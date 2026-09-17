О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
Российские войска уничтожили крупнейший украинский военный дата-центр
Под удар попал инфраструктурный объект в Киеве, отвечавший за работу серверов и хранение разведывательной информации для нужд украинской армии, сообщило Министерство обороны.
«В результате удара поражены: дата-центр «Де ново дата-центр», крупнейший центр, обеспечивающий работу серверного оборудования, используемого в военных целях, а также обработки, передачи и хранения данных, в том числе разведывательных, в интересах ВСУ», – указало ведомство в Max.
Кроме того, в ходе ночного удара российские военные поразили цех по производству беспилотников в Киеве.
Несколькими днями ранее беспилотники «Герань» уничтожили столичный центр обработки данных «ИнтерКарс».
До этого Вооруженные силы России впервые атаковали киевский дата-центр «Би-мобайл».