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    Швейцарский саммит забыли еще до его начала

    @ AP/TASS

    17 июня 2024, 11:38 Мнение

    Швейцарский саммит забыли еще до его начала

    Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Я сейчас пробежал глазами по основным европейским газетам – в ожидании первополосных обсуждений невероятно важных решений швейцарского саммита по Украине. Ведь он же именно так задумывался – как глобальный и судьбоносный?

    Я-то ждал, что они его будут выносить на первые полосы – ведь не зря наш оппонент Зеленский так громко созывал сто шестьдесят стран, которые должны показать России и то и се, и что весь мир встал на защиту Украины. Ему отчаянно помогало руководство Швейцарии и комитет по туризму Бюргенштока.

    Это был план, железный, как броня «Леопарда-2».

    Пока мы добирались до вторых страниц газет в поисках хоть какой-то информации по решениями Межгалактического Конгресса, картина реального мира представала несколько иной.

    Некто Байден устраивает в это время, оказывается, мегатусовку с актерами Голливуда, чтобы собрать 20 миллионов на свою выборную кампанию – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Гала-вечер по сбору средств стал «демонстрацией силы, на которой ведущие деятели индустрии развлечений подали четкий сигнал», пояснили в предвыборном штабе президента США.

    Погодите, четкого сигнала мы ждали от Байдена на укро-саммите. Но нет – у него совсем другие приоритеты: какая Украина, какой саммит? Где это, вообще? – он опять все забыл.

    И у немцев сегодня реальность другая: в Ганновере опять тысячная демонстрация исламистов с надписями «За Палестину!» на разрешенных транспарантах и с кричалками про необходимость установления халифата в самой Германии. Ну и про евреев немножко.

    Пока их разгоняют, террорист с топором нападает на голландских фанатов – гостей чемпионата Европы прямо на гамбургском Риппербане. Его расстреливают в прямом эфире. Получается зажигательный такой чемпионат. Представьте себе тот самый ЧМ в России с топором и стрельбой на Никольской – какой бы вой стоял. А тут – как бы обыденность.

    Гораздо больше, чем швейцарский саммит, немцы обсуждают и очередные данные опросов по популярности политических партий Германии – со скандальными результатами для партии «Зеленые». Они уже теряют по одному проценту в неделю и достигли многолетнего дна в 11 процентов – и немцы обсуждают, что вообще-то партия с 11 процентами поддержки вряд ли может руководить страной. И уж тем более формировать ее внешнюю политику и экономику.

    Гораздо важней саммита оказывается и решение руководства Бранденбурга прекратить выплаты украинским беженцам. Вот это реально – больной вопрос для немцев, а вовсе не обсуждение зерновых поставок из Одессы на саммите.

    Но вот таки на третьей странице Frankfurter Allgemeine мы можем, наконец, прочесть про победный саммит в Швейцарии. «Я верю, что мы войдем в историю на этом саммите», – сказал украинский президент за несколько часов до начала «Конференции о мире на Украине» в Бюргенштоке.

    Ну вот примерно и всё.

    Любой опытный медиааналитик вам расскажет, что если в прессе так подается (или не подается) событие, то это означает провал повестки на данном участке. 

    Но первые подозрения, что это будет именно так, возникли уже после того, как была опубликована фотография итальянской премьерши Мелони в поросячьем костюмчике среди мужчин в черном (Трюдо, Байден, Макрон и т. д.) с заголовком «Гардиан»: «Мелони в розовом утешает процессию приговоренных».

    В слове «приговоренные» в данном случае ничего страшного – просто разговор о том, что немногие из лидеров, изображенных на фото, переживут ближайшие выборы. Тогда какой смысл имеют все эти конференции и саммиты? Вот в том-то и дело, что никакого.

    Швейцарский саммит не то чтобы забыли сразу после завершения – его забыли еще до его же начала. 

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