Финляндия пообещала сохранить демилитаризованный статус Аландских островов после вступления в НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно международным договорам, членство Финляндии в НАТО не влияет на статус Аландских островов, следует из доклада, передает РИА «Новости». При необходимости Финляндия готова защищать архипелаг, отмечается в документе.

«Аландские острова являются частью территории Финляндии, и защита их нейтралитета является обязанностью Финляндии в соответствии с положениями договора. Финляндия готова принять необходимые меры для защиты Аландских островов», – говорится в докладе.

Аландские острова имеют демилитаризованный статус с 1856 года. Демилитаризация была подтверждена Лигой Наций в 1921 году и Парижским мирным договором в 1947 году.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года.

В прошлом году спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо отказал в рассмотрении гражданской инициативы, требующей закрытия консульства России на Аландских островах.