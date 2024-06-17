Швейцарский саммит забыли еще до его начала

Я сейчас пробежал глазами по основным европейским газетам – в ожидании первополосных обсуждений невероятно важных решений швейцарского саммита по Украине. Ведь он же именно так задумывался – как глобальный и судьбоносный?
Я-то ждал, что они его будут выносить на первые полосы – ведь не зря наш оппонент Зеленский так громко созывал сто шестьдесят стран, которые должны показать России и то и се, и что весь мир встал на защиту Украины. Ему отчаянно помогало руководство Швейцарии и комитет по туризму Бюргенштока.
Это был план, железный, как броня «Леопарда-2».
Пока мы добирались до вторых страниц газет в поисках хоть какой-то информации по решениями Межгалактического Конгресса, картина реального мира представала несколько иной.
Некто Байден устраивает в это время, оказывается, мегатусовку с актерами Голливуда, чтобы собрать 20 миллионов на свою выборную кампанию – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Гала-вечер по сбору средств стал «демонстрацией силы, на которой ведущие деятели индустрии развлечений подали четкий сигнал», пояснили в предвыборном штабе президента США.
Погодите, четкого сигнала мы ждали от Байдена на укро-саммите. Но нет – у него совсем другие приоритеты: какая Украина, какой саммит? Где это, вообще? – он опять все забыл.
И у немцев сегодня реальность другая: в Ганновере опять тысячная демонстрация исламистов с надписями «За Палестину!» на разрешенных транспарантах и с кричалками про необходимость установления халифата в самой Германии. Ну и про евреев немножко.
Пока их разгоняют, террорист с топором нападает на голландских фанатов – гостей чемпионата Европы прямо на гамбургском Риппербане. Его расстреливают в прямом эфире. Получается зажигательный такой чемпионат. Представьте себе тот самый ЧМ в России с топором и стрельбой на Никольской – какой бы вой стоял. А тут – как бы обыденность.
Гораздо больше, чем швейцарский саммит, немцы обсуждают и очередные данные опросов по популярности политических партий Германии – со скандальными результатами для партии «Зеленые». Они уже теряют по одному проценту в неделю и достигли многолетнего дна в 11 процентов – и немцы обсуждают, что вообще-то партия с 11 процентами поддержки вряд ли может руководить страной. И уж тем более формировать ее внешнюю политику и экономику.
Гораздо важней саммита оказывается и решение руководства Бранденбурга прекратить выплаты украинским беженцам. Вот это реально – больной вопрос для немцев, а вовсе не обсуждение зерновых поставок из Одессы на саммите.
Но вот таки на третьей странице Frankfurter Allgemeine мы можем, наконец, прочесть про победный саммит в Швейцарии. «Я верю, что мы войдем в историю на этом саммите», – сказал украинский президент за несколько часов до начала «Конференции о мире на Украине» в Бюргенштоке.
Ну вот примерно и всё.
Любой опытный медиааналитик вам расскажет, что если в прессе так подается (или не подается) событие, то это означает провал повестки на данном участке.
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Но первые подозрения, что это будет именно так, возникли уже после того, как была опубликована фотография итальянской премьерши Мелони в поросячьем костюмчике среди мужчин в черном (Трюдо, Байден, Макрон и т. д.) с заголовком «Гардиан»: «Мелони в розовом утешает процессию приговоренных».
В слове «приговоренные» в данном случае ничего страшного – просто разговор о том, что немногие из лидеров, изображенных на фото, переживут ближайшие выборы. Тогда какой смысл имеют все эти конференции и саммиты? Вот в том-то и дело, что никакого.
Швейцарский саммит не то чтобы забыли сразу после завершения – его забыли еще до его же начала.