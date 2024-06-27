Почему главный противник Шольца меняет риторику о России

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

«Немецкая оппозиция призывает к мирным переговорам, сигнализируя тем самым о своей готовности сменить позицию по Украине». С таким заголовком вышла британская The Times, рассказавшая о позиции нынешнего лидера Христианско-демократического союза (ХДС, ведущей оппозиционной партии) Фридриха Мерца.



Издание напоминает, что «в прошлом Фридрих Мерц постоянно требовал от немецких властей поставлять Украине больше военной помощи, включая дальнобойные крылатые ракеты Taurus». Сейчас же Мерц уходит от ответов на вопросы о поставке ракет, говоря о том, что ему «не нравится отвечать на вопросы из серии "а что если"». И добавляет, что массово помогать Украине надо было раньше, а сейчас «уже июнь 2024 года». Явный намек на то, что всю эту историю пора заканчивать. Проще говоря, Украине необходимо заключать мир с Россией.

Это не просто подход лидера оппозиции. «Фридрих Мерц главный кандидат на должность канцлера в результате предстоящих в Германии выборов в Бундестаг. Как показали недавние выборы в Европарламент, христианские демократы существенно укрепили свои позиции. И если не произойдет каких-то фундаментальных изменений в ХДС или внутри германской политики в целом, то в случае победы на выборах Мерц как лидер ХДС, скорее всего, возглавит правительство», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Еще недавно считалось, что от канцлера Мерца России не стоит ждать ничего хорошего. Что в случае победы на выборах в Бундестаг в 2025 году ХДС и Фридрих Мерц займут даже более жесткую позицию в отношении Москвы, нежели нынешний канцлер и лидер социал-демократов Олаф Шольц. А сейчас он, получается, подает сигналы об обратном?

Однако, скорее всего, Фридрих Мерц просто занимается политикой. И он со своими политконсультантами считает, что для пресловутой победы на выборах в 2025 году (а также на земельных выборах, которые пройдут до этой даты) ему нужно отказаться от агрессивной риторики в отношении России.

Дело в том, что канцлер Олаф Шольц открыто признает: значительная часть жителей Германии «не согласна с поддержкой Украины и санкциями против России, что отражается на результатах выборов». В частности, на недавних выборах в Европарламент.

«Голосование показало, что крайне ястребиный подход (который олицетворял президент Франции Эммануэль Макрон) результата не приносит, да и вообще не пользуется поддержкой западных европейцев», – говорит Дмитрий Суслов.

И в Германии самые антивоенные настроения сейчас демонстрируют восточные немцы, которые в массе своей проголосовали за «Альтернативу для Германии» (АдГ) – правую партию, выступающую за защиту немецких национальных интересов. Которые, в свою очередь, заключаются в сотрудничестве с Россией (ибо без российского газа нет конкурентоспособной немецкой экономики) и прекращении безумных трат на Украину.

Шольц признает эти настроения, но тут же добавляет, что изменить государственный подход он не может. И действительно не может – даже если захочет. Шольц является не только и не столько даже лидером Германии, сколько главой одной из ведущих стран Евросоюза, обязанным идти в русле общеевропейской политики.

И это уже не говоря о том, что два его коалиционных партнера – свободные демократы и «Зеленые» – настроены по отношению к РФ крайне критически. А значит, любой шаг в сторону может сделать его объектом жесточайшего давления со стороны Брюсселя и Вашингтона, а также поставить вопрос о целостности нынешней правящей коалиции.

Фридрих Мерц, однако, такими ограничениями не связан. Поэтому он сейчас пытается аккумулировать все правоцентристские, центристские, национально ориентированные голоса немецких избирателей. Позиционировать себя как единственную силу, вокруг которой должны сплотиться «ответственные избиратели» для того, чтобы не пустить во власть АдГ. Он уже призвал сторонников СДПГ, свободных демократов и «Зеленых», которые наберут в восточных землях «однозначные числа процентов или вообще даже не перешагнут порог в пять процентов, проголосовать в этой ситуации за ХДС».

Времени для переманивания остается немного. 1 сентября пройдут земельные выборы в Саксонии и Тюрингии. И электоральная ситуация там для нынешней власти аховая. Так, в Саксонии первые три места займет оппозиция – АдГ (30%), ХДС (29%) и новые левые Сары Вагенкнехт (15%). В Тюрингии все еще печальнее – в совокупности АдГ (28%) и Вагенкнехт (21%) получают почти половину мандатов. В Бранденбурге (где выборы пройдут 22 сентября) АдГ тоже побеждает.

Мерцу очень важно на этих выборах демонстративно победить для того, чтобы доказать свое право быть собирателем немецких центристов. Именно поэтому он так быстро переобулся в миротворца.

Есть у переобувания и внешняя составляющая. Идея о продолжении войны до последнего украинца, являющаяся ныне европейским трендом, может перестать таковой быть после ноября 2024 года – в случае, если к власти в США придет Дональд Трамп. «Окружение Трампа говорит о скорейшем начале переговоров в случае его прихода к власти. Республиканский кандидат будет пытаться (не факт, что успешно, но все-таки) посадить Москву и Киев за стол переговоров. Поэтому ХДС пытается соответствовать будущему нарративу», – объясняет Дмитрий Суслов.

Но речь во всех случаях идет исключительно об изменении не более чем риторики. Реальные же политические изменения можно ожидать не ранее 2025 года, исходя из результатов возможных переговоров, состояния дел на фронте, возникновения новых мировых конфликтов и т. п. А значит у Мерца остается время для того, чтобы переобуться в очередной раз.

Ожидать, что лидер ХДС в случае занятия поста канцлера в инициативном порядке займет пост миротворца, не стоит.

Прежде всего с большой долей вероятности ХДС вынужден будет формировать правящую коалицию – и скорее всего, с теми, кто сейчас как раз и ведет опосредованную войну против России. «Не надо надеяться, что смена власти в Германии что-то изменит. В коалиции у ХДС/ХСС будут все те же СвДП и «Зеленые». Только «большая коалиция» с СДПГ может немного смягчить картину, но ее пока никто не хочет», – объясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

И кроме того, для реальных политических изменений Мерцу нужно пойти поперек линии коллективного Запада. «ХДС колеблется вместе с линией общей атлантической западной партии. Пытается поймать общий знаменатель. В то же время сама она никакого долгосрочного конструктива в отношении России проявлять не станет», – уверен Дмитрий Суслов.

И вопрос теперь в том, поверят ли немцы в заверения Мерца или все-таки отдадут свои голоса тем, кто искренне готов заботиться об интересах Германии. И по-настоящему имеют в виду сотрудничество с Россией.