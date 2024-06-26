  • Новость часаСекретарь Совбеза Армении: Россия отдала Нагорный Карабах Азербайджану
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься
    Правда и победа
    26 июня 2024, 11:56 Мнение

    У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься

    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер

    журналист

    Почему дешевеют новые автомобили
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    Кэмерон рассказал Вовану и Лексусу о приглашении Украины в НАТО
    Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз

    «Поступил сигнал, что в ближайшее время нас с мужем поместят в СИЗО, в ФРГ нам грозило пятилетнее тюремное заключение. И мы за пару часов приняли решение – едем в Россию. Уезжали тайно, если бы афишировали отъезд, нас просто бы не выпустили!» – говорит жившая почти 30 лет в Германии Елена Колбасникова. 1 июня этого года вместе со своим мужем Максом Шлундом она выехала из Кельна в русский Калининград.

    Колбасникову знают многие граждане ФРГ, ее имя уже третий год в публикациях немецких СМИ: «Организатор пророссийских акций Елена Колбасникова считает, что на Украине у власти находится нацистское правительство»; «Активистка Елена Колбасникова организовала в Леверкузене демонстрацию под лозунгом «Мир с Россией»; «Вместе с супругом Колбасникова собрала несколько тысяч евро, на которые они закупили бронежилеты, продовольствие, рации, палатки. Пара поехала в Донбасс, чтобы передать эти вещи российским солдатам»; «Колбасникова вновь предстала перед судом. В зал она пришла в одежде с российским флагом»; «Она надела звезду Давида в цветах российского флага и сравнила себя с теми, «кто преследовался в эпоху нацизма». Ее обвинили в разжигании ненависти». 

    Колбасникова выступала на акциях в поддержку России, митингах, демонстрациях, автопробегах, на шествиях «Бессмертного полка» в разных городах Германии, заявляя: «Россия не является агрессором!»

    Колбасникова делает то, о чем многие опасаются даже говорить в ФРГ. Неужели она не боится травли? Такой вопрос я задавала себе весной 2022-го, когда, еще живя в Германии, видела репортажи о ней. После ее недавнего переезда в Россию, задала его лично. Елена признается: «Не боятся только сумасшедшие, я боялась, как любой живой человек. Получала очень много угроз как со стороны бандеровцев, так и со стороны откровенных фашистов. Но я не боюсь бороться с фашизмом нашего времени, который сейчас цветет в Европе. Если мы будем бояться бороться, то мы все будем уничтожены. И еще что касается страха. Мой дедушка – герой Великой Отечественной – 9 мая 1945-го был в Берлине. Потом воевал в Японии. А я его внучка».

    Более двух лет она шокировала немцев смелостью и способностью вести за собой неравнодушных, мыслящих людей – фрайденкер, кверденкер (свободномыслящих, мыслящих вразрез, как их называют германские власти). Своей любовью к России заражала многих. Хотя сама по национальности – украинка, родом из Днепропетровска, в 1996-м уехала на ПМЖ в ФРГ. Работала в медицинской сфере, жила в Германии, как миллионы выходцев из стран СНГ, но десять лет назад поняла – молчать больше нельзя, надо выступать против антироссийской пропаганды, которая уже тогда накрыла Германию. «Немцы до сих пор поражаются: Как так? Украинка с украинским паспортом возглавляет движение за Россию? – говорит Колбасникова. – Я им отвечала: Я – с Украины, я знаю факты! Объясняла с 2013 года, с Майдана рассказывала правду про Украину. Показывала видео из Донбасса».

    «Установлено, что Колбасникова и Шлунд получали финансовую помощь от российского госведомства», – сообщает «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций).

    «Это полная чушь, – возмущается Елена, – но я уже ничему не удивляюсь. Сейчас в Европе, если люди говорят правду, то они сразу же объявляются шпионами, агентами Кремля. Никакую финансовую помощь из России мы не получали. У нас просто есть своя активная гражданская позиция. Мы свободны. А что касается западной прессы, она сейчас всех, кто осмеливается задуматься, маркирует словом «фашист». Выступаешь за Россию – фашист! Такое страшное передергивание! И членов партии «Альтернатива для Германии» так называют, хотя она просто борется за здравый смысл. Сейчас ей симпатизируют очень многие немцы».

    6 мая 2023 года Колбасникова вместе с выходцем из СНГ, русским немцем и экс-депутатом оппозиционной АдГ Ойгеном (Евгением) Вальтером зарегистрировала свою партию, они планировали идти в Европарламент. Ойгена, как гражданина Германии, выдвинули в лидеры. «20 августа 2023-го мы с Женей провели теперь уже знаменитый автопробег в поддержку России, – рассказывает Елена. – Рано утром на следующий день ко мне в дом ворвалась группа полиции особого назначения с разрешением на обыск от главного прокурора Германии. У нас взорвали дверь. А за несколько часов до этого, ночью, при странных обстоятельствах погиб Женя. Как мне сказала его жена, ему позвонили, куда-то срочно вызвали, он уехал и разбился на машине. Кто ему звонил? Полиция не нашла его телефон. Евгению было 36 лет, у него осталось трое маленьких детей. Я тогда поняла – немецкие власти могут идти на преступления, чтобы избавиться от неугодных. Но нас очень много. Я уверена, что 80-90% немцев сейчас настроены пророссийски».

    В 80-90% есть, конечно, сомнения. Но очевидно, что в немецком народе за эти два года очень многое изменилось. Ведь в начале СВО эти же «80-90% немцев» вывешивали на своих домах украинские флаги, последнее отдавали украинцам, а русских всячески осуждали. Теперь же, как говорит Колбасникова, население выступает за примирение с нашей страной: «В 2022 году, действительно, была жесть, немцы готовы были всех русских распять. Но сегодня они понимают, что есть русское оружие, осознают, к чему ведет эскалация. У них были два года на то, чтобы подумать, проанализировать, включить логику. Сегодня немецкое большинство знает, что Россия не является агрессором, видит, что НАТО обступило Россию со всех сторон».

