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    «Карпатская восьмерка» Зеленского расыпалась на первом саммите
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    Путин открыл новые авиатерминалы в пяти регионах России
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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    26 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    23 комментария
    18 сентября 2026, 17:39 • Новости дня

    Украинцев призвали сформировать двухнедельный запас топлива

    Эксперт Куюн призвал жителей Украины сформировать двухнедельный запас топлива

    Украинцев призвали сформировать двухнедельный запас топлива
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперт украинского топливного рынка Сергей Куюн настоятельно рекомендовал автомобилистам и компаниям страны запастись горючим на одну-две недели.

    Куюн посоветовал украинским автомобилистам и предприятиям сформировать запас горючего на одну-две недели из-за угрозы перебоев с поставками на фоне роста цен, передает ТАСС.

    «Готовиться здесь можно только одним способом – иметь запас горючего. От обычного водителя до муниципалитетов, территориальных общин, промышленных потребителей – все должны иметь запас, если есть возможность его хранить. Потому что в случае нейтрализации или разрушения какого-то канала поставки нам нужно продержаться неделю-две, пока мы возобновим полноценные поставки», – подчеркнул Куюн.

    Аналитик также обратил внимание на то, что Украина полностью зависит от импорта топлива. Ситуация усугубляется глобальными трудностями с поставками, вызванными обострением конфликта на Ближнем Востоке. На фоне этих проблем стоимость бензина и дизельного топлива на Украине с начала сентября увеличилась примерно на 10%.

    Напомним, из-за блокады черноморских портов Украина потеряла треть поставок топлива.

    В начале августа местные автозаправочные станции ввели лимиты на продажу горючего водителям.

    Топливный эксперт Дмитрий Леушкин предупредил о риске скорой остановки работы заправочных комплексов.

    17 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине

    Рожин сообщил об уничтожении газового хранилища под Кировоградом

    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине
    @ Anang Firmansyah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Кировограда после удара прекратило работу газовое хранилище, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max о выведении из строя газового хранилища, расположенного в районе Кировограда. «Газовое хранилище в районе Кировограда вышло из чата», – написал он.

    Напомним, ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры на территории Киева, Одессы и Сумской области.

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    18 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»

    Украина и семь стран Европы объединились в формат «Карпатская восьмерка»

    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В украинской части Карпат прошел первый саммит государств и общин региона, на котором объявили о запуске нового формата сотрудничества из восьми стран.

    О запуске нового формата сотрудничества «Карпатская восьмерка» (C8) сообщил глава киевского режима, передают «Вести».

    Объединение было создано на первом саммите государств, регионов и общин Карпатского региона, который прошел в украинской части Карпат.

    В состав новой организации вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Также в работе объединения принимает участие Европейский союз. Инициатива направлена на развитие взаимодействия между странами-участницами.

    По словам инициатора, формат C8 должен углубить межгосударственное взаимодействие в сферах безопасности и энергетики. Кроме того, планируется расширение транспортно-логистических коридоров, развитие трансграничного экономического сотрудничества и обеспечение адресной поддержки местных общин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер-министр Роберт Фицо приехали в Буковель для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы.

    Месяцем ранее представители сербского оппозиционного движения «Мы – сила народа» заявили о вреде контактов с нелегитимным главой киевского режима.

    Весной глава правительства Словакии выразил недоверие словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».

    Комментарии (3)
    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    Постпред Полянский: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что регулярные атаки украинских беспилотников не смогли спровоцировать недовольство россиян и сорвать голосование в Государственную думу.

    Российский дипломат поделился подробностями на закрытом заседании постсовета ОБСЕ в Вене. По его словам, на протяжении трех месяцев сотни ракет и дронов ежедневно атаковали отечественные объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Задача этой кампании была сформулирована предельно откровенно и цинично: спровоцировать недовольство россиян властями и сорвать намеченные на 18-20 сентября выборы в Государственную думу», – отметил Полянский.

