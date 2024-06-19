  • Новость часаПутин заявил об укреплении региональной безопасности благодаря переговорам с Ким Чен Ыном
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    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    3 комментария
    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Идеология ЕС возмутила венгров

    Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.

    4 комментария
    19 июня 2024, 15:10 • Инфографика

    Как создается продовольственная безопасность России

    Правда и победа

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    За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

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    Ленский мост станет стройкой государственной важности

    Владимир Путин обсудил вопрос возведения моста через Лену в Якутии с министром финансов Антоном Силуановым и с главой Якутии Айсеном Николаевым. Начать стройку планируется в 2025 году. Истории этого проекта уже более 40 лет, однако его реализации каждый раз мешали разные обстоятельства. Что мешало построить мост и почему он так важен? Подробности

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    Почему визит Путина в КНДР вызвал истерику на Западе

    Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына широко обсуждается на Западе. Местные СМИ выражают обеспокоенность сближением Москвы и Пхеньяна. Между тем визит российского лидера в КНДР увенчался подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, открывшим новую главу в диалоге двух стран. Что стало причиной опасений Запада? Подробности

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    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

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    Саммит Зеленского запомнится демаршем Кении и позором Сербии

    Киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом, но есть нюансы. Показав, что эра политической гегемонии Запада в прошлом, саммит в то же время удивил поведением делегаций двух стран – Кении и Сербии. Как в хорошем, так и в плохом смысле. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

    • Генсек НАТО признался в главном

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    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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