    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Вторая – осознание необходимости и целей СВО.

    Третья причина кроется в природной немецкой практичности. «Тут у них чисто меркантильный интерес, – объясняет Колбасникова. – Германия сейчас находится в кризисе. Из-за разрушения отношений с Россией, из-за санкций он углубляется. Немцы не дураки, они понимают, что их былой рай зависел от дешевых российских ресурсов. Они богатели во многом благодаря России. А сейчас их жизнь ухудшилась в разы. Всю зиму протестовали фермеры. Трактористы перекрывали дороги, требуя понижения цен на энергоресурсы. Они педалируют тему финансового, энергетического кризиса, потому что не могут открыто выступать за Россию».

    Четвертая причина, заставляющая немцев выступать за примирение с Россией – это навязывание определенных идей и угнетение меньшинствами большинства. «Степенные бюргеры не понимают, почему их дети должны менять пол, почему гомосексуальная ориентация ставится во главу угла», – считает Колбасникова.

    По ее мнению, есть и пятая причина. «Уже более двух лет почти миллион украинских беженцев живет в ФРГ. Многие из них сидят на пособии, которое может быть выше зарплаты нетто обычного бюргера. Немцы видят завышенные требования беженцев с Украины, их претензии к немецкому государству, замечают наглость и явные несоответствия с тем, как их позиционируют немецкие власти. Например, все знают, что большинство беженцев сдают свои квартиры на Украине или ездят туда отдыхать. Немцы задают логичные вопросы: как можно сдавать жилье там, где идет война? Если туда едут в отпуск, значит, там нет боевых действий? Много вопросов, – отмечает собеседница. – У меня недавно был разговор с одним богатым немцем, он и его друзья в начале СВО отдавали свои квартиры беженцам с Украины, помогали им. Но когда они увидели, как украинцы используют немцев, они изменили свои взгляды. Поведение украинцев сыграло для них решающую роль. В разных землях ФРГ проводились предголосования, видеоопросы, которые показали: большинство немцев сопоставляют факты и понимают, что враг Германии сидит не в Москве. Он – в Берлине. Я не раз слышала, что они хотели бы иметь своим канцлером Путина. И предстоящие выборы осенью, надеюсь, нас порадуют».

    Думается, немцы еще не раз вспомнят Колбасникову, хотя она и бежала из их страны – как человека, открыто высказывающего все то, что они думают и о чем они мечтают. Ведь не у нее одной конфликт с властями ФРГ – он у большинства граждан Германии.

    Сама Колбасникова теперь на Родине. «Я счастлива, что мы приехали в Россию, – говорит она. – Россия очень сильно развивается. И дел у нас много. Работаю волонтером в Народном фронте в Калининграде, скоро с мужем переедем в Донбасс – хотим помогать нашим бойцам там, на месте. Продолжаю развивать свою организацию «Мост дружбы между Россией и Германией». Она необходима и русским, и немцам. У нас очень много общего. Если будем дружить, ничего не страшно». 

    Другие материалы автора

    Главное
    Воевавшие за ВСУ наемники из Британии, Швеции и Хорватии получили срок
    В Екатеринбурге начался суд над американским журналистом Гершковичем
    Захарова высказалась об утверждении нового генсека НАТО
    Генпрокуратура сообщила об изменившемся составе мигрантов в России
    Зюганов стал Героем Труда
    СК потребовал ареста журналистки Курбангалеевой по делу об оправдании терроризма
    Актеру Смольянинову пригрозили первым иноагентским штрафом

    Почему дешевеют новые автомобили

    Новые легковые автомобили неожиданно подешевели до 2,8 млн рублей в среднем по рынку, посчитал «Автостат». Хотя последние 10 месяцев средняя цена держалась выше 3 млн рублей после подорожания летом прошлого года. Что помогло снизить цены на автомобили этой весной и удастся ли сохранить этот тренд и дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Ассанжа освободили ради реанимации рейтинга Байдена

    Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы. Сообщается, что журналисту пришлось пойти на сделку с прокуратурой США. Возможным условием станет признание его вины за шпионаж. Эксперты уверены, что Демократическая партия Штатов пытается использовать основателя WikiLeaks в качестве козыря в предвыборной гонке. Чего на самом деле хочет добиться администрация Байдена от Ассанжа? Подробности

    Перейти в раздел

    Дагестану необходима нулевая терпимости к ваххабизму

    Власти Дагестана усиливают меры по профилактике экстремизма и терроризма. Личные дела всех руководителей будут подвергнуты ревизии, а в интернете начнут жестче пресекать деструктивный контент. Об этом объявил глава региона Сергей Меликов, который также раскритиковал ношение никаба в регионе. Почему Дагестан не может справиться с проблемами экстремизма с середины 90-х годов и какие меры дадут реальные результаты по борьбе с терроризмом? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО возглавит «одинокое политическое животное»

    Страны НАТО окончательно пришли к согласию относительно кандидатуры нового генсека альянса. Уже в ближайшее время этот блок вместо Йенса Столтенберга возглавит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. «Одинокий мужчина, он прожил в одном и том же скромном доме с той же мебелью уже 30 лет», – описывает быт Рютте западная пресса. С политической точки зрения этот человек тоже будет весьма своеобразным, в том числе для России. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

    • Киев объяснил удар по пляжу Севастополя

      В Киеве объяснили, зачем был нанесен удар по севастопольскому пляжу американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Из выступления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка стало ясно, что связь с реальностью окончательно утрачена киевской верхушкой.

    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............