    При этом дипломат подчеркнул, что попытки киевских властей дестабилизировать обстановку перед голосованием потерпели сокрушительное фиаско.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безуспешности попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» признание Европой итогов выборов в Госдуму.


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    18 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине

    МИД России выразил протест послу Британии из-за поставок оружия Украине

    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел выразило решительный протест временной поверенной в делах Британии Дейни Долакия из-за поставок вооружений Киеву.

    Российское дипломатическое ведомство вызвало временную поверенную в делах Британии в Москве Дейни Долакия, передает МИД.

    В ходе встречи дипломату был заявлен решительный протест в связи с наращиванием поставок Лондоном беспилотников и других систем вооружений Киеву. Представители министерства подчеркнули, что конфронтационная линия Соединенного Королевства направлена на затягивание и эскалацию конфликта, отдаляя перспективу политического урегулирования.

    В ведомстве отметили, что массированные поставки дальнобойного наступательного вооружения делают Лондон соучастником действий киевского режима, которые расцениваются как терроризм и военные преступления. Британской стороне предъявили перечень нарушаемых международных обязательств и разъяснили риски деструктивных действий на фоне превосходства Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

    «Любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью. Подчеркнуто, что вся полнота ответственности за возможное дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне», – следует из сообщения МИД России.

    Британской стороне выдвинуто требование отказаться от эскалации.

    Месяцем ранее посольство России в Лондоне пообещало Британии неизбежные последствия за использование украинскими военными британских беспилотников.

    В январе российский МИД уже вызывал временную поверенную в делах Соединенного Королевства Дейни Долакия.

    В тот же период сотрудники ФСБ выявили незаявленного сотрудника британских спецслужб под прикрытием должности второго секретаря посольства.

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    18 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Посол Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия комплексно обеспечивает безопасность проведения парламентских выборов. За обстановкой на участках следят правоохранители и сотрудники институтов общественного контроля. Для ограждения людей от атак ВСУ в прифронтовых городах проводится голосование на дому, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД России Родион Мирошник. Ранее сообщалось об украинских атаках на российские выборы.

    «Россия заранее понимала и готовилась к тому, что противник попытается сорвать голосование. Происходит усиление давления – прямого, террористического, психологического, информационного. Мы фиксируем увеличение количества дронов, которыми ВСУ пытаются атаковать мирных граждан», – рассказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.

    По его словам, атаки происходят не только на прифронтовых территориях, но также в Москве, Сочи и других крупных городах. Тем не менее местные власти комплексно обеспечивают безопасность выборов во всех регионах, подчеркнул собеседник.

    «Электронные сервисы электоральной экосистемы в постоянном режиме отслеживаются ИТ-специалистами. Военные гарантируют физическую защиту граждан, ПВО отражает атаки украинских БПЛА. Правоохранители находятся на местах в постоянной готовности купировать провокации», – продолжил спикер.

    Посол напомнил, что обстановка на избирательных участках находится также под постоянным мониторингом госслужащих и сотрудников институтов общественного контроля. «Помимо этого, в 32 регионах избирателям доступно дистанционное электронное голосование. Это один из наиболее действенных способов обезопасить людей от возможных провокаций противника. Кроме того, это удобно», – указал Мирошник, добавив, что сам также проголосовал через ДЭГ.

    В то же время наиболее опасная ситуация сохраняется в прифронтовых зонах Донбасса и Новороссии, заметил собеседник. «Основная задача, которая стоит перед властями, – рассредоточить людей. Поэтому на большинстве территорий, примыкающих к линии боевого соприкосновения, организовано досрочное голосование», – объяснил дипломат.

    Также, указал спикер, в ряде населенных пунктов, например, в Сватово и Кременной, проводится голосование на дому. «Группы избирательных комиссий по графику переходят от дома к дому, от микрорайона к микрорайону. Так нам удается избегать скопления людей в одной точке», – пояснил спикер.

