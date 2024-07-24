Эксперт оценил шансы Шольца на переизбрание в 2025 году

Политолог Кузьмин: Предвыборная гонка за пост канцлера ФРГ окажется крайне сложной для Шольца

Tекст: Евгений Поздняков

«Несмотря на уверенно озвученное решение идти на переизбрание, Шольц не имеет больших шансов на сохранение должности главы правительства. Согласно опросам общественного мнения, немногие граждане Германии готовы положительно оценить его пребывание во власти», – сказал Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

«Однако не стоит обманываться тем, что фигура лидера ХДС Фридриха Мерца обладает большей популярностью среди населения. Немцы относятся к нему нейтрально. Но на контрасте с негативом, окружающим действующего канцлера, Мерц действительно смотрится более выигрышным кандидатом на пост первого лица ФРГ», – отмечает он.

«Кроме того, блок ХДС/ХСС значительно опережает по рейтингу партию Шольца. Согласно последним опросам, за ХДС готовы проголосовать 31% населения. Поддержать «Альтернативу для Германии» хотят 17%, а СДПГ всего лишь 14%. При этом среди социал-демократов есть и другие достойные претенденты на должность канцлера», – акцентирует собеседник.

«Таковым долгое время считали министра обороны страны Бориса Писториуса. Однако в последнее время возглавляемый им процесс реформирования бундесвера сталкивается с большим количеством проблем. Тем не менее он до сих пор является одним из наиболее популярных политиков в ФРГ», – уточняет эксперт.

«Конечно, в плане общественного мнения он бы мог составить Шольцу неплохую конкуренцию. Но Писториус сам неоднократно отрицал желание выдвигаться на пост канцлера. При этом он выражал и поддержку действующему лидеру СДПГ», – считает он.

«Другие представители данной партии, способные войти в гонку за должность главы, например, Ларс Клингбайль и Кевин Кюнерт, обладают значительно меньшим опытом и пока вряд ли могут называться идеальными претендентами для столь ответственного поста. Таким образом, социал-демократы не могут похвастаться большим числом перспективных кандидатур», – заключил Кузьмин.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении повторно баллотироваться на пост главы правительства страны. Об имеющихся планах он сообщил в рамках летней пресс-конференции в Берлине. Глава правительства также назвал СДПГ сплоченной партией, отметив, что она намерена победить на федеральных выборах 2025 года.

«Желание Шольца продлить свое канцлерство предсказуемо», – пишет в своем Telegram-канале Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. По его мнению, в настоящий момент в СДПГ нет других кандидатов, способных достойно представить партию на выборах.

«Социал-демократы планируют повторить «эффект Шольца» 2021 года. Тогда ситуация была принципиально иной, но и ожиданий от политика было меньше. Сейчас в пользу Шольца должны сыграть его невозмутимость, образ «крепкого хозяйственника» и предсказуемость. Появился и административный ресурс. Отягчающих обстоятельств много, но альтернатив нет», – подчеркивает он.

По его мнению, если СДПГ на выборах 2025 года ставит главной задачей договориться с блоком ХДС/ХСС о перезапуске «большой коалиции», то именно Олаф Шольц станет наиболее удобным кандидатом для необходимых переговоров.

Напомним, по результатам выборов в Европейский парламент Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз набрали 29,5% голосов, в то время как СДПГ заняли лишь третье место. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного голосования для будущего ЕС.