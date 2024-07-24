Эксперт оценил шансы Шольца на переизбрание в 2025 году

  • Новость часаЭксперт объяснил быстроту задержания в Турции исполнителя теракта в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Евразия потеснила Европу центре Москвы
    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной
    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта
    В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
    Песков назвал безопасность страны важнее ношения никабов
    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева
    Словакия пригрозила Украине ответными мерами на остановку транзита нефти
    Нанесен удар по расположению «Кракена» и «Айдара» под Харьковом
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь Запада перестает быть путем прогресса

    Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

    3 комментария
    24 июля 2024, 19:55 • Новости дня

    Эксперт оценил шансы Шольца на переизбрание в 2025 году

    Политолог Кузьмин: Предвыборная гонка за пост канцлера ФРГ окажется крайне сложной для Шольца

    Эксперт оценил шансы Шольца на переизбрание в 2025 году
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немногие граждане Германии готовы положительно оценить деятельность Олафа Шольца на посту канцлера. Однако внутри СДПГ нет других политиков, способных вытянуть гонку за должность главы правительства. На этом фоне шансы на победу представителя ХДС Фридриха Мерца заметно возрастают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Кузьмин. Ранее Олаф Шольц заявил о намерении баллотироваться на пост канцлера в 2025 году.

    «Несмотря на уверенно озвученное решение идти на переизбрание, Шольц не имеет больших шансов на сохранение должности главы правительства. Согласно опросам общественного мнения, немногие граждане Германии готовы положительно оценить его пребывание во власти», – сказал Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

    «Однако не стоит обманываться тем, что фигура лидера ХДС Фридриха Мерца обладает большей популярностью среди населения. Немцы относятся к нему нейтрально. Но на контрасте с негативом, окружающим действующего канцлера, Мерц действительно смотрится более выигрышным кандидатом на пост первого лица ФРГ», – отмечает он.

    «Кроме того, блок ХДС/ХСС значительно опережает по рейтингу партию Шольца. Согласно последним опросам, за ХДС готовы проголосовать 31% населения. Поддержать «Альтернативу для Германии» хотят 17%, а СДПГ всего лишь 14%. При этом среди социал-демократов есть и другие достойные претенденты на должность канцлера», – акцентирует собеседник.

    «Таковым долгое время считали министра обороны страны Бориса Писториуса. Однако в последнее время возглавляемый им процесс реформирования бундесвера сталкивается с большим количеством проблем. Тем не менее он до сих пор является одним из наиболее популярных политиков в ФРГ», – уточняет эксперт.

    «Конечно, в плане общественного мнения он бы мог составить Шольцу неплохую конкуренцию. Но Писториус сам неоднократно отрицал желание выдвигаться на пост канцлера. При этом он выражал и поддержку действующему лидеру СДПГ», – считает он.

    «Другие представители данной партии, способные войти в гонку за должность главы, например, Ларс Клингбайль и Кевин Кюнерт, обладают значительно меньшим опытом и пока вряд ли могут называться идеальными претендентами для столь ответственного поста. Таким образом, социал-демократы не могут похвастаться большим числом перспективных кандидатур», – заключил Кузьмин.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении повторно баллотироваться на пост главы правительства страны. Об имеющихся планах он сообщил в рамках летней пресс-конференции в Берлине. Глава правительства также назвал СДПГ сплоченной партией, отметив, что она намерена победить на федеральных выборах 2025 года.

    «Желание Шольца продлить свое канцлерство предсказуемо», – пишет в своем Telegram-канале Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. По его мнению, в настоящий момент в СДПГ нет других кандидатов, способных достойно представить партию на выборах.

    «Социал-демократы планируют повторить «эффект Шольца» 2021 года. Тогда ситуация была принципиально иной, но и ожиданий от политика было меньше. Сейчас в пользу Шольца должны сыграть его невозмутимость, образ «крепкого хозяйственника» и предсказуемость. Появился и административный ресурс. Отягчающих обстоятельств много, но альтернатив нет», – подчеркивает он.

    По его мнению, если СДПГ на выборах 2025 года ставит главной задачей договориться с блоком ХДС/ХСС о перезапуске «большой коалиции», то именно Олаф Шольц станет наиболее удобным кандидатом для необходимых переговоров.

    Напомним, по результатам выборов в Европейский парламент Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз набрали 29,5% голосов, в то время как СДПГ заняли лишь третье место. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного голосования для будущего ЕС.

