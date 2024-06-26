У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься

«Поступил сигнал, что в ближайшее время нас с мужем поместят в СИЗО, в ФРГ нам грозило пятилетнее тюремное заключение. И мы за пару часов приняли решение – едем в Россию. Уезжали тайно, если бы афишировали отъезд, нас просто бы не выпустили!» – говорит жившая почти 30 лет в Германии Елена Колбасникова. 1 июня этого года вместе со своим мужем Максом Шлундом она выехала из Кельна в русский Калининград.

Колбасникову знают многие граждане ФРГ, ее имя уже третий год в публикациях немецких СМИ: «Организатор пророссийских акций Елена Колбасникова считает, что на Украине у власти находится нацистское правительство»; «Активистка Елена Колбасникова организовала в Леверкузене демонстрацию под лозунгом «Мир с Россией»; «Вместе с супругом Колбасникова собрала несколько тысяч евро, на которые они закупили бронежилеты, продовольствие, рации, палатки. Пара поехала в Донбасс, чтобы передать эти вещи российским солдатам»; «Колбасникова вновь предстала перед судом. В зал она пришла в одежде с российским флагом»; «Она надела звезду Давида в цветах российского флага и сравнила себя с теми, «кто преследовался в эпоху нацизма». Ее обвинили в разжигании ненависти».

Колбасникова выступала на акциях в поддержку России, митингах, демонстрациях, автопробегах, на шествиях «Бессмертного полка» в разных городах Германии, заявляя: «Россия не является агрессором!»

Колбасникова делает то, о чем многие опасаются даже говорить в ФРГ. Неужели она не боится травли? Такой вопрос я задавала себе весной 2022-го, когда, еще живя в Германии, видела репортажи о ней. После ее недавнего переезда в Россию, задала его лично. Елена признается: «Не боятся только сумасшедшие, я боялась, как любой живой человек. Получала очень много угроз как со стороны бандеровцев, так и со стороны откровенных фашистов. Но я не боюсь бороться с фашизмом нашего времени, который сейчас цветет в Европе. Если мы будем бояться бороться, то мы все будем уничтожены. И еще что касается страха. Мой дедушка – герой Великой Отечественной – 9 мая 1945-го был в Берлине. Потом воевал в Японии. А я его внучка».

Более двух лет она шокировала немцев смелостью и способностью вести за собой неравнодушных, мыслящих людей – фрайденкер, кверденкер (свободномыслящих, мыслящих вразрез, как их называют германские власти). Своей любовью к России заражала многих. Хотя сама по национальности – украинка, родом из Днепропетровска, в 1996-м уехала на ПМЖ в ФРГ. Работала в медицинской сфере, жила в Германии, как миллионы выходцев из стран СНГ, но десять лет назад поняла – молчать больше нельзя, надо выступать против антироссийской пропаганды, которая уже тогда накрыла Германию. «Немцы до сих пор поражаются: Как так? Украинка с украинским паспортом возглавляет движение за Россию? – говорит Колбасникова. – Я им отвечала: Я – с Украины, я знаю факты! Объясняла с 2013 года, с Майдана рассказывала правду про Украину. Показывала видео из Донбасса».

«Установлено, что Колбасникова и Шлунд получали финансовую помощь от российского госведомства», – сообщает «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций).

«Это полная чушь, – возмущается Елена, – но я уже ничему не удивляюсь. Сейчас в Европе, если люди говорят правду, то они сразу же объявляются шпионами, агентами Кремля. Никакую финансовую помощь из России мы не получали. У нас просто есть своя активная гражданская позиция. Мы свободны. А что касается западной прессы, она сейчас всех, кто осмеливается задуматься, маркирует словом «фашист». Выступаешь за Россию – фашист! Такое страшное передергивание! И членов партии «Альтернатива для Германии» так называют, хотя она просто борется за здравый смысл. Сейчас ей симпатизируют очень многие немцы».

