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    20 января 2024, 14:55 • В мире

    Прибалтика зароется от России в бункеры

    Прибалтика зароется от России в бункеры
    @ Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Сотни бункеров, противотанковые «зубы дракона» и даже запрещенные на данный момент виды вооружений должны, по мысли руководителей стран Прибалтики, стать непреодолимым заслоном на пути «российской агрессии». Однако примеры прошлого показывают, как на самом деле в этих государствах создают линии укреплений на границе с Россией.

    Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии, встретившиеся в Риге 19 января, договорились о создании «Балтийской оборонительной зоны». Еще не вполне ясно, что она будет из себя представлять – в настоящее время, как заявлено, готовятся «более точные планы». Известно, однако, что в рамках строительства этой линии будут в большом количестве готовиться подземные бункеры. Предполагается, что в приграничных районах Эстонии появится до 600 бункеров.

    Кроме того, Прибалтику будут прикрывать противотанковые укрепления - так называемые «зубы дракона» - и колючая проволока. Но это не все. Зампредседателя комиссии по гособороне парламента Эстонии, подполковник запаса Лео Куннас считает, что при строительстве оборонительных сооружений вблизи границы важно использовать как противопехотные, так и противотанковые мины. Для этого, по мнению Куннаса, Эстония, Латвия и Литва должны совместно выйти из Оттавской конвенции (к которой присоединились 163 страны) о запрете противопехотных мин.

    «Недавно комиссию по гособороне посетил посол США в Эстонии, и я спросил его мнение, поскольку США не присоединились к Оттавской конвенции. Посол очень просто сказал, что США не могут присоединиться к этой конвенции, потому что на Корейском полуострове, где американские войска вместе с южнокорейскими силами готовы отразить вторжение Северной Кореи, глубина обороны настолько мала, что без противопехотных мин поддерживать там эти оборонные сооружения невозможно. А глубина обороны в странах Балтии, как известно, даже меньше, чем в Южной Корее», – пояснил Куннас.

    К слову, это мнение разделяют и латвийские военные – они тоже призвали выйти из Оттавской конвенции. «Готовы ли мы рисковать жизнями наших солдат из-за того, что когда-нибудь в будущем, после войны, после нашей победы, могут возникнуть какие-то ограничения на посещение мирными жителями лесов? Какая разница, сколько будет стоить разминирование после войны, если на кону будет стоять существование страны?

    Противник без колебаний применит противопехотные мины на территории Латвии. Мы, в свою очередь, ограничили себе эту возможность благородным и не совсем оправданным в нынешней геополитической ситуации способом», – рассуждает латвийский военный эксперт, автор блога Vara bungas Мартиньш Вердиньш.


    По словам же президента Латвии Эдгара Ринкевича, «если действительно наши военные специалисты, руководство Национальных вооруженных сил поверит, что это шаг в правильном направлении по укреплению обороноспособности нашей страны», то власти его обязательно его поддержат. В Латвии уже начался сбор подписей о выходе из Оттавской конвенции.

    Сотрудник эстонского Минобороны Кайдо Тийтус сообщил, что стоимость объектов, которые предстоит возвести на границе, по первой оценке, составит для его государства до 60 млн евро. До наступления непосредственной угрозы мины, колючая проволока и «зубы дракона» не будут размещаться в зоне предполагаемого наступления, а заранее складироваться в близлежащих местах. Установка же их на местности начнется в начале 2025 года. Но сначала необходимо договориться и согласовать это с землевладельцами, ведь большая часть будущей оборонительной зоны расположена на частных землях.

    Окончательный проект бункеров все еще находится в разработке, но одним из критериев является то, чтобы их можно было воздвигнуть быстро и без особых усилий, даже руками самих солдат.

    «Хотелось бы, чтобы эти бункеры были, так сказать, модульными – чтобы их можно было легко транспортировать, а также строить», – сказал начальник оперативного отдела генштаба Сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла. По словам же Тийтуса, один бункер должен вместить на площади в 35 квадратных метров один взвод (то есть около 10 человек).