    И что немаловажно, избиратели в исторических регионах даже в такой ситуации активно участвуют в голосовании. «Граждане осознают историческую значимость момента и связанную с ней свою ответственность. Парламентскую кампанию можно считать завершающим этапом интеграции регионов в состав России. Это крайне символичный акт», – акцентировал посол.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о провокациях в отношении российских избирательных участков на выборах в Госдуму. В качестве примера она привела атаки с помощью украинских БПЛА. Дипломат также отметила «огромный поток» дезинформации, который был запущен, чтобы повлиять на ход голосования.

    Захарова добавила, что аналогичные действия наблюдаются и за рубежом. «От попыток западных стран снять с себя ответственность за организацию безопасного прохода граждан к организованному избирательному участку до информационных уже даже не провокаций, а прямых информационных атак», – уточнила она.

    По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 20:00 мск 17 сентября до 7:00 18 сентября в сторону столичного региона летело более 350 беспилотников. Большую часть дронов нейтрализовали «на дальних рубежах», а на подлете к столице сбили 64 БПЛА, сообщил он.

    Также стало известно о приостановке работы участков в Сочи в связи с атакой украинских беспилотников. «Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА». … Как только станет безопасно, участки возобновят работу», – заявил мэр города Андрей Прошунин.

    В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе брифинга сообщила, что один участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. По ее словам, в здании были выбиты стекла. В трех муниципалитетах ЛНР 14 избирательных участков были подключены к альтернативным источникам питания из-за повреждения дронами линии электропередачи.

    Кроме того, фиксируются атаки на систему ДЭГ в Москве. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, они более серьезные, чем были ранее. «Армия айтишников отбивает атаки. Они на круглосуточном дежурстве», – сказала она. Тем не менее голосование проходит в штатном режиме.

    Напомним, 18 сентября в России начался основной этап голосования на выборах в Госдуму. Избирательные участки в регионах в течение трех дней будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. За первый час более 1 млн избирателей проголосовали онлайн. По данным ЦИК, явка в целом по стране составляет 4,83% на 10:09 мск.

    Впервые на выборах в нижнюю палату парламента голосуют жители четырех российских исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для граждан РФ, проживающих или находящихся за пределами страны, организовано 333 избирательных участка в 152 иностранных государствах.

    Помимо депутатов Госдумы, в 39 российских регионах выберут депутатов законодательных собраний. Также пройдут прямые выборы глав восьми регионов: Мордовии, Чечни, Тувы, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областей. Глав еще трех субъектов – Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана – изберут депутаты местных парламентов.

    Смотрите видео заявления Памфиловой о вбросах и провокациях на выборах в Госдуму в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    18 сентября 2026, 11:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку, а группировка «Центр» взяла под контроль Золотой Колодезь в Донецкой народной республике (ДНР).

    Армия России за минувшие сутки освободила два населенных пункта в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, двух мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, шесть бронемашин и 10 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Золотой Колодезь в ДНР, кроме того в течение недели было взято под контроль Веселое.

    В течение минувшей недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, спецназначения и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за указанный период составили свыше 2865 военнослужащих, 17 бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Группировкой «Север» за прошедшую неделю установлен контроль над пунктами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области.

    В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике двух танковых, четырех механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1505 военнослужащих, три танка, 19 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» за последнюю неделю освободили Розовку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1955 военнослужащих, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» на прошедшей неделе взяли под контроль Новоандреевку в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

    За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    За неделю подразделения группировки «Запад» заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1480 военнослужащих, пять бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и радиоэлектронной разведки, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

    А ранее освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

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    17 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Белоруссия помогла 18 гражданам России и Украины воссоединиться с семьями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии, благодаря которой 18 человек смогли воссоединиться со своими семьями, пишут белорусские СМИ.

    Очередная гуманитарная миссия по воссоединению семей прошла на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута», передает БелТА. К своим родным из России на Украину отправились 15 граждан, а с Украины к близким возвращаются три человека. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане.

    Супруги Валентина и Виктор едут к детям на Украину. «Там живут сын и дочка. А мы оба больны – мне надо суставы менять, а у дедушки – болезнь Паркинсона. Я уже не могу обслуживать его», – отметила женщина. Она добавила, что не виделась с дочкой, сыном и внуками около шести лет, и выразила благодарность медицинским работникам.

