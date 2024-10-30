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    30 октября 2024, 21:00 • В мире

    Против России готовят солдат от имени королевы Франции

    Против России готовят солдат от имени королевы Франции
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Валерия Вербинина

    Несколько тысяч человек личного состава, более сотни бронемашин, танки «Леопард» и гаубицы «Цезарь» – таким будет состав новой бригады ВСУ, которая прямо сейчас обучается Францией. У этого воинского соединения как минимум две особенности: имя русской княжны (она же французская королева) и тот факт, что на самом деле обучение проходят сами французы.

    Во Франции активизировались тренировки украинской 155-й бригады, которой ВСУ дали загадочное на первый взгляд название «Анна Киевская». Под этим именем скрывается многим знакомая по фильмам и роману Антонина Ладинского королева Франции Анна Ярославна, дочь киевского князя Ярослава Мудрого, которую от нас отделяет почти тысяча лет.

    По французской традиции, имена королев включают название их страны происхождения, а не имя отца. Именно поэтому королеву столетиями называли во Франции Анна Русская (Anne de Russie). И только в последние годы Париж пошел на поводу у украинских властей и стал называть королеву Анной Киевской – в рамках исторической мифологии киевского режима. Впрочем, сейчас для нас гораздо интереснее то, что скрывается за ее именем здесь и сейчас.

    В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон посетил французский военный полигон вблизи города Реймс, где украинские военные тренируются «в условиях, приближенных к реальным». По сообщениям французской прессы, в состав бригады входит 4,5 тыс. человек. Непосредственно во Франции проходят тренировку 2,3 тыс. человек (штаб и три пехотных батальона, включая инженерные части, артиллерию, разведку и воздушную разведку). Остальные обучаются на украинской территории.

    Из тех, кто прибыл во Францию, некоторые уже принимали участие в военных действиях, в то время как другие являются новобранцами, отмечает участвующий в обучении контингента полковник Гийом Вансина (Guillaume Vancina).

    «Здесь присутствуют очень разные люди, многие из них призывники, но присутствуют также и добровольцы, и, разумеется, небольшое количество опытных бойцов». Можно, конечно, поверить этому старательно подчеркнутому «небольшое количество», но, учитывая тот факт, что даже точное местоположение полигона прессу попросили не упоминать, стоит аккуратно подходить к любым заявлениям французских властей и военных.

    Официально тренировки на полигоне продлятся с октября по ноябрь. Возвращение украинцев домой для участия в военных действиях запланировано на начало декабря.

    Как сообщается, их обучение обошлось французской армии недешево. От щедрой души Франция оснастит бригаду 128 бронемашинами, 18 гаубицами «Цезарь», легкими колесными танками AMX-10 – последние уже доказали свою полную непригодность на месте, но надо же кому-то всучить это предназначенное на списание старье. Также Франция выделяет бригаде 20 переносных противотанковых ракетных комплексов «Милан» и 10 военных грузовиков TRM.

    «Речь идет о синхронизации доктрин, (потому что) управление событиями на поле боя постоянно развивается», – заметил один из неназванных офицеров украинской бригады. Одновременно происходит и обмен опытом, так как Франция в последнее время участвовала в боевых действиях разве что в африканском Сахеле, и то ограниченно. А между Африкой и Украиной существует все же некоторая разница.

    «Обмен опытом помогает нам также уяснить некоторые новые угрозы, такие как использование БПЛА, – сообщил подполковник Жоффруа, участвующий в обучении. – Также он позволяет понять, как можно реализовать свое преимущество при наличии должным образом настроенной инфраструктуры».

    «Особое внимание уделялось постоянному и разностороннему использованию беспилотников,

    – подтверждает полковник Вансина. – К ним все время прибегали во время тренировок, так как необходимо уметь использовать БПЛА для поддержки операций и в то же время понимать, как их может против тебя использовать противник».

    Если бы в составе украинских военных действительно было большинство новобранцев, как заверяет полковник Вансина, ни о каком обмене опытом не могло бы идти речи. Тому, кто еще не участвовал в боевых действиях, нечего сообщить тому, кто имеет о них некоторое представление и, как это нередко бывает в случае с французскими офицерами, получил серьезное образование в военной академии.

    Все это значит, что параллельно с обучением украинских солдат идет второй, неафишируемый процесс – уточнение французской военной доктрины на случай непосредственных военных действий с Россией. И французские военные определенно пытаются выжать из военнослужащих ВСУ все, что можно.

    Ну и кроме того, беспилотники сегодня в боевых действиях активнее всего используют две страны – Россия и Украина. Франция на этом фоне выглядит отстающей. Поэтому несомненно, что французские военные и обучают украинцев, но одновременно и сами у них обучаются.

    «Обучение проходит очень хорошо, солдаты учатся быстрее, чем мы ожидали», – сообщают представители французского командования. Вероятно, это опережающий ответ на вопрос, можно ли должным образом обучить за два месяца украинских новобранцев, которых отправляют на фронт.

    Как полагают западные союзники, предстоящая зима станет для Украины особенно сложной, и этим, в частности, объясняется возросшая активность Франции с точки зрения сотрудничества с ВСУ. Принявший участие в обучении украинцев генерал Дамьен Валлерт (Damien Wallaert) среди прочего отметил, что помимо собственно военных специальностей, большое внимание уделяется также логистике, «тому, как подвозится военное снаряжение, продукты питания, как все это доставляется максимально близко к линии фронта».

    Блогеры, интересующиеся темой военных действий, уже отдали должное организации на месте палаточного городка для военных и питания для 2,3 тыс. человек, а также для преподавателей и переводчиков. В интернете циркулирует и схема подразделений бригады, на которой, помимо перечисленного французами вооружения, фигурируют и танки «Леопард-2А4».

    В качестве эмблемы бригады был выбран скорпион, прикрывшийся чем-то вроде швейцарского флага. Ясно, что эмблема должна вроде как устрашать соперника, но, по сути, она никак не согласуется с упоминанием «Анны Киевской», которое упоминается во французских СМИ.

    Если же присмотреться, то и выбор, так сказать, покровительницы для боевого соединения сложно признать удачным. С точки зрения современников, поведение Анны Ярославны никак нельзя было назвать примерным. У нее явно были непростые отношения с мужем, королем Генрихом, которого она в итоге пережила. После его смерти она вышла замуж за одного из придворных.

    После того как Анна овдовела второй раз, она практически исчезла из поля зрения хронистов. Мало кто из специалистов ею интересовался. Но пришло время, и из бездонных анналов истории в Киеве явно ради политических целей извлекли ее имя – да еще и переиначенное по требованию киевского режима.

    Однако на самом деле, повторим, Анна была Русской. А значит, происходящее как нельзя лучше подходит для простой аллегории: обучая и оснащая бригаду, названную именем «Анны Киевской», Европа в который уже раз играет на раскол русского народа и извращение его исторической памяти. И бригаде ВСУ имени дочери Ярослава Мудрого, князя новгородского и великого князя киевского, придется быть битой законными наследниками древнего русского воинства – Вооруженными силами России.

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