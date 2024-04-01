Прибалтика стала мстить украинцам за русский язык

Tекст: Никита Демьянов, Николай Стороженко

Когда в 2022 году Ригу наводнили беженцы с Украины, сначала латышские власти принимали их хлебом-солью, давали пособия, селили бесплатно. «Флаги жовто-блакитные по всему городу понавесили, автобусы-трамваи обклеили желто-голубым. Типа «ласкаво просимо, шановне»!

Но недолго музыка играла, к осени беженцы начали латышам надоедать, уж больно много их стало... И предложили латыши им поработать на благо народного хозяйства, а не сидеть на шее нищего латышского бюджета. А как в Латвии работать? В Латвии для работы даже дворником надо местную мову знать, экзамен сдать, закон требует!» – пишет латвийский оппозиционный журналист Юрий Алексеев.



Украинцы устроились, как правило, на самых низкооплачиваемых должностях – посудомойками, разнорабочими, кассирами и т. д. Латвийские работодатели быстро смекнули, что украинским беженцам можно платить куда меньше, чем местным. И конечно, все украинские беженцы говорили между собой только по-русски. Это не было проблемой, но только первое время.

«Латышские тетушки (а они строгие) начали строчить жалобы в Центр государственного языка (у нас есть такое гестапо), что, дескать, им был весь вечер испорчен. Какая-то кассирша их не обслужила на латышском. Примите меры! И милые украинские женщины с жовто-блакитными значками как-то исчезли с касс супермаркетов. Понятно, хозяевам магазинов лишний геморрой не нужен. Экономия на зарплате дороже выйдет с «языковыми» скандалами и штрафами...» – объясняет Алексеев.



Действительно, сторонники тотальной дерусификации из числа латышей постоянно возмущаются в соцсетях тем, что в Латвии работают беженцы с Украины, которые не только не говорят на латышском, но еще и распространяют русский язык. «Как далеко мы зашли! Детский офтальмолог в Пардаугаве (район Риги – прим. ВЗГЛЯД) общается ТОЛЬКО на русском языке, потому что специалист с Украины. Другого специалиста нет. Мне с собой надо брать переводчика. Мы так сильно помогаем украинцам, что Латвия превращается в русскую землю в виде украинцев», – пишет, например, латышка Регина.

В комментариях к этому посту другие латыши тоже поделились своими историями про беженцев с Украины. «Человек, приехавший в Латвию, вероятно, ищет безопасное место, потому что Украина находится под обстрелом российских ракет. Но вместо того, чтобы принципиально не говорить по-русски, он еще и обеспечивает комфорт местных русских на русском языке», – негодует один из националистов.

«Мы по-русски не понимаем!»



Недавно стало известно о том, что латвийский Центр госязыка (ЦГЯ) инициировал административное дело против украинской беженки Катерины Мефтоды. В Латвии женщина устроилась на работу в кафе Jusu pica («Ваша пицца), хотя у себя на родине она училась на юриста. После того, как Катерина отработала несколько месяцев, в пиццерию явился инспектор ЦГЯ. Он сообщил, что в их учреждение поступило несколько жалоб на Катерину – от латышей, недовольных тем, что беженка обслуживала их на русском языке.

Оправдываясь, украинка рассказала, что большую часть времени она работает поваром и лишь изредка ей приходится подменять коллегу на кассе. Катерина не скрывает: «Очень тяжело. Я плакала первый раз, и во второй, потому что боялась того, что произойдет. Вся ситуация очень болезненна, потому что я не сделала ничего плохого». Начальник Метфоды Алексей Шмит тоже очень расстроен – он испугался, что наказать могут и его, оштрафовав заведение на крупную сумму.

В последние дни в латвийском сегменте социальных сетей набирает количество просмотров видеоролик, на котором украинский беженец рассказывает о своем опыте общения с языковым инспектором. По его словам, сразу после прибытия в Латвию он не захотел сидеть без дела, открыл торговую фирму, учит латышский язык, но пока не достиг в нем особых успехов – ибо на учебу у него просто нет времени. Не так давно его посетил сотрудник ЦГЯ, указавший, что «поступили жалобы». Латыши пожаловались на фирму этого украинца, что там с клиентами общаются на русском – и на русском же рекламируют предприятие в интернете. На первый раз бизнесмен отделался предупреждением, но если жалобы повторятся, то его постигнет штраф до 1400 евро.



Украинец подчеркивает, что старается быть полезным Латвии – не сидит на пособии, а создает рабочие места и платит налоги. И поэтому его искренне поражает то, что и местные госинстанции и местные жители, которые строчат доносы, стараются ему помешать работать на благо их родины.