    22 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец не стал обжаловать решение суда

    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии наемник из ФРГ не стал обжаловать решение суда

    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец не стал обжаловать решение суда
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни через расстрел, не стал обжаловать приговор, решение суда вступило в законную силу.

    Об этом в понедельник сообщило госиздание «СБ.Беларусь сегодня», передает РИА «Новости».

    Суд признал Кригера виновным в шести преступлениях, включая теракт, совершенный в целях воздействия на представителей власти, устрашения населения и дестабилизации общественного порядка. Кроме того, он признан виновным в сотрудничестве с иностранной спецслужбой, наемничестве, участии в экстремистском формировании, незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ, а также в умышленном повреждении путей сообщения.

    Среди эпизодов дела – подготовка взрыва на железной дороге в Белоруссии по заданию Службы безопасности Украины.

    Ранее Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику.

    Коментарии (13)
    22 июля 2024, 20:34 • Новости дня
    Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины

    Боррель: Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины

    Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза (ЕС) не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, Венгрия отказалась снимать вето, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    По словам Борреля, эти деньги планировалось передать странам ЕС в качестве компенсации за уже переданные Украине вооружения, передает ТАСС. Несмотря на то что средства остаются заблокированными, Киев продолжит получать оружие, добавил он.

    «Эти деньги должны были пойти странам ЕС, которые уже передали свое оружие Украине. Страны ЕС не получат компенсации [за уже переданные вооружения]. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем», – сказал глава дипломатии ЕС.

    Ранее Болгария решила предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования.

    Коментарии (21)
    23 июля 2024, 21:01 • Новости дня
    В бундесвере признали превосходство России над НАТО в наращивании военной мощи
    В бундесвере признали превосходство России над НАТО в наращивании военной мощи
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия превосходит страны Североатлантического альянса в вопросе наращивания военной мощи, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

    По словам Бройера, Россия производит от 1 до 1,5 тыс. дополнительных танков в год, тогда как пять крупнейших европейских стран – членов НАТО располагают только половиной от этого количества, передает ТАСС. У бундесвера же имеется примерно 300 танков, добавил он.

    Бройер также заявил, что в ближайшие 5–8 лет российская армия «будет оснащена техникой и личным составом так, чтобы стало возможным нападение на территорию НАТО».

    «Я намеренно говорю об этом в сослагательном наклонении. Тогда у России была бы такая возможность», – приводит его слова газета Tagesspiegel. По мнению Бройера, наращивание военной мощи России «представляет собой растущую опасность».

    Ранее НАТО привело в состояние повышенной готовности более 500 тыс. военных.

    Коментарии (12)
    24 июля 2024, 12:26 • Новости дня
    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева

    Политолог Рар: Киеву сойдет с рук использование энергетики в качестве оружия

    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева
    @ Omar Havana/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина использует энергетику как оружие, а ведь в этом Брюссель раньше обвинял Россию. Но Киеву, видимо, это сойдет с рук, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в офисе Зеленского назвали остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. Между тем в Венгрии пригрозили продолжить блокировку помощи Киеву из фонда мира ЕС.

    «Отрезание юго-восточных стран Европы от поставок нефти – это атака на весь Евросоюз. По правилам, Брюссель должен сразу поставить Украину на место. Однако в ЕС оказались такие страны, как Польша и Румыния, которые готовы обменять «пророссийских» венгров и словаков на украинцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что Будапешт и Братислава обвинили Киев в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС из-за ограничения транзита нефти. «Ведь нельзя так препятствовать поставкам энергетических ресурсов. Посмотрим, что в защиту Венгрии и Словакии скажет Евросоюз», – отметил собеседник. Как считает Рар, Брюссель встанет на сторону Киева. 

    «В Евросоюзе готовы классифицировать поведение Украины как правильное. Согласно информации из кругов ЕС, действия украинской стороны рассматриваются как «законные», поскольку Киев исходит якобы из «вопросов безопасности». При этом в данном случае венграм просто некуда деваться – не пойдут же они в ЕАЭС», – уточнил политолог.

    «Между тем Украина играет в ва-банк. Страна фактически начинает дисциплинировать Евросоюз и командовать организацией. Причем Киев использует энергетику как оружие, а ведь в этом Брюссель раньше обвинял Россию. Но украинской стороне, видимо, это сойдет с рук», – заключил Рар.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. По его словам, поведение венгерских властей принесло вред украинцам, и ответ со стороны Киева был закономерен.

