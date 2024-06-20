В Домодедово неисправный автобус насмерть сбил женщину на остановке

СК: Задавивший насмерть женщину на перроне автостанции в Домодедово автобус был неисправен

Tекст: Вера Басилая

Водитель автобуса, предварительно, не справился с управлением и, чтобы не столкнуться с другим автобусом, стал объезжать его по перрону автостанции, где сбил насмерть женщину.

По данным следствия, предварительной причиной ДТП стала неисправность автобуса. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших ДТП, следует из Telegram-канала ведомства.

Очевидцы происшествия рассказали «Газете.Ru», что автобус «полностью проехал по девушке», «тело убирали лопатой». По словам жителей Домодедово, ставшими свидетелями ДТП, скорее всего, у автобуса отказали тормоза, у него был «шум как у реактивного самолета».

Ранее в Рязанской области после ДТП с автобусом, в котором погибли восемь человек, возбуждено уголовное дело.