Местные «дерусификаторы», объединившиеся вокруг латышской поэтессы Лианы Ланги-Бокши, являющейся их идейным вождем, посоветовали украинцу искать другую работу. «Если трудности с изучением языка, в сфере сервиса работать не сможешь. Ищи работу в сфере строительства, pick and pack и т. д. И еще не стыдно жаловаться! Мы по-русски не понимаем!» – прокомментировала ролик сама поэтесса-дерусификаторша.

«Кому от этого хорошо?»

Латышские националисты уличают приезжих в том, что они «ненастоящие украинцы» – а «настоящие», дескать, сейчас «умирают за свободу Украины». В свою очередь латвийские русские советуют новоприбывшим не удивляться местным реалиям. «Узнайте же, украинцы, новое значение слова «уважение» в Латвии. Ты ничто, ты ватник и оккупант, который не уважает Латвию и латышей – если ты не говоришь по-латышски. И не важно, что ты учишь язык, даешь рабочие места и платишь налоги. Не уважаешь – и точка», – пишут люди. Другие выражаются жестче: «Что-то он не жалуется, что у него на батькивщине запретили преподавание русского языка, на котором он плачется».



Переехавшая в Латвию украинка, филолог и преподаватель Киевского славистического университета Анна Самерана задала на русском в соцсетях вопрос: как ее ребенок сможет пойти в первый класс и говорить там на латышском языке, если латышского он совсем не знает? «Ответить на вопрос, как ребенку учиться, не понимая ни слова, никто не может. Поделитесь, пожалуйста, опытом и своими решениями», – просит беженка. А ей ответили и, конечно же, на латышском – некая Антра Каркла: «Пожалуйста, перестаньте считать, что Латвия – это российская провинция и просить особый статус для образования на иностранном языке». Анну с Украины попросили не только учить латышский, но и «дерусифицироваться».

Между тем проблема эта вовсе не единичная. Дети временных переселенцев с Украины могут учиться в Латвии только на латышском языке – так решили политики. По их мнению, это «создаст долгосрочное положительное влияние на ребенка, чтобы он успешно интегрировался не только среди сверстников, но и в систему образования, общественную и гражданскую деятельность».

На такой шаг решились почти три тысячи украинских школьников, но не всем это оказалось по силам. «Я объясняю им проценты на латышском, но ученики безучастно разглядывают голубя за окном. Мне их жаль, но в кабинете сидит проверяющий, чтобы никаких отступлений на русский язык. Мой помощник, учительница с Украины, старается помочь деткам, но она латышского не знает. Что-то объясняю детям по-русски индивидуально после уроков. Но в целом… вот скажите, кому от этого хорошо?» – спрашивает Татьяна, учительница математики в рижской школе.

Другими словами, в глазах латышских националистов украинцы – больше не привилегированные беженцы, а такие же «чужаки», как и латвийские русские, которых нужно или выгнать, или ассимилировать.



Хотели как на Украине

Вся эта языковая история в Латвии – действительно в какой-то мере зеркало украинских реалий. Еще лет двадцать назад, когда разговоры о дерусификации на Украине только начинались, популярным тезисом было: «Нужно сделать как в Прибалтике: только свои языки. А кто не знает – негражданин без прав и паспорта!».

Спустя годы так на Украине и вышло. Садики и школы на Украине полностью дерусифицированы, как и вся сфера обслуживания. Есть и свой ЦГЯ – уполномоченный по защите госязыка, которому украинцы пишут жалобы столь же активно, как и латыши (почти 3,7 тыс. обращений за 2023 год).

Главная причина – внутренняя миграция жителей восточных регионов Украины в центральные и западные области. Там они устраиваются на работу, но по привычке говорят так, как привыкли дома. А местные, распробовав возможность срывать свою злость на приезжих с помощью языковых анонимок, активно этим пользуются.

Только вот в Латвии мигранты оказываются в куда более щекотливой ситуации. В условном Львове условный харьковчанин хоть как-то сможет объясниться. В конце концов, языки не такие уж и разные. Но вот попадая в Ригу, условные львовянин и харьковчанин оказываются в одной лодке. Хотя дома львовянин привык считать себя украинцем первого сорта.

Горькая ирония в том, что украинские националисты могут объясниться с латышскими националистами только на русском. Ведь даже если они будут пытаться сделать это на чистейшем украинском языке, латыши их все равно не поймут. Выучить латышский (как дома они требовали от жителей восточных регионов)? Можно, но это время. Полгода-год, которые мигранту нужно будет как-то себя обеспечивать, коль уж пособия урезают. Круг замкнулся.

Для одних эта ситуация – кармическая расплата. Они сами получили то, на что обрекли своих русскоязычных соотечественников. Остальные попали, что называется, из огня да в полымя. Им можем сказать только одно: езжайте в Россию.