    «Ну странно было бы, чтобы Венгрия создавала нам определенные проблемы, а то, что касается самой Венгрии, было бы только в положительном контексте. К сожалению, война – это война, и она приносит негативные последствия для стран, которые смотрят на войну не так, как остальной ЕС», – сказал Подоляк.

    Между тем сама Венгрия пригрозила, что не одобрит выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. «Как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 млрд евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?» – задался вопросом глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Он отметил, что Венгрия и Словакия пригрозили Украине судом в ЕС из-за нарушения соглашения об ассоциации. «Потому что в соглашении об ассоциации между Европейским союзом и Украиной указано, что Украина не может прерывать транзит энергоносителей через Украину в страны – члены ЕС ни полностью, ни частично», – пояснил министр.

    Напомним, Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, хотя они еще в 2022 году отвоевали у ЕК право на импорт нефти из России. Страны связывают это с расширением украинских санкций против российских компаний. В Кремле решение Киева назвали «политическим».

    После блокировки украинской стороной транзита нефти Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии. Сийярто сообщил, что обсуждал проблему с Дмитрием Кулебой. «По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда», – добавил министр.

    Венгрия считает решение Киева об остановке транзита враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие инструменты есть в распоряжении Будапешта и Братиславы для принуждения Украины к выполнению своих обязательств.

    Коментарии (9)
    23 июля 2024, 12:31 • Новости дня
    Песков: Кража активов России не останется без ответа
    Песков: Кража активов России не останется без ответа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Похищение российских активов в Европейском союзе не останется безнаказанным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, так или иначе ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он напомнил, что эти средства не только воруют, но и тратят на закупку оружия, а это худший из возможных путей, сказал он.

    Россия намерена прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех, кто имеет отношение к принятию и реализации решений по изъятию ее активов. Это «прямое нарушение международного права, попрание права собственности и так далее», заключил представитель Кремля.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС вскоре перечислит в Еврокомиссию первый транш в размере 1,4 млрд евро из средств, полученных от замороженных активов России.

    Коментарии (21)
    23 июля 2024, 23:55 • Новости дня
    В Берлине предложили отобрать принадлежащую России недвижимость

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недвижимое имущество России в германской столице необходимо продать и передать вырученные средства на помощь Украине, сообщили в берлинском отделении оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле.

    Как пишет Bild, берлинское отделение ХДС предложило отобрать дома в немецкой столице, которые официально принадлежат России. Уточняется, что речь идет об участках с домами в восточной части Берлина, которые Россия не стала продавать частным инвесторам, когда ее войска покидали Германию в 1994 году, сообщила Газета.Ru.

    Отмечается, что с таким предложением выступила Лилия Усик, которая является уроженкой Украины. По ее словам, дома, принадлежащие России, можно продать, а все полученные средства передать на поддержку Украины, передает РИА «Новости».

    Однако соседи, которые проживают рядом с этими зданиями, рассказали, что несколько раз в год на участки указанных домов приходят русскоговорящие мужчины и косят траву. В комитете по строительству Берлина пояснили, что сейчас договоренностей по передаче государству российских владений нет.

    Ранее мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Британии конфисковать имущество россиян на сумму 1,4 млрд долларов, потратить средства он предложил на обеспечение жильем беженцев с Украины.

    Коментарии (9)
    22 июля 2024, 21:34 • Новости дня
    В ЕС решили начать переговоры с Арменией об отмене визового режима
    В ЕС решили начать переговоры с Арменией об отмене визового режима
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) приняли решение начать переговоры с армянской стороной о введении безвизового режима, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Кроме того, главы МИД стран ЕС утвердили программу предоставления военной помощи Армении объемом 10 млн евро за счет Европейского фонда мира, заявил Боррель, передает ТАСС. Он назвал эти решения «историческими» для отношений ЕС и Армении.

    Ранее Совет ЕС сообщил, что программа предоставления военной помощи Еревану предусматривает поставки палаток для армянской армии. В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и ЕС нагло отрывают Армению от сотрудничества с Россией.

    Коментарии (41)
    23 июля 2024, 14:50 • Новости дня
    Служба госбезопасности Латвии начала преследование экс-евродепутата Жданок
    Служба госбезопасности Латвии начала преследование экс-евродепутата Жданок
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) пришли с обыском на два объекта, связанных с бывшим депутатом Европарламента Татьяной Жданок, сообщил портал Delfi.

