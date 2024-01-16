На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
В Латвии россиянам разослали новые предупреждения с угрозой депортации
Власти Латвии разослали 985 россиянам предупреждение с угрозой депортации
Власти Латвии разослали повторные письма с угрозой депортации из страны 985 россиянам, которые не выполнили требования для получения ВНЖ.
Ранее подобные уведомления получили 1167 граждан России, сообщила в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майру Розе. Отмечается, что в отношении этих граждан нет информации о том, что с ними происходит, поэтому им были разосланы уведомления, передает ТАСС.
Россияне должны в течение двух недель ответить на повторные письма, пока решение о депортации не было принято. В ответе необходимо сообщить, планируют ли граждане покинуть страну или будут выполнять все требования, которые необходимы для получения ВНЖ.
Ранее в Россию выдворили 82-летнего гражданина Латвии.