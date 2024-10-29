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    29 октября 2024, 20:05 • В мире

    Америка раскрыла секретные просьбы Зеленского

    Эксперты объяснили, зачем в США раскрыли секретные детали плана Зеленского с ракетами Tomahawk

    Америка раскрыла секретные просьбы Зеленского
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Секретное приложение к одному из пунктов плана Владимира Зеленского подразумевает передачу ВСУ американских ракет Tomahawk. По мнению американских властей, эта инициатива нереалистична. И более того, как считают эксперты, решение западных СМИ рассекретить детали плана Зеленского стало намеком Белого дома о том, что на его инициативе поставлен крест.

    В одном из секретных пунктов плана Владимира Зеленского содержался запрос на поставки крылатых ракет Tomahawk, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник. Однако в США эту просьбу сочли совершенно невыполнимой, сказал высокопоставленный американский чиновник.

    «Tomahawk имеет дальность 1500 миль (2414 км), что в семь раз больше аналогичных показателей ракетных систем ATACMS, которые Украина получила в этом году. И Соединенные Штаты отправили лишь ограниченное количество таких систем», – пишет NYT, называя в целом предложение Зеленского «нереалистичным».

    Напомним, Зеленский публично представил свой «план победы» в середине октября сперва в Раде, а затем в Евросовете. Там он перечислил представителям ЕС пять основных пунктов, которые, по его мнению, необходимо осуществить для достижения перевеса в противостоянии с Россией.

    Третий пункт инициативы подразумевает размещение на территории Украины «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета». По его словам, подобное решение должно поставить Москву перед дилеммой: либо перейти к дипломатии, либо понести значительные потери в военном плане.

    К этому пункту имеется секретное приложение, которое Зеленский передал руководству США, Британии, Германии, Италии и Франции. Тогда же газета ВЗГЛЯД предположила, что под формулировку Зеленского могут подходить ракеты средней и малой дальности (РСМД) – Tomahawk и SM-6 вместе с пусковой установкой Typhon, что и подтвердили американцы.

    «США кардинальным образом меняют отношение к конфликту на Украине. Противостояние с Москвой руками ВСУ больше не кажется им перспективным: свои выгоды Штаты уже получили. Таким образом, Белый дом не стремится к расширению боевых действий», – рассуждает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Вашингтон работает поэтапно: сбрасывает ответственность за ВСУ на Европу, режет объемы финансирования Украины. На этом фоне излишне амбициозный план Зеленского, откровенно говоря, раздражает США. Тем более что запросы у нашего противника отнюдь не маленькие», – отмечает он.

    К слову, это подтверждается и материалами западной прессы. «Американские чиновники в частном порядке выразили некоторое раздражение планом Зеленского, назвав его нереалистичным и почти полностью зависящим от западной помощи», – отмечает The New York Times.

    Четыре чиновника также сообщили, что Зеленский был ошеломлен отказом Джо Байдена дать разрешение на дальнобойные удары вглубь России, хотя ранее президент США обычно отвечал «да» на просьбы украинцев – так было в случае с танками Abrams, истребителями F-16 и баллистическими ракетами ATACMS.

    «Не исключаю, что ВСУ действительно могли запросить у американцев ракеты Tomahawk. Конечно, осуществить такую поставку будет крайне сложно даже для Штатов. Передать одни лишь ракеты – это полбеды. Необходимо также предоставить союзникам их носители. Без этого даже самый мощный боеприпас окажется всего лишь грудой железа», – считает собеседник.

    «В случае с Tomahawk пуск можно было бы осуществить с наземных комплексов Typhon.

    Однако в США наблюдается острая нехватка данных установок. Конечно, Украина могла намекнуть, что ей можно направить морские носители, например, атомные крейсеры, но ожидать подобную «щедрость» со стороны Вашингтона было бы наивно», – акцентирует эксперт.

    «Вполне возможно, что Зеленский попытался сыграть с нулевой суммой: намеренно выдвинул Белому дому столь абсурдное требование в плане передачи вооружений. Думаю, он рассчитывал самостоятельно «рассекретить» данные положения плана в случае, если ВСУ начали бы значительное отступление», – полагает он.

    «То есть Зеленский хотел отыграться на Западе: мол, мы проиграли лишь потому, что вы не обеспечили нас необходимым оборудованием. Однако Штаты сыграли на опережение, и публикация в NYT не только лишает Зеленского подобной возможности для маневра, но и обесценивает предложенную инициативу в целом», – добавляет собеседник, обращая внимания на следующую цитату:

    «Учитывая ослабление поддержки Запада, потери на восточном фронте и в Курской области, а также приближающиеся выборы в США, которые могут означать кардинально иную политику в отношении Украины, у Зеленского может не остаться других вариантов: Украине придется заключить сделку и дать украинцам удобного козла отпущения – Запад».

    «Однако если на Украине действительно появятся ракеты Tomahawk и их носители, то Россия столкнется с по-настоящему колоссальным вызовом. Эти боеприпасы потенциально могут содержать ядерный компонент. То есть угрозу необходимо устранять еще до первого пуска – а это значительный рост эскалации», – предупреждает Козюлин.

    Впрочем, решение американцев рассекретить приложение к третьему пункту плана Зеленского можно расценить и как элемент давления на Москву, считает военный эксперт Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. «Лишний раз демонстрируя амбиции Украины, России как бы намекают на потенциальное развитие конфликта», – говорит он.

    «Но в то же время это попытка поставить Зеленского на место. Напомню, что он старательно пытался нагнать вокруг своей инициативы атмосферу таинственности. Теперь эти усилия разрушили журналисты NYT, которые близки к Белому дому. Думаю, команда Байдена намеренно допустила это, поскольку

    украинское руководство продолжает гнуть неадекватную линию «до победного».

    Между тем Tomahawk – это серьезное оружие, отправка которого в зону конфликта изменила бы картину боевых действий кардинальным образом. Не думаю, что Вашингтон реально готов на этот шаг. Более того, он технически трудноосуществим. Помимо носителей, американцем нужно будет направить на Украину и технический персонал», – рассуждает эксперт.

    «Необходимы наводчики, инженеры, которые уже имели опыт работы с данными устройствами. Но их привлечение будет означать совершенно иную степень вовлеченности Белого дома в конфликт. Поэтому желания Владимира Зеленского, скорее всего, так и останутся неосуществимыми», – заключил Бартош.

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