    СМИ пишут, что СГБ изъяла носители информации, а также документы, которые сейчас анализируются.

    Отмечается, что следствия проводились по делу о возможном сотрудничестве Татьяны Жданок со спецслужбами России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинение депутата европарламента Жданок в работе с ФСБ «охотой на ведьм».

    Напомним, еще в 2022 году Жданок отказалась признавать Россию «спонсором терроризма». После этого ей и другим высказавшимся депутатам на двери кабинетов наклеили листовки, в которых говорится, что они «поддерживают терроризм».

    Коментарии (5)
    22 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Встречу глав МИД ЕС перенесли из Будапешта в Брюссель

    Reuters: Боррель перенес место встречи глав МИД ЕС из Будапешта в Брюссель из-за позиции Венгрии по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следующая встреча министров иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Решение перенести место проведения встречи принято в связи с позицией Венгрии по Украине, заявил Боррель, пишет Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение стран Прибалтики, а также Швеции, Финляндии и Польши отказаться от посещения Будапешта для неформальных встреч стран Евросоюза показывает возможный «дурной вкус» этих государств.

    Коментарии (7)
    22 июля 2024, 09:29 • Новости дня
    В МИД ФРГ создали «кризисную группу» на случай победы Трампа

    МИД Германии начал подготовку к возможной победе Трампа на выборах президента США

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты министерства иностранных дел Германии создали «кризисную группу» для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом, пишет газета Financial Times.

    Издание пишет, что возможная победа Трампа на выборах президента США может иметь непредсказуемые последствия для Германии и ее места в мире, передает РИА «Новости».

    Как отмечается, представители североамериканского отдела МИД ФРГ, отдел политического планирования, офис координатора по трансатлантическому сотрудничеству и посольство Германии в Вашингтоне начали обсуждать, как стоит реагировать на возможную победу Трампа, перспектива которой тревожит Берлин.

    Предполагается, что новая администрация в Вашингтоне может отозвать некоторые гарантии безопасности, которые поддерживали стабильность Европы с момента создания НАТО, существует риск, что Германия в таком случае станет более «уязвимой», и придется перевооружить и переоснастить армии европейских стран, пишет издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного немецкого чиновника.

    Ранее президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.

    Вице-президент Камала Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    На ваш взгляд
    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



    Результаты
    9 комментариев


    Коментарии (4)
    24 июля 2024, 17:44 • Новости дня
    Стали известны итоги консультаций ЕС о прекращении поставок нефти через Украину

    Консультации ЕС о прекращении поставок нефти через территорию Украины не дали результата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты не смогли прийти к соглашению в ходе консультаций по вопросу прекращения поставок нефти в Венгрию и Словакию через украинскую территорию.

    На консультациях в Комитете по торговой политике Евросоюза (ЕС) на уровне старших дипломатов миссий стран – членов ЕС сторонам не удалось достичь практических договоренностей, сообщил дипломатический источник в Брюсселе, передает ТАСС.

    Еврокомиссия запросила дополнительную информацию, консультации планируется продолжить на следующей неделе, добавил он.

    В понедельник Венгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России. Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Брюссель в этом конфликте займет сторону Киева.

    Коментарии (0)
    23 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Сийярто прокомментировал перенос встречи глав МИД Евросоюза из Будапешта

    Сийярто: Перенос встречи глав МИД ЕС из Будапешта в Брюссель – показатель фрустрации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перенос встречи глав МИД стран ЕС из Будапешта в Брюссель – это показатель фрустрации Евросоюза, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию наподобие той, что провел венгерский премьер-министр Виктор Орбан, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, европейские политики во главе с Жозепом Боррелем явно выразили свою фрустрацию от неспособности вынести тот факт, что венгерский премьер-министр осуществил за последние недели миротворческую миссию, им тяжело смириться с тем, что сами они больше не в состоянии разговаривать со всеми важными игроками мировой политики и мировой безопасности, передает РИА «Новости».

    Сийярто добавил, что большинство глав МИД стран ЕС выступали за проведение встречи в Будапеште, а для него самого «не имеет значения», где состоится этот совет.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что следующая встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште.

