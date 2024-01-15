Политолог Корнилов: Пропаганда в Германии пытается создать образ «российской угрозы»

Tекст: Евгений Поздняков

«Западные издания часто выпускают статьи о возможной войне с Россией. Однако материал Bild заслуживает внимания, поскольку в популяризации слухов может быть заинтересовано правительство ФРГ. Берлину необходимо отвлечь население от внутренних проблем государства», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Сейчас в Германии наблюдается резкий спад экономики, в стране бурлят масштабные забастовки рабочих. Образ «страшного и опасного врага» потенциально способен объединить немецкое общество. Внешняя угроза всегда снижает уровень внутренних противоречий», – отмечает он.

«Я бы обратил внимание на автора статьи. Это известный русофоб Репке. Описанный им план по войне с Россией крайне подробен. Однако материал резко обрывается на начале мобилизации в ФРГ. Видимо, журналист побоялся перегнуть палку с нагнетанием ужаса вокруг возможного конфликта», – считает эксперт.

«Тем не менее, фантастом Репке назвать сложно. Реальные планы столкновения с Россией наверняка имеются у Берлина, а также у остальных членов НАТО или ЕС. Поэтому данную статью нужно внимательно изучить, чтобы проработать все потенциальные для Москвы угрозы», – акцентирует собеседник.

«По дипломатической линии России стоит сделать упор на прямое обращение к немецкому обществу. Важно донести до граждан ФРГ, что их правительство пытается вовлечь население в бессмысленный и жестокий конфликт, который не только не исправит внутренние проблемы ФРГ, но и значительно их усугубит», – резюмирует Корнилов.

Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ Бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

По плану Бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.

По плану Бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

Таким образом начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.