Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Перевозчик африканских нелегалов получил шесть лет тюрьмы в Латвии
Press LV: Перевозчик африканских нелегалов получил шесть лет тюрьмы в Латвии
Латгальский районный суд назначил шесть лет лишения свободы водителю микроавтобуса за попытку перевезти группу выходцев из Африки в другую страну Евросоюза, сообщил латвийский новостной портал Press LV.
«Латгальский районный суд приговорил обвиняемого в перевозке нелегальных мигрантов к шести годам лишения свободы. Суд также постановил выдворить осужденного после отбытия наказания из Латвии и запретить въезд в страну на пять лет», – приводит РИА «Новости» сообщение Press LV.
Злоумышленник нашел нелегальную подработку через объявление в соцсети. За денежное вознаграждение он согласился тайно перевезти людей через государственную границу. Для выполнения задачи осужденный арендовал микроавтобус и забрал 21 человека, среди которых оказались граждане Сомали, Алжира и Марокко.
Поездка продлилась недолго, поскольку машину оперативно перехватили пограничники. По решению инстанции у нарушителя конфисковали мобильный телефон. Кроме того, мужчину обязали выплатить государству компенсацию в размере 7 тыс. евро за использованный автомобиль.
В августе латвийские власти обнаружили на границе с Белоруссией тайный подземный ход для нелегалов.
Через территорию Прибалтики пролегает один из популярных маршрутов проникновения мигрантов в Евросоюз.
Ранее пограничники Латвии задержали двух граждан Украины за незаконную перевозку людей на фальшивых полицейских машинах.