    Коментарии (0)
    23 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Захарова пообещала жесткий ответ Западу на отправку Украине активов России

    Захарова пообещала жесткий ответ Западу на отправку Украине доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Запад почувствует очень жесткий ответ на возможное перечисление в августе транша из доходов от российских активов на оружие для Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение», – цитирует ТАСС Захарову.

    По ее словам, Россия будет действовать в национальных интересах, но на Западе почувствуют ее реакцию.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что похищение российских активов в Европейском союзе не останется безнаказанным.

    Коментарии (0)
    23 июля 2024, 09:28 • Новости дня
    В Братиславе заявили, что против желания обеспечивают Киев боеприпасами

    Глава Минобороны Словакии Калиняк: Братислава против желания обеспечивает Киев боеприпасами

    Tекст: Александра Юдина

    Словакия увеличивает производство боеприпасов, при этом правительство не может полностью контролировать, куда именно будет направлено вооружение, заявил Bloomberg глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк.

    По информации издания, Братислава отказалась участвовать в военном оснащении Киева, однако произведенные в стране снаряды так или иначе попадают на Украину, передает «Газета.Ru».

    Калиняк подчеркнул, что покупатели боеприпасов сами решают, куда их поставлять.

    «Ограничения в этой сфере нанесли бы ущерб интересам Словакии», – подчеркнул он.

    Ранее на отказавшегося поддержать антироссийскую резолюцию депутата напали в Словакии.

    Коментарии (0)
    24 июля 2024, 13:05 • Новости дня
    В Германии признали проблемы с выплатами живущим в России немецким пенсионерам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Живущие на российской территории немецкие граждане начали испытывать трудности с получением пенсий из-за антироссийских санкций, заявил депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Ойген Шмидт.

    Из-за санкций возникли проблемы с выплатой немецких пенсий тем, кто живет в России, заявил Шмидт, передает «Лента.ру».

    В ответ на запрос парламентария парламентский статс-секретарь министерства труда и социальных вопросов Германии Керстин Гризе заявила, что после введения санкций в 2022 году не прошли порядка 900 пенсионных выплат. К концу июня 2024 года из общего числа 2135 пенсионных выплат в трех странах 35 выплат все еще не проведены, сказала она.

    Коментарии (0)
    Главное
    Су-27 перехватил три британских самолета над Черным морем
    Дробницкий усомнился в чистоте проводимых в США опросов по кандидатуре Харрис
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    Суд обратил в доход государства активы водочного магната Шефлера
    Прилепин: У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины»
    Турецкий мотоциклист назвал причину гибели блогера МотоТани
    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом

    Что ждет россиян после повышения ставки Банком России

    На этой неделе случится то, что уже давно ждет рынок. Банк России поднимет ключевую ставку, которая держалась с прошлого года на уровне 16%. Два крупных банка повысили ставки, даже не дожидаясь решения ЦБ. Это лишь подтверждает, что на этот раз сомнений в ужесточении политики ЦБ ни у кого нет. Вопрос лишь в том, насколько вырастет ставка. Подробности

    Перейти в раздел

    У Трампа появился новый рычаг давления на Зеленского

    Выход Джо Байдена из президентской гонки поставил перед властями Украины дилемму: продолжать сотрудничество с Демпартией США или же попытаться наладить диалог с республиканцами во главе с Дональдом Трампом. По мнению экспертов, шансы на успешную реализацию второго сценария невелики, ведь в свое время Трамп чуть не лишился должности из-за Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    «Длинный кулак» России разносит особо важные цели противника

    В последнее время в сводках Минобороны все чаще фигурируют сообщения о поражении с помощью ОТРК «Искандер» различных целей на территории противника – от логистических узлов и скоплений живой силы до пунктов управления и эшелонов с техникой. Почему именно «Искандер» стал одним из ключевых ударных средств ВС России и при чем тут растущие возможности российской разведки? Подробности

    Перейти в раздел

    «Ухилянты» создали новую отрасль экономики Украины

    Массовое бегство украинских мужчин от мобилизации за границу привело к возникновению в стране не только новых слов («ухилянты»), но и фактически новой отрасли экономики. Отрасль эта построена на огромной цепи взяток, которые платят чиновникам и пограничникам, прикрывающим это бегство. Как устроены эти схемы и во сколько они обходятся? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
      До мирных переговоров по Украине осталось два шага

      Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.

      3 комментария
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

      Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

      16 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путь Запада перестает быть путем прогресса

      Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

      3 комментария
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............