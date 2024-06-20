Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
Стало известно о намерении Венгрии поддержать ограничения на российский СПГ
Politico: Венгрия согласилась поддержать ограничения на российский СПГ в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза
Венгрия согласилась поддержать ограничения на российский СПГ в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза против России. В обмен на это ЕС пообещал не вводить санкции против строительства АЭС «Пакш-2», сообщила газета Politico.
По информации издания, Венгрия поддержала запрет на СПГ после того, как получила заверения от ЕС, что расширение атомной станции «Пакш-2», которое поддерживается Россией, не будет подвержено санкциям, передает РИА «Новости».
До этого стало известно, что представители ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он будет включать как новые меры, так и меры по противодействию обходу уже существующих ограничений. Известно, что новые санкции против России будут окончательно утверждены на заседании Совета ЕС 24 июня.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл «гениальный план» Запада получить богатства России.