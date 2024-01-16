Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики

Политолог: У президента высокий уровень поддержки и доверия в армии

Политолог Данилин: Россияне гордятся участниками СВО и теми, кто налаживает жизнь в новых регионах

Tекст: Олег Исайченко

«В России внедрены меры поддержки семей погибших участников СВО, укрепляется вся система социальных гарантий для участников специальной военной операции и их семей. Для тех, кто вернулся с полей сражений, создаются все условия для самореализации в разных сферах – ветераны спецоперации могут найти работу по душе, попробовать себя в бизнесе или реализовать на госслужбе. Эта забота со стороны государства показывает, что президент и власти страны чувствуют личную ответственность за судьбы тех людей, которые встали на защиту страны», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«Все в России понимают – никто не должен быть забыт, а все участники спецоперации и члены их семей всегда могут рассчитывать на адресную помощь от государства, волонтерских организаций. И создание фонда «Защитники Отечества», который занимается поддержкой таких людей, – это очень важный фактор», – добавляет политолог.

Мы гордимся своими героями, отметил Данилин. «Сейчас сложно представить повторение ситуации 1980-х годов, когда ветеранам Афганистана говорили, что их туда не посылали. У граждан России сейчас есть общая цель. И все мы испытываем гордость за тех, кто принимает участие в спецоперации или занимается налаживанием жизни в новых регионах», – указывает спикер.

«В этом контексте немаловажно, что глава государства лично вникает во все детали происходящего в зоне СВО. Он постоянно держит руку на пульсе, получает постоянные отчеты о положении дел, в том числе от рядовых бойцов. Подобная взаимосвязь говорит о том, что у президента в армии высокий уровень поддержки и доверия», – заключил Данилин.

Ранее российский президент Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Он отметил важность того, что «ветеранское движение развивается», а также «объединяет мужественных, неравнодушных людей – настоящих патриотов во всех регионах России». Глава государства отметил, что ключевыми приоритетами является укрепление системы социальных гарантий для бойцов спецоперации и создание условий для того, чтобы герои смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах.

«Наша общая задача – поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ», – заявил глава государства.

«Ключевой приоритет – создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», – сказал Путин.

Кроме того, президент особенно отметил значимость участия ветеранов в воспитании молодежи, а также в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив.