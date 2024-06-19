Путина в КНДР встретили с особой торжественностью

Российский триколор из цветов разделял делегации РФ и КНДР за столом переговоров. Затем состоялся разговор Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет. Лидеры подписали новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)

Встретить российского лидера собрались тысячи жителей Пхеньяна. Они были одеты в цвета российского триколора, в руках держали флаги, цветы и шары. После того, как прозвучали гимны стран, пришедшие выпустили шары в воздух (фото: Владимир Смирнов/POOL/ТАСС)

Вдоль улицы, по которой ехал Владимир Путин на площадь Ким Ир Сена, выстроились местные жители. Они размахивали флагами, держали в руках цветы и портреты российского лидера (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)

Приветствие в аэропорту прошло в теплой обстановке: Владимир Путин и Ким Чен Ын обнялись. Также российского лидера встречала девушка в национальном наряде, она подарила президенту букет красных роз (фото: Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости)

Владимир Путин впервые за 24 года приехал в КНДР. Встреча российского президента в Пхеньяне прошла с особой торжественностью. Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что дружба двух стран будет укрепляться, был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве (фото: Гавриил Григоров/ТАСС)

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