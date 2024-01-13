В России встретили выдворенного из Латвии 82-летнего пенсионера

Губернатор Псковской области: Выдворенного из Латвии 82-летнего пенсионера встретили на границе и обеспечили всем необходимым

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он отметил, что Бориса Григорьевича встретили на границе и обеспечили всем необходимым.

По словам главы региона, пенсионер окружен вниманием и заботой, обсуждаются планы на будущее.

Напомним, временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил, что несколько тысяч россиян оказались на грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок, которые обязывали россиян, имеющих постоянное место жительства в прибалтийской республике, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы должны были быть аннулированы.

СМИ сообщали, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Литва, Латвия и Эстония стремительно насаждают тоталитарные практики, еще недавно казавшиеся немыслимыми в Евросоюзе.