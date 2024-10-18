План Зеленского оказался неподъемным для США

Эксперты оценили перспективы размещения РСМД и ПРО США на Украине

Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Находясь на специальном заседании Европейского совета, он перечислил представителям ЕС пять основных пунктов, которые, по его мнению, необходимо осуществить для достижения перевеса в противостоянии с Россией.

Третий пункт инициативы подразумевает размещение на территории Украины «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета». По его словам, подобное решение должно поставить Москву перед дилеммой: либо перейти к дипломатии, либо понести значительные потери в военном плане.

К этому пункту имеется секретное приложение, которое Зеленский передал руководству США, Британии, Германии, Италии и Франции. В экспертном сообществе отмечают: в случае размещения на Украине средств неядерного сдерживания, риски для безопасности России значительно возрастут. Однако Запад вряд ли решится на подобный шаг.

«Под формулировку, высказанную Зеленским, могут подходить ракеты средней и малой дальности (РСМД), а также системы противоракетной обороны (ПРО). Однако для Украины в этот набор должны входить и континентальные боеприпасы, поскольку Россия обладает огромными территориями», – рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

«В случае оснащения ВСУ одними лишь РСМД, значительная часть военного потенциала РФ останется вне поля их досягаемости. С точки зрения политологической теории, при таком раскладе феномен сдерживания частично теряет собственную значимость, поскольку противник не может гарантировать нашего полного уничтожения», – отмечает он.

«Кроме того, подобные мощности должны сопровождаться качественным наращиванием численности сухопутной армии страны. Оборонять и защищать ракеты, а также системы их запуска, тоже необходимо. Если технику западные страны, в частности США, теоретически могли бы передать Киеву, то контингентом никто делиться не собирается», – говорит эксперт.

«На бумаге данный пункт действительно смотрится реализуемым, поскольку его исполнение не требует договоренностей между Украиной и НАТО, для этого достаточно лишь двусторонних связей Украины и Штатов. Однако возьмется ли за это дело Вашингтон – большой вопрос. Белому дому придется столкнуться с большими проблемами в случае начала насыщения потенциала сдерживания ВСУ», – полагает собеседник.

«Ведь речь идет не об «одноразовом» действии. Передача Украине РСМД и ПРО – растянутое во времени событие. Экономические и политические последствия подобного шага будут преследовать США очень долгое время. Они ознаменуют собой выход на новый уровень гонки вооружений между Вашингтоном и Москвой», – считает он.

«Потянут ли ее Штаты – большой вопрос. Западный мир столкнулся с тем, что их военный потенциал оказался несоответствующим вызовам нового времени. Сотни заводов были закрыты, традиции инженерных школ прервались, отставание по гиперзвуковым боеприпасам колоссальное. Все это нужно спонсировать», – акцентирует Анпилогов.

«Напомню, что США разместили на территории Филиппин пусковые установки Typhon. Но их оснащение ракетами Tomahawk, SM-6 до сих пор задерживается. Проблема укладывается в банальную нехватку средств. Ситуацию можно смоделировать и на Украину. Дать мощную технику – можно, но ее боеспособность нужно поддерживать на регулярной основе», – говорит собеседник.

«В это же время Россия и Китай достаточно эффективно инвестируют в военную сферу.

Мы уже сумели перевести экономику на рельсы поддержания конфликта. Вашингтону это лишь предстоит сделать. Кроме того, в плане стратегической значимости, насыщение Азии комплексами сдерживания более важно для США, чем усиление Европы», – отмечает эксперт.

«Ведь именно Пекин Вашингтон рассматривает в качестве главного конкурента на международной арене. ЕС они, конечно, не отпускают: там уже имеются договоренности об обеспечении Германии комплексами. Тратиться на Украину при таком раскладе особого резона нет. Ракеты из ФРГ и так будут способны нанести Москве достаточный ущерб», – рассуждает он.

«Если все же представить, что планы Зеленского будут осуществлены, то уровень опасности для России, конечно, повысится. Увеличение точек присутствия американских боеприпасов и комплексов вынудит нас нарастить расходы на оборонную сферу. Придется укреплять наши противоракетные системы на западе страны и в частности в Калининграде», – добавляет собеседник.

«Нельзя забывать и о том, что РСМД могут содержать в себе и ядерный компонент.

Разумеется, проконтролировать, какой именно вариант вооружений будет поступать на Украину, Россия не сможет. Соответственно, эта неопределенность также заставит Москву более жестко отвечать на имеющиеся риски», – рассуждает эксперт.

«Что касается возможностей Украины самостоятельно создать средства РСМД, то они, пожалуй, сводятся к минимуму. В стране отсутствуют необходимые специалисты – большинство из них выехали за рубеж. Промышленности государства нанесен колоссальный ущерб», – заключил Анпилогов.

В целом же, Владимир Зеленский рассчитывает получить средства для нанесения ударов вглубь России, а также современные комплексы ПВО и ПРО, добавляет военный эксперт Василий Кашин. «Сам термин «сдерживание» подразумевает обладание возможностями нанесения противнику неприемлемого урона», – дополняет он.

«Однако важно помнить об изменениях ядерной доктрины России, которые недавно анонсировал наш президент. Там четко прописано: агрессия неядерной страны, предпринятая против Москвы при поддержке ядерной державы, будет рассматриваться как угроза, исходящая от этих сторон в совокупности.

Соответственно, любой, кто захочет удовлетворить запросы Зеленского, также встанет под удар.

Эти поправки полностью обоснованы. Фактически, речь идет о том, что Белый дом может получить возможность нанесения стратегического удара по РФ руками Киева. Конечно, в теории США могли бы в двустороннем порядке поделиться с Украиной своими вооружениями. Но мы четко дали понять, что в этом случае градус напряжения повысится в разы», – считает собеседник.

«По сути, эти изменения предусматривают нанесение ущерба Вашингтону за его поддержку в сфере вооружений ВСУ. При таком раскладе теряется сам смысл оснащения Украины подобными комплексами. Игра стоила свеч лишь до того, пока ВСУ, чисто с документальной точки зрения, рассматривались Россией как самостоятельная угроза», – рассказывает он.

«Кроме того, передача РСМД офису Зеленского разрушит баланс распространения дальнобойного оружия. В таком случае любая страна будет считать себя вправе осуществить поставки собственным союзникам крайне опасных боеприпасов и комплексов. А это может сыграть плохую шутку с Вашингтоном», – акцентирует эксперт.

«При этом на оснащение Украины не стоит смотреть как на отправку схожих средств в Германию и на Филиппины. Эти страны – давние партнеры США. Их отношения в военной сфере задокументированы, а значит, формально, эти действия не противоречат международному праву. У Киева подобной определенности попросту нет. Поэтому

инициатива сейчас находится в руках России.

То есть Москва, как минимум, не будет заканчивать конфликта до тех пор, пока не получит четких гарантий со стороны западных государств о том, что они не станут ни оснащать Украину вооружениями, ни способствовать их появлению путем финансирования», – рассуждает он.

«Кроме того, офис Зеленского уже работал над ракетными комплексами, которые позволили бы им наносить удары по западной части России. Собственно, это и стало одной из причин начала СВО. В мирное время Украина могла бы разработать неплохие комплексы и боеприпасы – помогает еще советский потенциал. Поэтому Москве важно лишить противника получения таких возможностей в будущем», – заключил Кашин.