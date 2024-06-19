В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.3 комментария
Путина в КНДР встретили с особой торжественностью
Владимир Путин впервые за 24 года приехал в КНДР. Встреча российского президента в Пхеньяне прошла с особой торжественностью. Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что дружба двух стран будет укрепляться, был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)
Путин прибыл в Пхеньян по приглашению главы Северной Кореи в ночь на вторник (фото: Владимир Смирнов/POOL/ТАСС)
В аэропорту президента России лично встретил Ким Чен Ын (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)
Приветствие в аэропорту прошло в теплой обстановке: Владимир Путин и Ким Чен Ын обнялись. Также российского лидера встречала девушка в национальном наряде, она подарила президенту букет красных роз (фото: Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости)
Путин и Ким Чен Ын уехали из аэропорта Пхеньяна на одном автомобиле Aurus (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)
Кортеж президента Владимира Путина в Пхеньяне. Город к приезду российской делегации украсили флагами двух стран (фото: Гавриил Григоров/POOl/РИА Новости)
Вдоль улицы, по которой ехал Владимир Путин на площадь Ким Ир Сена, выстроились местные жители. Они размахивали флагами, держали в руках цветы и портреты российского лидера (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)
На площади Ким Ир Сена вдоль красной дорожки выстроились дети, которые приветствовали Владимира Путина и Ким Чен Ына флажками России и КНДР (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)
Встретить российского лидера собрались тысячи жителей Пхеньяна. Они были одеты в цвета российского триколора, в руках держали флаги, цветы и шары. После того, как прозвучали гимны стран, пришедшие выпустили шары в воздух (фото: Владимир Смирнов/POOL/ТАСС)
Почетный караул встречает Путина на площади Ким Ир Сена (фото: Владимир Смирнов/POOL/ТАСС)
Торжественная атмосфера в Пхеньяне (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)
На прощание лидеры помахали рукой и уехали вместе на кабриолете на переговоры (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)
Российский триколор из цветов разделял делегации РФ и КНДР за столом переговоров. Затем состоялся разговор Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет. Лидеры подписали новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)