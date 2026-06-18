Наемника ВСУ из Британии Кроссана заочно осудили в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кроссан заочно приговорен к 14 годам лишения строгого режима за участие в боях против российской армии на Украине, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, летом 2023 года британец прибыл на территорию Украины. Там он прошел подготовку, получил снаряжение и вступил в ряды ВСУ, после чего принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте.

Ранее российский суд заочно приговорил британского подданного Саймона Далби к 13 годам колонии строгого режима. В феврале суд осудил финского наемника Консту Сулкакоски на 14 лет лишения свободы.