    Пенсионерка Людмила Александровна едет из Кривого Рога в Москву к мужу, с которым не виделась три года. По ее словам, возвращение через Белоруссию оказалось наиболее удобным вариантом, так как поездка через другие страны, например, Турцию, была бы слишком сложной.

    В этот же день состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Российская сторона передала 252 тела, украинская – 23. Белоруссия продолжает предоставлять безопасные гуманитарные коридоры для обмена между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на белорусско-украинской границе состоялся процесс передачи 15 мирных жителей.

    Российский омбудсмен Яна Лантратова обсудила воссоединение семей с украинским коллегой.

    В июне три российские семьи вернулись на родину через пункт пропуска «Новая Гута».

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    18 сентября 2026, 06:46 • Новости дня
    ВСУ начали сбрасывать камеры разведки со связью Starlink на сумском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные начали использовать беспилотники для сброса разведывательных камер, управляемых через спутниковую систему Starlink, на сумском направлении, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «Противник начал применять камеры с управлением через Starlink, сбрасываемые с дронов «Вампир», для контроля окружающего пространства и разведки», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    По словам источника, такие устройства способны скрытно функционировать в непосредственной близости от позиций российских военных.

    Напомним, российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серийное производство систему радиоэлектронной борьбы для подавления сети Starlink.

    Бойцы ВС России поясняли, что украинские командиры лишаются управления подразделениями из-за уничтожения терминалов спутниковой связи.

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    17 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    МИД разъяснил Франции позицию по урегулированию на Украине

    МИД: Галузин разъяснил послу Франции позицию России по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД Михаил Галузин изложил французскому послу Николя де Ривьеру позицию Москвы по устойчивому разрешению кризиса на Украине, сообщили в российском дипведомстве.

    Галузин обсудил ситуацию с послом Франции в Москве Николя де Ривьером, сообщается на сайте МИД. В ходе встречи дипломаты затронули вопросы устойчивого урегулирования украинского кризиса.

    «Главе французской дипмиссии были вновь разъяснены принципиальные и последовательные подходы российской стороны к устойчивому политико-дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины путем полного и необратимого устранения его первопричин», – говорится в сообщении министерства.

    В ведомстве подчеркнули, что особое внимание было уделено необходимости обеспечения законных интересов безопасности России. Кроме того, Москва указала на важность восстановления прав русского и русскоязычного населения на Украине.

    В конце августа заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о стремлении Москвы к всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса.

    Дипломат назвал невозможным вариант простой заморозки боевых действий без устранения первопричин конфликта.

    Ранее в июне он уже проводил встречу с главой французской дипмиссии для разъяснения принципиальных подходов России.

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    17 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в нацистскую Германию
    Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в нацистскую Германию
    @ Tarasov/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сравнила политику украинского руководства с действиями нацистской Германии, указав на мобилизацию и военное положение.

    Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сравнила политику Владимира Зеленского с режимом нацистской Германии, передает РИА «Новости». Подобные заявления были опубликованы в британской газете The Times.

    «Она также обвинила Зеленского в превращении Украины в «смягченный вариант» нацистской Германии», – отмечается в материале издания.

    В качестве аргументов Мендель привела жесткую принудительную мобилизацию граждан и длительное сохранение военного положения в стране.

    Ранее Мендель обвинила главу киевского режима в создании масштабной информационной иллюзии.

    Позднее Мендель раскритиковала методы принудительной мобилизации из-за применения средневековой жестокости к гражданам.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о назначении Владимира Зеленского на роль нового европейского фюрера.

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    17 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Фицо анонсировал визит на Украину

    Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу и выразил надежду на изменение своего скептического настроя после поездки.

    Глава словацкого кабинета министров анонсировал свой визит в соседнее государство, передает РИА «Новости». Политик намерен отправиться в поездку 18 сентября, а вернуться на родину планирует в ночь на субботу.

    «Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться с Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчас», – отметил премьер во время выступления на открытии академического года в городе Прешов. Видеозапись речи была опубликована на его странице в соцсети в четверг.

