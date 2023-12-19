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    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    6 комментариев
    19 декабря 2023, 13:44

    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ

    Путин: К границам России переброшены значительные силы США

    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ
    @ Valda Kalnina/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Активность НАТО резко возросла – к российским границам переброшены значительные силы США, заявил президент Владимир Путин.

    Так, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны он отметил, что к российским границам переброшена авиатехника НАТО, также увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе, передает ТАСС.

    «Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, президент напомнил об обещании представителей Запада, данное Михаилу Горбачеву в 1991-м, расширять НАТО на Восток.

    «Ну вот, пожалуйста. Такие вот партнеры – врут беззастенчиво, просто на каждом шагу», – заметил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как граждан США запугивают рекрутским набором на войну с Россией.

    19 декабря 2023, 08:53
    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России

    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо отреагировал на слова министра обороны Германии Писториуса о войне с Россией

    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса подтверждают воинственные настроения представителей Запада по отношению к России, заявил глава партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо.

    По его словам, такое заявление из Германии является сумасшедшим, этот воинственный настрой должен беспокоить европейские страны, передает РИА «Новости».

    В частности, Филиппо подчеркнул, что эта нацеленность на боевое столкновение – «самоубийственная для представителей ЕС инициатива Вашингтона». Это лишний раз доказывает, что Германия хочет через новый договор ЕС навязать европейскую армию под руководством США и Германии.

    В заключение политик призвал «свободную Францию» выступить против подобной политической обстановки в мире, так как она крайне опасна для Европы и ее армии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем представители ЕС создают ситуацию для военного столкновения России и Германии.

    Коментарии (16)
    18 декабря 2023, 19:40
    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала

    Путин: Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал

    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала
    @ Матыцин В./Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Северный морской путь становится все более эффективным для перевозки грузов, чем Суэцкий канал, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал. Там в разы экономика перемещения грузов увеличивается», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что крупнейший атомный ледокол «Лидер», создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота, которая поможет расширить возможности Северного морского пути.

    Инфографика

    Коментарии (16)
    18 декабря 2023, 17:38
    Эксперты объяснили желание США привлечь Норвегию к операции в Красном море

    Эксперты: Вашингтон приглашает Норвегию бороться с хуситами, чтобы смягчить недовольство арабских монархий

    Эксперты объяснили желание США привлечь Норвегию к операции в Красном море
    @ no.usembassy.gov

    Tекст: Илья Абрамов

    Вашингтон хочет защитить корабли, следующие через Красное море, от хуситов. Но единоличные действия США вызывают недовольство арабских монархий, поэтому американцы хотят смягчить их опасения, приглашая к борьбе другие страны, например, Норвегию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов и востоковед Кирилл Семенов. Ранее США запросили помощь Норвегии по урегулированию ситуации в Красном море.

    «Ситуация в Красном море сейчас очень напряженная, так как хуситы атакуют любые суда, следующие в Израиль. Естественно Вашингтон, как союзник Тель-Авива, пытается противодействовать йеменцам. Поэтому США создают коалицию, в которую уже вошли британцы и французы. Теперь к ней, вероятно, присоединится и Норвегия», – сказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Однако данные действия вызывают опасения региональных игроков, которые выступают против эскалации ситуации. В частности, Саудовская Аравия не хотела бы, чтобы конфликт перешел в фазу ударов по самому Йемену. Данное развитие событий может спровоцировать новые столкновения между хуситами и войсками королевства, что Эр-Рияду не нужно», – пояснил он.

    «Политически важно, чтобы безопасность в Красном море обеспечивала международная коалиция. Это важный регион с точки зрения глобальных коммуникаций, поскольку там расположен маршрут торговых судов, причем один из важнейших», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай.

    «Единоличное американское вмешательство может вызывать у стран арабских монархий отрицательную реакцию, так как их отношение к этой идее весьма неоднозначное. Недоверие к США у государств Ближнего Востока в последнее время также возросло. Вашингтон рассчитывает, что международная коалиция может смягчить их недовольство», – подчеркивает собеседник.

