ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту «Черноморск»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Целями стали предприятия военной промышленности, порты и морские суда, задействованные в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

В Киеве удары пришлись по территории автомобильного завода. Уточняется, что данное промышленное предприятие занималось производством специализированной техники для оснащения украинских вооруженных сил.

Кроме того, в Одесской области поражен сухогруз. Судно находилось в порту Черноморска, оно доставляло груз военного назначения.

Во вторник днем российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный.

Несколько дней назад российские военные поразили грузовое судно с военным имуществом в порту Одессы.

В начале сентября ВС России уничтожили транспортное судно с военными грузами в порту Черноморск.