    Дополнительные детали предстоящей поездки на Украину глава правительства Словакии раскрывать не стал.

    В июле словацкий премьер-министр отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине «коалицию желающих».

    Ранее политик согласился приехать в Киев вопреки возможным угрозам для своей безопасности.

    На весенней встрече в Ереване стороны обсудили перспективу развития двусторонних межправительственных консультаций.

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    17 сентября 2026, 22:51 • Новости дня
    Взрывы и масштабный пожар произошли в Днепропетровске после атаки

    Tекст: Вера Басилая

    Серия мощных ударов привела к серьезному возгоранию и повреждению инфраструктуры на территории Днепропетровска.

    Масштабное возгорание зафиксировано на территории Днепропетровска в результате атаки, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На месте взрыва наблюдается сильное задымление.

    Областная военная администрация подтвердила факт поражения объектов городской инфраструктуры. Точный перечень поврежденных зданий и масштаб разрушений в настоящий момент уточняются.

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил о прекращении работы газового хранилища в районе Кировограда после удара.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Напомним, ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

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    17 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Словения выразила готовность заключить соглашение по дронам с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава словенского Минобороны Валентин Хайдиньяк во время визита в украинскую столицу проинформировал принимающую сторону о заинтересованности Любляны в подписании соглашения об оборонном сотрудничестве в сфере беспилотных систем.

    Словения заинтересована в развитии оборонного сотрудничества с Украиной в сфере беспилотных систем и планирует заключить соответствующее соглашение, заявило Минобороны республики, передает ТАСС.

    «Министр обороны Валентин Хайдиньяк в Киеве вместе с представителями пяти словенских компаний обсудил вопросы укрепления сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Он передал украинской стороне письмо, в котором выражена заинтересованность Словении в присоединении к инициативе Drone Deal, открывающей возможности для совместных проектов», – сообщила пресс-служба словенского оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Украина и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal.

    В июле Владимир Зеленский объявил о заключении аналогичных договоров с Эстонией и Нидерландами.

    Тогда же главы оборонных ведомств Украины и Германии заключили договор о совместном выпуске беспилотных аппаратов BARS.

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    17 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    @ Alexis Sciard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление НАТО в украинский конфликт может привести к глобальному столкновению или длительному противостоянию, заявила лидер фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Марин Ле Пен.

    Прямое вмешательство Североатлантического альянса в украинский кризис способно спровоцировать глобальную катастрофу или затяжное противостояние, заявила Ле Пен в эфире телеканала Digi24, передает РИА «Новости».

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – считает политик. Она предложила созвать масштабную международную конференцию для поиска путей урегулирования ситуации на Украине.

    Ле Пен также выразила желание провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Ранее в интервью LCI она заявила, что финансовые трудности не позволят Франции продолжать поддержку Киева.

    Ранее лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Политик назвала вмешательство НАТО в украинский конфликт прямой угрозой развязывания третьей мировой войны.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также предупредил о риске прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.

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    18 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    Мендель: Зеленский отверг не менее пяти вариантов мирных соглашений

    Мендель: Зеленский отверг пять вариантов мирных соглашений

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от пяти вариантов мирных соглашений с Россией, заявила его экс-пресс-секретарь швейцарскому изданию Weltwoche.

    «Он отказался от как минимум пяти мирных соглашений», – цитирует РИА «Новости» ее интервью Weltwoche.

    Мендель уточнила, что самым первым, отвергнутым Зеленским вариантом соглашения был составленный в марте 2022 года. По ее словам, приезд экс-премьера Британии Бориса Джонсона в Киев все сильно изменил, в том числе позицию Украины.

    «Я разговаривала с двумя людьми, которые были за столом переговоров, и они оба признали, что позиция изменилась после того, как приехал Борис Джонсон. Это же было открыто сказано одним высокопоставленным украинским официальным лицом», – добавила Мендель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в нацистскую Германию, а также уличила главу киевского режима в создании масштабной информационной иллюзии. Министр Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака.


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