    «А поводы для опасений есть. Хуситы являются врагами Саудовской Аравии, да и другие монархии Ближнего Востока относятся к ним отрицательно. Вроде бы Эр-Рияд должны устраивать боевые действия против Йемена, однако королевство не заинтересовано во вмешательстве в США, так как оно может вызывать эскалацию конфликта в регионе», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее Норвегия получила запрос от США о проведении совместной международной операции по обеспечению безопасности в Красном море, сообщает норвежское E24. Представитель МИД страны Эйвинд Вад Петерссон заявил, что просьба Вашингтона находится на рассмотрении. Также сообщается, что норвежские судовладельцы рассчитывают на участие Осло в операции в Баб-эль-Мандебском проливе.

    Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) в ответ на атаки по гражданским судам в Красном море, сообщает портал Semafor. Чиновники в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что хуситы и хотят подорвать морскую торговлю.

    Ранее стало известно о желании США создать коалиционные силы, которые должны препятствовать нападениям йеменских хуситов на гражданские суда. Предполагается, что в акватории будет развернута «специальная модернизированная многонациональная оперативная группа».

    Напомним, хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что произвели два ракетных удара по израильским контейнеровозам Alanya и PALATIUM III, об этом сообщил официальный представитель организации Яхья Сариа. Ранее хуситы атаковали с помощью противокорабельной ракеты норвежское судно Strinda, которое направлялось в Израиль с партией нефти.

    Кроме того, в понедельник стало известно о том, что BP приостанавливает поставки нефти на танкерах через Красное море из-за участившихся атак хуситов, сообщает Bloomberg.

    Ранее о прекращении поставок через Красное море заявили и другие крупные перевозчики, в числе которых мировой лидер по контейнерным перевозкам Maersk, передает «Коммерсант». Такое решение компания приняла после того, как на прошлой неделе в сторону одного из контейнеровозов, Maersk Gibraltar, следовавшего из оманского порта Салала в Джидду (Саудовская Аравия) и проходившего у берегов Йемена, была выпущена ракета.

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    18 декабря 2023, 17:59
    Путин: Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года
    Путин: Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    В России демографическая ситуация начнет улучшаться примерно через три года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    Российский лидер отметил, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным – то поднимался вверх, то опускался. По его словам, примерно через «тройку лет» в России волна рождаемости опять пойдет вверх, а это значит, что и молодых специалистов станет на 2 млн больше – почти 10 миллионов, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин подписал указ «О проведении в России Года семьи». В качестве целей обозначена популяризация госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

    Ранее Путин поддержал предложение «продлить статус молодого ученого, молодого кандидата наук и молодого доктора наук на время пребывания молодого ученого в декрете или в отпуске по уходу за ребенком». Также он сообщил, что стипендии аспирантам за приоритетные исследования будут повышены. Кроме того, Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий.

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    18 декабря 2023, 20:03
    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    «Дееспособные и достигшие 18-летнего возраста» граждане Белоруссии смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    При этом для граждан Молдавии и Казахстана требование о знании русского языка по-прежнему сохраняется.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

    Коментарии (16)
    19 декабря 2023, 08:26
    Президент Чехии предположил будущее конфликта на Украине

    Чешский президент Павел признал, что на Украине ожидается плачевная для Европы перемена

    Президент Чехии предположил будущее конфликта на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году конфликт на Украине станет еще более неприятным для Запада, поделился мнением с изданием Seznam Sprаvy чешский лидер Петр Павел.

    По его словам, развитие украинского конфликта приближается к моменту, когда ожидается значительный прогресс уже к 2024 году, однако с учетом имеющихся данных, это произойдет не в удачном для европейских стран смысле, передает РИА «Новости».

    Павел добавил, что в ЕС ожидают нового сдвига в политике конфликта, связанного с предстоящими в России и Соединенных Штатах выборами.

    Так, по мнению главы Чехии, в случае успеха кандидата Дональда Трампа в США мирные переговоры по украинскому конфликту состоятся уже вне зависимости от мнения Киева или представителей ЕС.

    Кроме того, Павел отметил, что Москва сможет найти компромисс, при котором она вернет себе статус «ключевого игрока», что Европе невыгодно.

