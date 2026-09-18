Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Путин назвал российское оружие самым надежным в мире
Президент России Владимир Путин во время церемонии награждения работников оборонно-промышленного комплекса заявил о высокой надежности и эффективности российского вооружения.
Путин во время церемонии награждения работников оборонно-промышленного комплекса высоко оценил качество отечественного вооружения и военной техники, передает РИА «Новости». «Создаются современные и во многом уникальные вооружения и техника, которые по праву считаются не только в нашей стране, но и в мире одними из самых надежных и эффективных», – подчеркнул президент во время торжественной церемонии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в реальных боевых условиях прошли проверку свыше тысячи образцов новой техники.
Ранее сообщалось, что российская оборонная промышленность расширит выпуск переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» и тепловизоров «Зарница».
До этого стало известно, что отечественные оборонные предприятия успешно справляются с возросшим государственным заказом.