6 мая 2023 года Колбасникова вместе с выходцем из СНГ, русским немцем и экс-депутатом оппозиционной АдГ Ойгеном (Евгением) Вальтером зарегистрировала свою партию, они планировали идти в Европарламент. Ойгена, как гражданина Германии, выдвинули в лидеры. «20 августа 2023-го мы с Женей провели теперь уже знаменитый автопробег в поддержку России, – рассказывает Елена. – Рано утром на следующий день ко мне в дом ворвалась группа полиции особого назначения с разрешением на обыск от главного прокурора Германии. У нас взорвали дверь. А за несколько часов до этого, ночью, при странных обстоятельствах погиб Женя. Как мне сказала его жена, ему позвонили, куда-то срочно вызвали, он уехал и разбился на машине. Кто ему звонил? Полиция не нашла его телефон. Евгению было 36 лет, у него осталось трое маленьких детей. Я тогда поняла – немецкие власти могут идти на преступления, чтобы избавиться от неугодных. Но нас очень много. Я уверена, что 80-90% немцев сейчас настроены пророссийски».

В 80-90% есть, конечно, сомнения. Но очевидно, что в немецком народе за эти два года очень многое изменилось. Ведь в начале СВО эти же «80-90% немцев» вывешивали на своих домах украинские флаги, последнее отдавали украинцам, а русских всячески осуждали. Теперь же, как говорит Колбасникова, население выступает за примирение с нашей страной: «В 2022 году, действительно, была жесть, немцы готовы были всех русских распять. Но сегодня они понимают, что есть русское оружие, осознают, к чему ведет эскалация. У них были два года на то, чтобы подумать, проанализировать, включить логику. Сегодня немецкое большинство знает, что Россия не является агрессором, видит, что НАТО обступило Россию со всех сторон».

Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Вторая – осознание необходимости и целей СВО.

Третья причина кроется в природной немецкой практичности. «Тут у них чисто меркантильный интерес, – объясняет Колбасникова. – Германия сейчас находится в кризисе. Из-за разрушения отношений с Россией, из-за санкций он углубляется. Немцы не дураки, они понимают, что их былой рай зависел от дешевых российских ресурсов. Они богатели во многом благодаря России. А сейчас их жизнь ухудшилась в разы. Всю зиму протестовали фермеры. Трактористы перекрывали дороги, требуя понижения цен на энергоресурсы. Они педалируют тему финансового, энергетического кризиса, потому что не могут открыто выступать за Россию».



Четвертая причина, заставляющая немцев выступать за примирение с Россией – это навязывание определенных идей и угнетение меньшинствами большинства. «Степенные бюргеры не понимают, почему их дети должны менять пол, почему гомосексуальная ориентация ставится во главу угла», – считает Колбасникова.

По ее мнению, есть и пятая причина. «Уже более двух лет почти миллион украинских беженцев живет в ФРГ. Многие из них сидят на пособии, которое может быть выше зарплаты нетто обычного бюргера. Немцы видят завышенные требования беженцев с Украины, их претензии к немецкому государству, замечают наглость и явные несоответствия с тем, как их позиционируют немецкие власти. Например, все знают, что большинство беженцев сдают свои квартиры на Украине или ездят туда отдыхать. Немцы задают логичные вопросы: как можно сдавать жилье там, где идет война? Если туда едут в отпуск, значит, там нет боевых действий? Много вопросов, – отмечает собеседница. – У меня недавно был разговор с одним богатым немцем, он и его друзья в начале СВО отдавали свои квартиры беженцам с Украины, помогали им. Но когда они увидели, как украинцы используют немцев, они изменили свои взгляды. Поведение украинцев сыграло для них решающую роль. В разных землях ФРГ проводились предголосования, видеоопросы, которые показали: большинство немцев сопоставляют факты и понимают, что враг Германии сидит не в Москве. Он – в Берлине. Я не раз слышала, что они хотели бы иметь своим канцлером Путина. И предстоящие выборы осенью, надеюсь, нас порадуют».

Думается, немцы еще не раз вспомнят Колбасникову, хотя она и бежала из их страны – как человека, открыто высказывающего все то, что они думают и о чем они мечтают. Ведь не у нее одной конфликт с властями ФРГ – он у большинства граждан Германии.

Сама Колбасникова теперь на Родине. «Я счастлива, что мы приехали в Россию, – говорит она. – Россия очень сильно развивается. И дел у нас много. Работаю волонтером в Народном фронте в Калининграде, скоро с мужем переедем в Донбасс – хотим помогать нашим бойцам там, на месте. Продолжаю развивать свою организацию «Мост дружбы между Россией и Германией». Она необходима и русским, и немцам. У нас очень много общего. Если будем дружить, ничего не страшно».