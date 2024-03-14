Лидеры Латвии и Эстонии провоцируют большую войну в Европе

Tекст: Илья Абрамов,

Евгений Поздняков

Руководители прибалтийских государств не исключили возможности отправки войск на Украину. В частности, глава правительства Латвии Эвика Силиня не стала отрицать вероятности размещения контингента НАТО в зоне СВО. Однако, по ее мнению, некоторые процедуры альянса «в первую очередь связаны не с политиками, а с военными».

В связи с этим она подчеркнула, что в настоящий момент требуется провести взвешенный анализ, действительно ли отправка сил объединения способна помочь ВСУ. Кроме того, Силиня заявила о стремлении стран Прибалтики в будущем отгородиться «железным занавесом» от России и Белоруссии.

По ее словам, речь идет в первую очередь об экономической и энергетической независимости от Москвы. Однако добиться этого не так просто, в связи с чем государства региона до сих пор находятся в процессе разработки необходимых решений. «Это требует времени», – заметила глава правительства Латвии.

Примечательно, что политическая карьера 48-летней Эвики Силини развивалась довольно стремительно. После провальной попытки избраться в парламент от «Партии реформ Затлерса» в 2011-м выпускница Латвийского университета по специальности «юриспруденция» уже через два года становится секретарем МВД, а в 2023-м сменяет на посту экс-премьера страны Кришьянис Кариньша.

За относительно небольшой срок нахождения у власти Силиня успела отличиться целым рядом русофобских высказываний. Так, буквально через месяц после назначения она назвала Москву главной угрозой безопасности для Северной Европы. Об этом сообщало издание Delfi. В связи с этим она выразила надежду на поддержку со стороны НАТО, поскольку альянс является «партнером, на которого всегда можно положиться».

В начале марта Силиня сравнила Россию с «алкоголиком, действия которого невозможно предсказать», писала латышская газета LSM. Она призвала страны региона к скорейшему осознанию этого факта и отметила, что Рига действует в соответствии с «четким сценарием», целью которого является укрепление военного потенциала страны.

Между тем премьер-министр Эстонии Кая Каллас также не исключила отправку своих войск на Украину. В ответ на вопрос, собирается ли правительство посылать эстонских военнослужащих в зону СВО, она заявила, что для этого требуется мандат Рийгикогу (парламент государства), а значит, депутаты смогут решить данную проблему самостоятельно. Прямая трансляция заседания правительства велась телеканалом ERR. Она также добавила, что рассматривает действия Москвы как прямую угрозу Таллину.

В экспертном сообществе отмечают, что милитаристская риторика стран Прибалтики расходится с экономическими интересами региона. Своими намерениями отгородиться от России Латвия и Эстония обрекают местное население на тяжелые финансовые последствия. Однако в угоду Белому дому они готовы забыть о нуждах собственных граждан.

«Если из американского посольства раздастся звонок на личный телефон премьера Эстонии, политик сделает все, что ей прикажет дипломат. Также и с отправкой войск: если США дадут команду, прибалтийские страны отправят солдат куда угодно. У государств Прибалтики есть флаги, гимны, гербы, территория и народ, а суверенитет отсутствует», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН. «Однако американцы приказ не отдают. Это обусловлено в том числе и тем, что

прибалтийские страны обладают совсем небольшим военным потенциалом – армии малочисленны и плохо вооружены, опыта ведения боевых действий у них тоже нет»,

– отмечает собеседник. Спикер также обратил внимание на желание премьера Латвии отгородиться от России «железным занавесом». «Идея Силини о «железном занавесе» – это выстрел себе в ногу. Как минимум прибалты до сих пор подключены к нашей энергосети и отрыв от нее негативно скажется на экономике. Кроме того, они получают деньги от посредничества при поставках товаров в Россию. Если они хотят отказаться от этих средств, то выбрали верный путь», – сыронизировал он.

«Вся эта риторика, судя по всему, объясняется желанием Прибалтики повысить и приукрасить свой реальный статус в Евросоюзе. Сейчас они практически не могут влиять на решения ЕС. Зато это образцовые русофобы, чем и пытаются выбить себе дополнительные очки», – уточнил Межевич.

