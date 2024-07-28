В мерах против Германии Россия ставит на гиперзвук

Tекст: Евгений Поздняков

В ходе Главного военно-морского парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин заявил о готовности ответить на развертывание вооружений США в ФРГ.

По словам главы государства, в случае осуществления планов Вашингтона и Берлина, в зону досягаемости западных боеголовок попадут важные российские объекты государственного и военного управления. Поэтому Москва, отвечая на недружественные шаги, будет считать себя свободной от ранее взятого одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Разработка ряда систем РСМД уже находится на завершающей стадии.

Путин подчеркнул, что ситуация напоминает ему события времен холодной войны.

Напомним, в начале июля США и Германия в совместном заявлении сообщили о том, что развертывание американских дальнобойных огневых средств в ФРГ начнется в 2026 году. Об этом писало издание Reuters. Подобными действиями Вашингтон «намерен продемонстрировать приверженность НАТО в деле усиления европейской обороны».

При этом «эпизодическое развертывание» станет подготовкой к более долгосрочному размещению ударных систем, которые будут включать в себя гиперзвуковые мощности и крылатые ракеты Tomahawk.

На этом фоне сразу четыре страны ЕС договорились о собственной разработке РСМД, это Франция, Германия, Италия и Польша.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала Phoenix заявил, что условием для отмены решения о размещении американских вооружений может стать прекращение Россией боевых действий на Украине. Глава МИД Сергей Лавров на этом фоне напомнил, что глава правительства Германии известен «простодушными заявлениями».

В экспертном сообществе отмечают, что решение о размещении американских вооружений, вероятно, не будет отменено ни текущим, ни последующим правительством Германии. А на возросший уровень угрозы для своей безопасности Россия может ответить усилением собственных гиперзвуковых ракет.

«Скорее всего, речь идет об усилении контура нашей защиты гиперзвуковыми системами. В этой сфере мы до сих пор сохраняем лидирующие международные позиции, – заявил заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин, рассуждая о том, каким будет ответ Западу, обещанный президентом Путиным. – Данные технологии позволяют наносить ответные удары с невероятной скоростью. Кроме того, их показатели точности заметно превосходят аналогичные характеристики традиционных вооружений.

Возможности перехвата подобных боеголовок крайне невелики. То есть Россия способна выдвинуть к своим границам по-настоящему грозную силу,

– отмечает он.

«Не стоит забывать и о возможностях флота. Наши корабли обладают возможностью переносить ракеты значительной мощности. Их конструкция позволяет наносить серьезные повреждения как морским, так и наземным целям. Поэтому сочетание гиперзвуковых орудий и ВМФ рискует стать значительным вызовом для западных государств», – считает Козюлин.

Правительство ФРГ решило принять американские ракеты без дебатов в парламенте и без прямой дискуссии с обществом, напоминает германский политолог Александр Рар. «Сложившаяся ситуация по-настоящему удивляет. Местное руководство с поразительной легкостью соглашается на дополнительную милитаризацию», – считает он.

«При этом подобное решение приветствуют и немецкие СМИ. Еще во времена холодной войны в Германии проходили массовые протесты против установки ракет США средней дальности. Общество прекрасно понимало, что в случае войны оно становится мишенью для атаки со стороны СССР. Озабоченность советских лидеров осознавалась. Тогда, 40 лет назад, Берлин учитывал интересы Москвы. Сегодня же подобное отношение к России отсутствует. Эту страну воспринимают в качестве агрессора, которого необходимо остановить. При этом в Кремле к западным государствам также относятся с подозрением. В сложившейся ситуации Европа становится уязвимой как никогда», – полагает Рар.

По его мнению, Германия, как и ЕС в целом, хочет заполучить вооружения Штатов как можно скорее. «В ФРГ понимают: пока у власти Джо Байден сделать это гораздо проще, чем после возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Только к 2029 году европейцы хотят наладить самостоятельное производство ракет для сдерживания России», – говорит эксперт.

«Риторика разрядки, разоружения и дипломатии полностью исчезает на наших глазах. К сожалению, движения за мир, способного остановить растущий градус эскалации, так и не появилось. Это по-настоящему большая проблема», – отмечает Рар.

Отдельные партии ФРГ, например, «Альтернатива для Германии» и некоторые силы левого спектра, выступили против инициативы с американскими ракетами. Однако крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС не возражает против данного предложения. Скорее всего, представитель именно этой силы, традиционно более ориентированной на НАТО и трансатлантическое партнерство, чем СДПГ Шольца, возглавит Германию в следующем году. Это снижает даже теоретическую вероятность новой «разрядки» в отношениях Москвы и Берлина.

