бригад. Такая операция серьезных военных целей ставить не может, она нужна исключительно для демонстрации жизнеспособности ВСУ. Кроме того, по политическим причинам киевскому режиму требуется начинать такую операцию до инаугурации Трампа. На это же направлены и упорные попытки удержаться в Курской области до февраля.

В последнюю неделю в Сети стали распространяться кадры учений украинских частей, похожих на ССО, на полигонах в Черниговской области. Они носят новый оперативно-тактический знак – квадрат. Обычно появление новых знаков на технике однозначно свидетельствует о формировании и новой оперативно-тактической группы, которой этот знак придан.

Но есть и факты, противоречащие версии о подготовке «контрнаступа». В частности, известно, что специально под новый «контрнаступ» или какую-то провокационную операцию в приграничье ВСУ готовились шесть номерных бригад – со 150-й по 155-ю. Их начали формировать около года назад с таким расчетом, чтобы на пик боеготовности и оснащения они вышли бы к этому лету. Эти бригады считаются «механизированными», а 155-я, известная как «Анна Киевская», должна была целиком подготовлена и экипирована французами.

На бумаге это означает пятипроцентное расширение Сухопутных сил ВСУ (в каждой бригаде 2200–2500 человек). В массе же своей эти бригады мало чем отличаются от обычных, а звание «механизированных» носят незаслуженно.

За исключением «Анны Киевской», они стандартно экипированы советскими образцами вооружения, а обучение во Франции и Германии проходили только офицерский и сержантский составы, рядовой состав состоит из обычных мобилизованных.

Однако ситуация на линии боевого соприкосновения меняется слишком быстро и не в пользу киевского режима. В результате командование ВСУ стало использовать новые бригады даже не полностью, а раздергав на отдельные батальоны для купирования оперативных кризисов на линии боевого соприкосновения.

В частности, 150-я бригада ВСУ была брошена сперва под Покровск, а затем на южное направление под Великую Новоселку. Последние пару недель она пыталась контратаковать севернее Великой Новоселки в селе Новый Комар. Несколько дней назад 150-я была выведена в тыл на переформирование в связи с большими потерями, а Новый Комар остался за ВС РФ, тихоокеанскими морпехами.

Еще более туманная судьба у «Анны Киевской», поскольку отдельные ее батальоны оказались под Курахово, причем на разных участках. Несколько раз была отмечена сдача в плен военнослужащих этой бригады.

Тактика затыкания дыр – порождение киевской стратегии, согласно которой ВСУ жертвуют частями прикрытия, чтобы на время задержки российского продвижения формировать в тылу новые линии обороны. Это действительно позволяет поддерживать управляемость армии и предотвращать фатальные прорывы фронта, но приводит к значительному расходованию ресурсов – как личного состава, так и техники. Кроме того, у такого подхода есть естественный предел исчерпания.

ВС РФ проводят в данный момент маневренные операции на широком фронте, что и приводит к оперативным успехам и мини-котлам. Так и случилось, в частности, под Красноармейском, когда российские войска несколько дней гнали перед собой вдоль железнодорожного полотна убегавшего из Селидово противника.

Потеря же собственно Красноармейска может иметь для Киева далеко идущие политические последствия. Это может поставить под вопрос дальнейшие поставки западных вооружений на Украину. Зачем подкармливать то, что нежизнеспособно? А события на фронте имеют тенденцию снежного кома: он медленно формируется, но затем катится разрушительно и безостановочно. Противник пока сохраняет управляемость войсками, но в последние полгода это ему удается только ценой огромных потерь.