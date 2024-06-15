Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада

Реакция стран Запада на мирную инициативу Путина свидетельствует о расколе в НАТО и ЕС

Tекст: Андрей Резчиков

Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию украинского кризиса вызвали реакцию во многих странах мира. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине нужен «справедливый и честный» мир, а со стороны России предложение было сделано якобы «не всерьез» и не сможет работать. В то же время Шольц хочет присутствия Москвы на будущих конференциях по Украине.

«Большой вопрос, конечно, заключается в том, как можно достичь честного и справедливого мира, и именно поэтому это «дипломатический саженец». Сейчас мы поливаем его, чтобы он стал больше», – подчеркнул Шольц, выразив готовность поговорить с российским лидером, «если есть, что обсудить».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение Путина свидетельствует не о доброй воле, а о желании России «достичь военных целей». «То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию», – сказал Столтенберг.

На эту реплику генсека ответил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который увидел в отказе НАТО от предложений Путина желание альянса развязать войну с Россией. Политик добавил, что именно поэтому организация отказалась от мира на условиях Путина. «Просто безумие! НАТО объявило, что отвергает мирное предложение, сделанное российским руководством», – написал Филиппо в соцсетях.

Позицию Столтенберга поддержал шеф Пентагона Ллойд Остин, по мнению которого Путин не имеет права ставить Украине условия о мире. «Несколько сотен тысяч солдат были ранены и убиты в ходе несправедливого и неспровоцированного вторжения. Он мог бы положить этому конец сегодня, если бы захотел. И мы призываем его сделать это и покинуть суверенную территорию Украины» – заявил Остин.

На слова российского лидера отреагировали ведущие мировые СМИ. Как пишет Financial Times, Путин будет занимать максималистскую позицию на любых мирных переговорах. С тем, что позиция была сформулирована предельно четко, соглашается агентство Associated Press. Шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель тоже считает предложение российского лидера конкретным, при этом он назвал решение стран G7 выделить Украине 50 млрд долларов за счет заблокированных активов России «воровством».

По мнению американского издания The Hill, предложение Путина указывает на его растущую уверенность в том, что Россия может выдвигать условия и положение Киева на поле боя ухудшится, если он откажется от них.

В пятницу на встрече с руководством МИД Путин предложил Украине вывести свои войска со всей территории новых регионов России – ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Президент пообещал полное прекращение боевых действий после согласия Киева на это условие. Также, по словам Путина, должна последовать отмена санкций, а Киевк необходимо официально отказаться от вступления в НАТО и согласиться на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

В этой же речи Путин заявил о необходимости формирования евразийской архитектуры безопасности, чтобы в перспективе произошло постепенное сворачивание военного присутствия внешних держав в регионе.

О том, что Запад неконструктивно отреагировал на предложения Путина по новой архитектуре безопасности и урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Ее много, огромное количество – официальная реакция, официальные заявления. Неконструктивного характера», – констатировал Песков.

«Как можно ждать конструктивную реакцию от проигрывающей стороны?

В последние дни на Западе очень много говорили о том, что проигрыш на Украине невозможен, для них это катастрофа, потому что такой проигрыш будет означать появление раскола в НАТО и в Евросоюзе и отход всего Запада на вторые позиции», – считает политолог Андрей Суздальцев, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

«Весной 2022 года у Запада был шанс остановиться на переговорах в Стамбуле, но они не захотели и прикрыли свое нежелание договариваться провокацией в Буче», – пояснил собеседник.

Политолог подчеркнул, что в отличие от мирного плана Зеленского, который, скорее, похож на ультиматум, российская инициатива подразумевает сохранение украинской государственности в ее национальных границах.

«Запад до сегодняшнего дня не может смириться с мыслью, что он проиграл. У них нет сил вернутся к позициям сторон на момент 2022 года, поэтому пытаются различного рода конференциями продавить нас, но это тоже не получается. Если бы Запад хотел мира, он согласился бы на предложение Путина, тем более он ничего не теряет. А вот Украина теряет, потому что спровоцировала эту войну», – отметил Суздальцев.

«Владимир Путин будет использовать реакцию на свое предложение против наших врагов. Он понимал, что в ответ прозвучат подобные заявления, но в дальнейшем у него будет моральное право действовать в таком ключе «я же вам предлагал, а вы не захотели», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

По его словам, Запад получил конкретное условие –

либо Украина будет вне блока НАТО, «либо будет смелый и резкий натиск, который не оставит никакого шанса врагам».

«Путин уверен в победе не только над Украиной, но и над всем коллективным Западом. Предложение было сделано для того, чтобы после разгрома Украины напомнить об этой инициативе. Но западные лидеры не поняли Путина, а потом они сами будут говорить, что хотят мира... Но пощады не будет, будут выдвинуты более жесткие условия», – считает спикер.