Системы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Рязанской областью без пострадавших

Tекст: Дмитрий Зубарев

Восемь украинских беспилотников были уничтожены силами противовоздушной обороны над территорией Рязанской области прошедшей ночью, передает губернатор региона Павел Малков в своем канале на платформе MAX. В результате инцидента никто не пострадал.

«Сегодня ночью над территорией региона сбиты восемь БПЛА… Пострадавших нет», – сообщил глава региона. По его словам, в Сасовском округе получили повреждения окна в многоквартирном доме, частном секторе и одном из социальных объектов.

По данным Министерства обороны России, всего за прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. На местах происшествий работают оперативные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Рязани из-за гибели четырех человек при налете беспилотников.

Неделей ранее над территорией региона силы ПВО сбили шесть украинских дронов.

В сентябре прошлого года обломки восьми уничтоженных аппаратов упали на территорию рязанского промышленного предприятия.