    «Придется с этим смириться», – заключил президент Чехии.

    Ранее американские конгрессмены не достигли консенсуса относительно 60 млрд долларов для Украины.

    Коментарии (5)
    19 декабря 2023, 11:53
    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины

    Американист Дудаков: Заявляя о последнем пакете помощи для Украины, Белый дом оказывает давление на республиканцев

    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Белый дом заявляет о последнем транше помощи Украине, чтобы заставить республиканцев выделить новые деньги. Однако оппоненты администрации настроены на дальнейшее сокращение финансовой поддержки офиса Зеленского, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал последний пакет помощи Украине.

    «Кирби лукавит, и это, скорее всего, не последний пакет помощи Украине. Про предыдущий транш говорили то же самое. На самом деле, у Пентагона еще осталось в запасе около 500–700 млн долларов. Этой суммы хватит, чтобы провести еще несколько выплат», – заметил американист Малек Дудаков.

    «Такая риторика – безусловно, элемент давления на республиканцев, чтобы они согласились выделить новые средства для Украины. Однако компромисса найти пока не удается. Оппоненты продолжают шантажировать Белый дом неразрешенным миграционным кризисом на южных границах США», – отмечает собеседник.

    «Обсуждение новой помощи Украине переносится на январь, так как нижняя палата Конгресса США уже на рождественских каникулах, а верхняя уйдет на отдых через пару дней. Законодатели вернутся к работе не ранее 3 января, а затем у них будет две недели на согласование бюджета. Вероятно, за это время они и договорятся о каком-то компромиссе», – подчеркивает он.

    «Вместе с тем республиканцы всерьез настроены на сокращение траншей для Украины. Особенно финансовой помощи для ее бюджета, которую планируется резать, что называется, «по живому». Скорее всего, будет выделено 15–20 млрд для ВСУ, но этих средств не хватит ни для наступления, ни даже для полноценной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Не исключаю, что в скором времени финансовую ответственность за будущее Украины Вашингтон переложит на Европу. Однако полностью заместить Штаты там попросту не смогут. Так или иначе, сокращение выделяемых Соединенными Штатами средств – это плохие новости для офиса Зеленского», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Соединенные Штаты в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на ее поддержку, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он также добавил, что без решения Конгресса США о выделении новых средств у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов для помощи офису Зеленского.

    Между тем Сенат США, который пока также не может одобрить выплаты Украине, решил из-за этого вопроса не уходить на новогодние каникулы и продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями. Об этом сообщал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Однако Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и планирует продолжить работу только в январе.

    Джон Кирби осудил решение конгрессменов-республиканцев прервать работу на рождественские каникулы. Он посетовал, что «украинцы вновь возвращаются на поле боя», а законодатели тем временем «отправляются домой на праздники».

    Напомним, американский президент Джо Байден еще в октябре запросил у Конгресса выделить чуть более 100 млрд долларов на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Из них 60 млрд долларов предлагается отправить Украине. Этих денег должно хватить на весь 2024 год. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ждет Украину без американских денег.

    Коментарии (2)
    18 декабря 2023, 21:02
    Путин продлил запрет на продажу нефти по потолку цен

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на введение потолка цен на отечественную нефть и нефтепродукты до июня 2024 года.

    Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Запрет продлен до 30 июня 2024 года, сообщают «Известия».

    Изначально указ вступил в силу 1 февраля 2023 года, он должен был действовать до 1 июля 2023 года. После он был продлен до 31 декабря 2023 года.

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    19 декабря 2023, 13:51
    Путин запретил пользоваться в школах смартфонами

    Путин подписал законы о о запрете смартфонов на уроках и защите учителей от оскорблений

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках и закон, устанавливающий защиту учителей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности.

    Президент Владимир Путин подписал два закона, меняющих правила поведения в российских школах. Оба документа опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Первый из них устанавливает запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Он вводит в закон «Об образовании» норму, согласно которой учащиеся не могут использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий, за исключением экстренных случаев, таких как возникновение угрозы жизни или здоровью школьников и учителей.