Прибалтийские государства слишком слабы, чтобы в индивидуальном порядке отправить на Украину своих солдат, считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, заявления Каи Каллас и Эвики Силини сделаны с одной целью – втянуть в эту войну американцев, а также англичан, французов и немцев. «Вместе с тем

складывается ощущение, что прибалтийские политики просто сошли с ума. Встает вопрос: как они потом собираются объяснять населению смерти своих солдат»,

– подчеркнул собеседник. Рар допускает, что в странах Балтии пока об этом не задумываются, поскольку ослеплены идей противостояния с Москвой. «К сожалению, эти республики строят свою историческую и политическую идентичность на постоянном конфликте с Россией. Это происходит фактически с 1990-х годов. Элиты Эстонии, Латвии и Литвы связывают поддержку Запада с уровнем противостояния РФ. По их мнению, чем сильнее давление на Москву, тем больше западные партнеры предоставят привилегий», – пояснил политолог.

Спикер напомнил, что если немцы и французы в последние десятилетия допускали возможность выстраивания общей Европы вместе с Россией, то Прибалтика выступала за то, чтобы навсегда вытолкнуть РФ в Азию. «Мне лично такая политика абсолютно непонятна. Я ее всегда считал самоубийственной, – признается Рар.

«При этом американские элиты подобную политику прибалтов всегда поддерживали и поощряли. Республики же стремились стать буфером между Западом и Россией, считая это своей исторической ролью. И теперь через участие в украинской войне они хотят доказать свою правоту», – акцентирует он. На этом фоне Рар называет премьера Латвии «типичным представителем нынешней идентичности прибалтийских элит».

«Эвика Силиня, по сути, близнец своей эстонской коллеги Каи Каллас. Обе женщины олицетворяют феминистскую политику Евросоюза. Им постоянно приходится доказывать, что они как борцы за либеральную мораль нисколько не уступают политикам-мужчинам»,

– отметил политолог. Что касается украинского конфликта, то Рар указал на общую недооценку странами ЕС военных возможностей России на поле боя. «В руководящих кругах европейского блока действительно считают, что при помощи западного оружия Украина сможет и должна победить РФ. Безусловно, настоящие специалисты, знающие, что такое современная война, так не думают», – указывает он.

«Молодые политики – в том числе Каллас и Силиня – попросту не помнят ужасов Второй мировой войны. Они ставят либеральные ценности Запада превыше всего и, к моему большому сожалению, по-видимому, действительно способны спровоцировать большую войну в Европе», – акцентирует Рар.

Курс на выстраивание «железного занавеса» с Россией взят странами Прибалтики очень давно, считает сенатор Константин Долгов. «В частности, мы много лет поставляли туда электричество, от которого местные политики решили отказаться. Однако это явно не в экономических интересах данных государств. Энергию они могут получать и из других источников, но она будет дороже. Промышленности у этих стран не так много, а вот жители от такого решения пострадают», – сказал он. «Кроме того, стоит обратить внимание на то, кто именно рассуждает об отправке солдат. В основном это небольшие страны, которые не имеют мало-мальски серьезного военного потенциала.

Это провокаторы, которые подстрекают своих коллег на опасные поступки. Западные государства с более серьезными армиями действуют сдержаннее. Хотя горячих голов хватает и там»,

– подчеркивает он. «Сами ли прибалты это делают? Конечно нет. Эти страны сейчас выполняют роль рупора американцев. Через данные государства Вашингтон обкатывает свои планы в Европе. Кроме того, на такие заявления накладывается и русофобия местных политиков», – отмечает собеседник.

«Однако даже отправка иностранного контингента на Украину не поменяет наших целей в зоне СВО. Мы в любом случае будем их добиваться. Кроме того, Владимир Путин послал четкий сигнал Западу – иностранные военные будут рассматриваться Россией как интервенты, со всеми вытекающими последствиями», – резюмирует Долгов.