    У некоторых из бывших военнослужащих известие о массовом строительстве приграничных бункеров вызвало иронический отклик. Эмигрировавший из Латвии в Россию журналист Алексей Стефанов (в начале 90-х служивший в латвийской армии) вспоминает, что их в разведывательно-десантном батальоне сначала учили проводить наступательные действия.

    «Но спустя три месяца службы к нам в часть прислали советника министра – американского лейтенанта латышского происхождения по фамилии Линде. И тот полностью изменил концепцию батальона. Лейтенант Линде отменил рукопашку и стал проводить учения в лесу – учил убегать от противника, прятаться в лесу и ждать. Это десантников-то…

    Чего именно ждать, мы так и не поняли – то ли подмогу, то ли смерть. Но с юмором выполняли приказы, потому что считали Линде дурачком. А тут – смотрите: дурачок оказался провидцем. Разве что тогда нас учили прятаться не в бункерах, а делать шалаши из еловых веток. Но суть почти та же», – делится Стефанов.

    Главный редактор портала Baltnews Андрей Стариков (уроженец Риги) полагает, что чиновники из Прибалтики рассчитывают подзаработать на строительстве линии укреплений. «Эту линию они начали строить задолго до СВО. Они продолжают строить заборы на границе с Россией. Формально это милитаристский проект, а на деле это грандиозный распил, в котором были задействованы профильные ведомства и подрядчики.

    Прибалты объединили усилия. Это коллективное заявление и коллективный меморандум о координации по этой подготовке к войне с Россией. США не воспринимают страны Прибалтики по отдельности. Некой группой просить деньги у Запада легче», – сказал Стариков.

    Стоит напомнить, что решение об «укреплении» границы принято руководством стран Прибалтики отнюдь не сейчас.

    Еще в 2016 году эстонские власти объявили, что возведут вдоль границы забор высотой два с половиной метра, оборудованный видеокамерами, инфракрасными сенсорами и звуковыми детекторами. За все про все первоначально предполагалось выложить 71 млн евро. Завершить строительство «великой эстонской стены» хотели в 2018 году, но к тому времени были готовы лишь два пробных участка. В Министерстве внутренних дел признали, что не произвели элементарного расчета почвы местности – и не учли наличия там грунтовых вод и множества болот.

    В итоге в 2018 году новый глава МВД Андрес Анвельт сообщил, что обустройство границы обойдется более чем на 100 миллионов евро больше. Далее было признано, что на укрепление границы и ее содержание до 2026 года по новым сметам придется выложить 320 млн евро. Глава парламентской фракции оппозиционной партии EKRE Мартин Хельме выступил с обличительной речью: «Ясно, что в этот проект закачано много воздуха. Очень многие – от поставщиков щебенки до продавцов разных приборов – обнаружили вдруг место, где можно неплохо заработать. Правительству надо найти в себе силу сказать им: "Стоп! Граница строится не для того, чтобы вы разбогатели"».

    Затем высказал свое слово Госконтроль. Там пришли к выводу, что обустроить восточную границу Эстонии можно гораздо дешевле. В Госконтроле отмечают, что «при составлении проекта в той или иной мере присутствовали все тревожные сигналы, на которые следует обращать внимание при управлении крупными государственными проектами».

    Еще более скандальная история разыгралась в Латвии. В сентябре 2019 года Бюро внутренней безопасности Латвии задержало человека, еще недавно являвшегося обладателем одной из самых ответственных должностей в стране – бывшего главу погранохраны Нормунда Гарбарса. Одновременно с ним под арестом оказались двое сотрудников строительной компании Igate. В МВД страны тогда заявляли, что «имели место преступления в ходе работ по возведению инфраструктуры на приграничной полосе с Россией и Белоруссией». Бывшего главу Госпогранохраны заподозрили в «превышении должностных полномочий» и «покрывательстве хищений». Расследование продолжается до сих пор.

    Неизвестно, как в итоге сложится со строительством прибалтийских бункеров. Но опыт показывает, что и местные чиновники, и предприниматели не против погреть руки на подобного рода масштабных проектах.

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