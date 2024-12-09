В Латвии задержали двух украинцев за нелегальную перевозку мигрантов под видом полиции

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает портал LSM со ссылкой на заявление госпогранохраны Латвии, два гражданина Украины были задержаны в Аугшдаугавском крае. Подозреваемые занимались организацией нелегальной перевозки мигрантов, используя для этого автомобили, замаскированные под полицейские и пограничные машины.



Операция по задержанию прошла на трассе E262, соединяющей латвийский город Даугавпилс с российским Островом. По информации ведомства, задержание произошло после того, как правоохранительные органы работали над выявлением незаконной деятельности по транспортировке мигрантов.

Ранее, 8 октября, госпогранохрана Латвии совместно с государственной полицией задержала 46 нелегальных мигрантов. Они передвигались в микроавтобусе, полностью стилизованном под полицейскую машину, с необходимыми опознавательными знаками и спецсигналами. Позже, 1 ноября, был задержан еще один микроавтобус, замаскированный под транспорт госпогранохраны, в котором находились 25 нарушителей госграницы и два перевозчика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия заявила о готовности закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае роста миграционного потока. Прибывшие на Украину беженцы столкнулись с запретом на использование русского языка и строгими наказаниями за это.

