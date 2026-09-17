О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
Над Рязанской областью сбили восемь украинских беспилотников
Системы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Рязанской областью без пострадавших
Восемь БПЛА сбили над территорией Рязанской области ночью, пострадавших нет, повреждены окна в многоквартирном доме, частном секторе и на социальном объекте, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Восемь украинских беспилотников были уничтожены силами противовоздушной обороны над территорией Рязанской области прошедшей ночью, передает губернатор региона Павел Малков в своем канале на платформе MAX. В результате инцидента никто не пострадал.
«Сегодня ночью над территорией региона сбиты восемь БПЛА… Пострадавших нет», – сообщил глава региона. По его словам, в Сасовском округе получили повреждения окна в многоквартирном доме, частном секторе и одном из социальных объектов.
По данным Министерства обороны России, всего за прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. На местах происшествий работают оперативные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Рязани из-за гибели четырех человек при налете беспилотников.
Неделей ранее над территорией региона силы ПВО сбили шесть украинских дронов.
В сентябре прошлого года обломки восьми уничтоженных аппаратов упали на территорию рязанского промышленного предприятия.