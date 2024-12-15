Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации, опубликованной в Telegram-канале Минобороны, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают отражать попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России в Курской области. Группировка войск «Север» нанесла значительные поражения украинским формированиям, включая механизированные, танковые, десантно-штурмовые и морские бригады, а также бригады территориальной обороны в нескольких населенных пунктах, таких как Гуево, Кругленькое и Черкасское Поречное.

За сутки российская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в населенных пунктах как в Курской, так и в Сумской области. В результате действий российских войск потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих, уничтожено значительное количество военной техники, включая танк, две боевые машины пехоты и 10 минометов. Кроме того, пять украинских военнослужащих сдались в плен.

В целом за время боевых действий на Курском направлении ВСУ понесли значительные потери. Согласно данным, обнародованным Минобороны, украинская сторона потеряла более 40 860 военнослужащих и значительное количество техники, включая 241 танк, 1256 боевых бронированных машин, 314 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 11 HIMARS и шесть MLRS. Также уничтожены различные системы ПВО и РЭБ, инженерные машины и другая техника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ, а также разрушили крупный опорный пункт ВСУ под Константиновкой. Кроме того, ВС России установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под городом Курахово.