Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.2 комментария
Финляндия пообещала сохранить демилитаризованный статус Аландских островов
Финляндия пообещала сохранить демилитаризованный статус Аландских островов после вступления в НАТО
Демилитаризованный статус Аландских островов сохранится после вступления Финляндии в НАТО, говорится в докладе правительства страны по внешней политике и безопасности.
Согласно международным договорам, членство Финляндии в НАТО не влияет на статус Аландских островов, следует из доклада, передает РИА «Новости». При необходимости Финляндия готова защищать архипелаг, отмечается в документе.
«Аландские острова являются частью территории Финляндии, и защита их нейтралитета является обязанностью Финляндии в соответствии с положениями договора. Финляндия готова принять необходимые меры для защиты Аландских островов», – говорится в докладе.
Аландские острова имеют демилитаризованный статус с 1856 года. Демилитаризация была подтверждена Лигой Наций в 1921 году и Парижским мирным договором в 1947 году.
Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года.
В прошлом году спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо отказал в рассмотрении гражданской инициативы, требующей закрытия консульства России на Аландских островах.