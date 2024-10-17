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    Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    @ REUTERS

    17 октября 2024, 20:09 Мнение

    Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь Москва будет требовать не только нейтрального статуса. Теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными, не только политическими.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков

    руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры

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    Новый ультиматум Зеленского, который можно свести к фразе «либо Украину принимают в НАТО, либо Украина создает ядерное оружие» – крайне важный в текущих условиях. Он одновременно говорит об актуальном положении Украины, которая не имеет никаких других рычагов воздействия, и при этом влияет на перспективы мирных переговоров.

    Зеленский рассчитывает на то, что издержки от появления еще одной ядерной державы с перспективой мирового ядерного конфликта для Запада более весомы, чем издержки от гипотетического прямого столкновения с Россией из-за вступления Украины в НАТО.

    Однако Зеленский либо не учитывает, либо намеренно игнорирует целый ряд рисков, которые возникают в случае, если Киев так и не получает желаемое и вынужден реализовывать свой ультиматум, а их немало:

    Юридические. Говоря о ядерном оружии, Зеленский вспоминает о Будапештском меморандуме, по которому Украина отказалась от него. Однако почему-то игнорирует Договор о нераспространении ядерного оружия, участником которого является Украина.

    Политические. Западные страны и без того сталкиваются с проблемами в вопросах пролонгации программ помощи Украине. В новых условиях сама формулировка «мы поставляем вооружение и оказываем финансовую помощь стране, разрабатывающей ядерное оружие», выглядит немыслимо. Фактически Запад будет участвовать в разработке ядерного оружия на Украине. И что важно, Киев уже имеет F-16, которые могут выступать носителями ЯО.

    Экономические. Запад окажется в крайне непростой ситуации, так как будет вынужден соблюдать последовательность в своей политике и вводить санкции уже против Украины, как это делалось и делается в отношении Ирана и КНДР. Затраты на ядерную программу внушительные, а санкции могут окончательно добить экономику Украины.

    Военные. Для России – это серьезный повод для пересмотра целей СВО. В такой конфигурации не может идти и речи о форматах прекращения огня, каких-то мирных переговорах, так как политическое руководство Украины воспользуется полученным временем для создания ядерного оружия. Учитывая советские наработки, которые остались у Украины, а также тот факт, что Зеленский еще в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции заявлял о возможности начать эти разработки, Украина может создать ЯО в течение двух-трех лет. Нет никакой гарантии, что разработки не начались сразу после начала СВО.

    Очевидно, что Зеленский идет на столь откровенный шантаж Запада в силу патовости складывающейся для Украины ситуации: Запад не высказывается в поддержку «плана победы», в НАТО не называют даже примерные сроки, когда Украина могла бы вступить в альянс.

    Нейтральный статус Украины – одно из ключевых требований Москвы, от которого Кремль не откажется. Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь Москва будет требовать не только нейтрального статуса. Теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными, не только политическими.

    Понаблюдаем. 

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