    Другой закон закрепляет за педагогами право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

    Для защиты своих прав учителя смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права.

    Ранее директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская предложили изымать оружие из семей, в которых дети показывают признаки девиантного поведения.

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    18 декабря 2023, 16:48
    Путин подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
    Путин подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в следующем году.

    Путин прибыл в ЦИК, где уже подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Видео с ним опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Политик идет на выборы самовыдвиженцем, по закону, для этого ему нужно было создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, передает ТАСС.

    Собрание группы прошло 16 декабря, ее участники поддержали кандидатуру Путина единогласно. Также кандидатуру поддержал съезд «Единой России», уточняет РИА «Новости».

    В комплекте документов, который подается в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и несколько других бумаг.

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    19 декабря 2023, 13:39
    Путин: ВС России владеют инициативой в зоне СВО
    Путин: ВС России владеют инициативой в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные владеют инициативой в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны России.

    «Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от целей СВО.

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    18 декабря 2023, 17:11
    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии у России территориальных споров с другими странами

    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия закрыла все территориальные споры, в том числе с Японией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «У нас в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, все территориальные споры закрыты», – приводит ТАСС слова Лаврова в программе «Большая игра» на Первом канале.

    По его словам, США и президент Джо Байден «это прекрасно понимают», и им «хорошо известно», что у России «нет никаких территориальных споров со странами НАТО».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

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    18 декабря 2023, 17:03
    ЦИК принял документы у Путина для выдвижения кандидатом в президенты
    ЦИК принял документы у Путина для выдвижения кандидатом в президенты
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Центральная избирательная комиссия приняла у действующего президента России Владимира Путина документы, которые необходимы для выдвижения на выборы главы государства в 2024 году.

    Документы приняли член ЦИК России Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова, передает ТАСС.

    После принятия документов стороны подписали протокол об их приеме. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

    Напомним, политик в понедельник, 18 декабря, прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в 2024 году.

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    18 декабря 2023, 19:48
    Путин: Россия обсуждала локализацию высокотехнологичного производства с Западом

    Москва проводила переговоры с партнерами на Западе о локализации производства автомашин на российской территории, речь шла о переносе высокотехнологичных производственных процессов, заявил президент Владимир Путин на встрече с финалистами и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Когда мы вели дискуссии с нашими так называемыми партнерами еще из европейских стран и говорили о повышении уровня локализации, [обсуждали, что] покраска – это сложный процесс и относится к высокотехнологичной сфере», – цитирует президента ТАСС.

    Среди таких же сложных процессов Путин перечислил установку двигателя, трансмиссии, рулевой колонки.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Коментарии (0)
    18 декабря 2023, 19:11
    Путин рассказал о возможностях нового российского ледокола

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российский атомный ледокольный флот является уникальным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    Российский лидер отметил, что «ни у кого в мире нет таких судов». По его словам, Россия единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот, передает ТАСС. Глава государства добавил, что у России большие планы по развитию атомного ледокольного флота.

    Путин указал, что крупнейший атомный ледокол «Лидер», создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота, которая поможет расширить возможности Северного морского пути. «Он вообще будет колоть лед, который трудно себе представить, без ограничений, 6-7 метров в высоту», – уточнил он.

    В рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября 2023 года состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям. Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

    Ранее Росатом отправил первый реактор для атомного ледокола «Чукотка», который строится в Санкт-Петербурге.

    Коментарии (0)
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    Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности

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    «Российская республика» нужна США для ограбления века

    В ЦРУ готовят проект виртуальной «Российской республики» с «временной администрацией». Известно об этом проекте не так много. Но по тому, какие задачи ставят перед собой США, можно предположить, зачем эта «Российская республика» понадобилась Вашингтону – и каковы его шансы на успех. Подробности

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    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

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    Болгарию заставили смириться с российским газом

    Попытки Болгарии беззаконно заработать на российском газе по миллиарду евро в год провалились. Добилась этого Венгрия, защитив таким образом и свои интересы, и России, и, как ни парадоксально, интересы самой Болгарии. Как это произошло и почему Болгария все еще надеется вернуться к этой идее? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

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      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

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      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

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