Press LV: Перевозчик африканских нелегалов получил шесть лет тюрьмы в Латвии

Tекст: Валерия Городецкая

«Латгальский районный суд приговорил обвиняемого в перевозке нелегальных мигрантов к шести годам лишения свободы. Суд также постановил выдворить осужденного после отбытия наказания из Латвии и запретить въезд в страну на пять лет», – приводит РИА «Новости» сообщение Press LV.

Злоумышленник нашел нелегальную подработку через объявление в соцсети. За денежное вознаграждение он согласился тайно перевезти людей через государственную границу. Для выполнения задачи осужденный арендовал микроавтобус и забрал 21 человека, среди которых оказались граждане Сомали, Алжира и Марокко.

Поездка продлилась недолго, поскольку машину оперативно перехватили пограничники. По решению инстанции у нарушителя конфисковали мобильный телефон. Кроме того, мужчину обязали выплатить государству компенсацию в размере 7 тыс. евро за использованный автомобиль.

В августе латвийские власти обнаружили на границе с Белоруссией тайный подземный ход для нелегалов.

Через территорию Прибалтики пролегает один из популярных маршрутов проникновения мигрантов в Евросоюз.

Ранее пограничники Латвии задержали двух граждан Украины за незаконную перевозку людей на фальшивых полицейских машинах.