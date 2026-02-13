Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.7 комментариев
В России заочно осудили воевавшего за киевский режим наемника из Финляндии
Финского гражданина Консты Сулкакоски заочно признали в России виновным в наемничестве, сообщили в Следственном комитете России.
Сулкакоски в 2023 году он прибыл на Украину и добровольно вступил в ряды сил территориальной обороны ВСУ, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Боевик прошел военную подготовку и был обеспечен оружием.
До августа 2024 года наемник за деньги участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих.
Сейчас он объявлен в международный розыск.
В России его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.
До этого итальянского наемника Кевина Кьяппалоне заочно осудили на 14 лет в России за участие в боевых действиях против российских военных.