В России заочно осудили воевавшего за киевский режим наемника из Финляндии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сулкакоски в 2023 году он прибыл на Украину и добровольно вступил в ряды сил территориальной обороны ВСУ, указало ведомство, передает РИА «Новости».

Боевик прошел военную подготовку и был обеспечен оружием.

До августа 2024 года наемник за деньги участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих.

Сейчас он объявлен в международный розыск.

В России его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.

До этого итальянского наемника Кевина Кьяппалоне заочно осудили на 14 лет в России за участие в боевых действиях против российских военных.