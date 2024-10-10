Выгоды США от конфликта на Украине оплатит ЕС

Эксперты объяснили утрату интереса США к финансированию конфликта на Украине

Tекст: Евгений Поздняков

Встреча западных лидеров в формате «Рамштайн» отменена. Формальная причина – отказ президента США Джо Байдена от участия якобы из-за урагана «Милтон». Также властями Украины перенесен так называемый второй мирный саммит. Как полагают западные СМИ, это решение стало результатом отсутствия интереса к инициативе среди мировых лидеров.

Однако высказываются и другие мнения. По оценкам ряда экспертов, еще одна причина отмены мероприятий – нежелание Вашингтона продолжать финансирование Украины в прежних объемах. По данным исследования Кильского института мировой экономики, в 2024 году произошло рекордное падение затрат США на поддержку ВСУ.

Так, с января по март Вашингтон передал союзникам лишь 300 млн евро, хотя в 2023 году эта сумма равнялась 12 млрд за аналогичный период. На этом фоне доля ЕС в финансировании ВСУ заметно возросла, что позволяет аналитикам сделать вывод о попытке США возложить еще больше ответственности за Украину на европейских партнеров.

«Штаты действительно резко сокращают объемы финансовой помощи Украине. Лишь за первое полугодие 2024 года объем средств, выделенных ВСУ, снизился на 65% по сравнению с аналогичными показателями двух предыдущих лет конфликта. Общее падение показателей можно назвать значительным», – сказал экономист Иван Лизан.

«Этот процесс характерен для всего западного лагеря. Евросоюз также «урезает» расходы на Украину. Если в 2023-м общее число траншей выросло примерно на треть, то за текущий год уровень поддержки сократился более чем на 10%. Но в случае с США изменения носят по-настоящему драматический характер», – считает он.

«В целом Европа всегда обгоняла Штаты по общему объему выделенных средств. На сегодня доля ЕС в поддержке Украины превышает аналогичный показатель США почти в три раза. Это влияет и на итоговое значение капитала, поступившего офису Зеленского: с показателя в 54 млрд евро он снизился до 37 млрд», – акцентирует собеседник.

«При этом увязывать сложившуюся ситуацию с тем, что Вашингтон якобы достиг всех целей в рамках конфликта, я бы не стал. Все-таки в Белом доме замахивались на масштабную задачу: подтвердить свою глобальную гегемонию путем нанесения значительного экономического и политического ущерба Москве», – полагает эксперт.

«Достигнуть этого не удалось. Ощущая провал, США принялись импровизировать. Чтобы не остаться «в дураках», Штаты начали высасывать ресурсы из своих европейских союзников, что вылилось в колоссальный ущерб для государств ЕС. От конфликта, за исключением Украины, именно они пострадали больше всего», – рассуждает Лизан.

«Европа оказалась оторвана от России. Местный капитал переориентировался на США, а значительная часть промышленности попросту утрачена. Параллельно с этим в ЕС повысилась зависимость от американского СПГ. Конечно, это несет значительные выгоды для Вашингтона», – говорит он.

«Однако попытка выдать это за достижение всех целей США в конфликте хорошо описывается фразой «строят хорошую мину при плохой игре». Штаты сокращают поддержку Украины не потому, что мир сложился по тем контурам, которые хотели видеть в Белом доме, а потому, что

дальнейшее финансирование ВСУ в прежних объемах кажется бессмысленным.

Ведь не все заключается в деньгах. На Украине страдает энергосистема, активно растрачивается людской потенциал. Никакими вливаниями этого не исправить. Мужчины, отправленные на военные действия не по зову сердца, а по приказу из ТЦК, способны лишь некоторое время просидеть в обороне, но на контрнаступление им мотивационного заряда не хватит», – обозначает эксперт.

«В итоге Вашингтону вместо того, чтобы пожинать плоды «стратегического поражения России», придется договариваться с Москвой о новой архитектуре европейской безопасности. Этот факт превращает некогда гегемона в одного из представителей клуба великих держав, и не более того», – считает он.

«Также США пришлось «распотрошить» собственные арсеналы ради поддержки Украины. Но на горизонте маячит конфликт с Китаем. И если в финансовом плане Штаты кое-что приобрели, то в политической и военной сферах конфликт на Украине стал для них провалом, поэтому поддерживать его на прежнем уровне смысла нет», – полагает Лизан.

Европа начала обгонять Штаты в объемах финансовой помощи ВСУ со второй половины 2023 года,

соглашается американист Малек Дудаков. «Кроме того, транши со стороны США имеют очевидную тенденцию к сокращению. Огромные цифры 2022 и начала 2023 годов остались в прошлом», – считает он.

«Вне зависимости от того, кто именно одержит победу в президентских выборах в Штатах, новая администрация продолжит политику «урезания» расходов на ВСУ. Белый дом попытается переложить ответственность за Украину на плечи Европы. Не удивлюсь, если именно ЕС будет оплачивать восстановление страны после окончания конфликта», – полагает собеседник.

«При этом США многое выиграли в результате текущих событий. Конечно, в Штатах выросла инфляция, но это незначительные убытки. В странах Старого Света ситуация иная. Брюссель теперь больше зависим от Вашингтона по энергоресурсам, а в военном плане европейские склады опустошены гораздо сильнее, нежели американские», – акцентирует эксперт.

«Белый дом понимает, что Украина – прогоревшее предприятие. В интересах Штатов уделять больше внимание другим кризисным точкам, например, Ближнему Востоку. Не стоит забывать и о нарастающем противостоянии с КНР. США в этом плане прагматичны, и финансировать убыточный проект в старых объемах не в их интересах», – заключил Дудаков.