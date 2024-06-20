Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.0 комментариев
В Домодедово неисправный автобус насмерть сбил женщину на остановке
СК: Задавивший насмерть женщину на перроне автостанции в Домодедово автобус был неисправен
Автобус, водитель которого, пытаясь избежать ДТП, задавил женщину на перроне автостанции в Домодедово, был неисправен, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
Водитель автобуса, предварительно, не справился с управлением и, чтобы не столкнуться с другим автобусом, стал объезжать его по перрону автостанции, где сбил насмерть женщину.
По данным следствия, предварительной причиной ДТП стала неисправность автобуса. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших ДТП, следует из Telegram-канала ведомства.
Очевидцы происшествия рассказали «Газете.Ru», что автобус «полностью проехал по девушке», «тело убирали лопатой». По словам жителей Домодедово, ставшими свидетелями ДТП, скорее всего, у автобуса отказали тормоза, у него был «шум как у реактивного самолета».
Ранее в Рязанской области после ДТП с автобусом, в котором погибли восемь человек, возбуждено уголовное дело.