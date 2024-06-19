Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.

Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

Ленский мост станет стройкой государственной важности Владимир Путин обсудил вопрос возведения моста через Лену в Якутии с министром финансов Антоном Силуановым и с главой Якутии Айсеном Николаевым. Начать стройку планируется в 2025 году. Истории этого проекта уже более 40 лет, однако его реализации каждый раз мешали разные обстоятельства. Что мешало построить мост и почему он так важен? Подробности Перейти в раздел

Почему визит Путина в КНДР вызвал истерику на Западе Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына широко обсуждается на Западе. Местные СМИ выражают обеспокоенность сближением Москвы и Пхеньяна. Между тем визит российского лидера в КНДР увенчался подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, открывшим новую главу в диалоге двух стран. Что стало причиной опасений Запада? Подробности Перейти в раздел

Битва дронов спустилась с неба на землю Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности Перейти в раздел

Саммит Зеленского запомнится демаршем Кении и позором Сербии Киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом, но есть нюансы. Показав, что эра политической гегемонии Запада в прошлом, саммит в то же время удивил поведением делегаций двух стран – Кении и Сербии. Как в хорошем, так и в плохом смысле. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел