Политолог: Прибалтика отправит войска на Украину, если прикажут США

Политолог Межевич: Если США прикажут, страны Прибалтики отправят свои бесполезные войска на Украину

Tекст: Илья Абрамов

«Если из американского посольства раздастся звонок на личный телефон премьера Эстонии, политик сделает все, что ей прикажет дипломат. Также и с отправкой войск: если США дадут команду, прибалтийские страны отправят солдат. У государств Прибалтики есть флаги, гимны, гербы, территория и народ, а суверенитет отсутствует», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

«Однако американцы приказ не отдают. Это обусловлено в том числе и тем, что прибалтийские страны обладают совсем небольшим военным потенциалом – армии малочисленны и плохо вооружены, опыта ведения боевых действий у них тоже нет», – отмечает собеседник.

Спикер также обратил внимание на желание премьера Латвии отгородиться от России «железным занавесом». «Идея Силини о «железном занавесе» – это выстрел себе в ногу. Как минимум прибалты до сих пор подключены к нашей энергосети и отрыв от нее негативно скажется на экономике. Кроме того, они получают деньги от посредничества при поставках товаров в Россию. Если они хотят отказаться от этих средств, то выбрали верный путь», – сыронизировал он.

«Вся эта риторика, судя по всему, объясняется желанием Прибалтики повысить и приукрасить свой реальный статус в Евросоюзе. Сейчас они практически не могут влиять на решения ЕС. Зато это образцовые русофобы, чем и пытаются выбить себе дополнительные очки», – заключил Межевич.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас не стала прямо отвечать на вопрос депутатов парламента страны о возможной отправке войск на Украину. Когда ей был задан вопрос об этом, она указала, что для этого требуется мандат Рийгикогу, поэтому депутаты парламента «сами смогут решить этот вопрос». «Я не могу это решить одна. Этот вопрос никак не пройдет мимо вас», – уточнила глава правительства.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в свою очередь заявила, что политикам стран НАТО нужно обсудить этот вопрос с армией. Она подчеркнула, что некоторые процедуры альянса «в первую очередь связаны не с политиками, а с военными». По ее мнению, требуется «аналитика военных, действительно ли поможет Украине в ее конкретной ситуации» отправка сил альянса.

Кроме того, Силиня отметила стремление отгородиться «железным занавесом» от России и Белоруссии. В первую очередь речь идет об экономической и энергетической независимости от России. По ее словам, добиться этого «не так просто», государства Прибалтики «все еще в процессе, это требует времени».